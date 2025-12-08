Opilý muž při močení spadl do ledové řeky. Zachránil ho řidič, který jel kolem

Autor:
  13:38
Duchapřítomnost a také odvaha neznámého muže zřejmě zachránily život šedesátníkovi, který v Brně pod vlivem alkoholu spadl do chladné řeky. Řidič, který jel kolem, si všiml opuštěného batohu a následně i tonoucího nešťastníka, kterému okamžitě vyrazil na pomoc. Vytáhnout seniora z řeky mu pomohli policisté.

Řeka Svitava v brněnských Maloměřicích | foto: Povodí Moravy

Šedesátiletý muž se minulý týden vracel od svého kamaráda a cestou si potřeboval ulevit. V brněnských Maloměřicích se tak postavil na břeh Svitavy, ale pod vlivem alkoholu ztratil rovnováhu a spadl do řeky, ze které se nedokázal sám dostat.

„Přálo mu ale štěstí. Jeho odloženého batohu si totiž všiml kolemjedoucí řidič. Když zastavil a vystoupil z auta, zaslechl volání o pomoc. Ve vodě uviděl tonoucího muže, okamžitě zavolal na tísňovou linku a neváhal mu přispěchat na pomoc,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Muž spadl do desetimetrové studny, specialisté jej zachraňovali půl hodiny

Dostat šedesátníka na břeh zvládl zachránce až s pomocí policejní hlídky, která po jeho volání dorazila. Podchlazeného tonoucího, který nadýchal přes tři promile alkoholu, následně odvezli záchranáři do nemocnice.

„Přiznal, že do vody spadl naprostou náhodou. Díky duchapřítomnému svědkovi, který neváhal pomoci, má tento příběh šťastný konec,“ uzavřel Vala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

8. prosince 2025,  aktualizováno  11:52

V Brně přibude dva tisíce lůžek pro studenty, tlak na růst nájmů se zvolní

Plánovaná zástavba v areálu Masarykovy univerzity na ulici Vinařská v Brně.

Desítky tisíc vysokoškoláků dávají Brnu v některých kruzích přízvisko univerzitní město či město studentů. Právě i díky této velké skupině se ve městě daří řadě podniků, v nichž mladí utrácejí nebo...

8. prosince 2025  5:17

Florbalistky mají jisté čtvrtfinále. Na domácím šampionátu porazily i Lotyšsko

České florbalistky na mistrovství světa v Brně.

České florbalistky zvítězily ve druhém utkání na domácím mistrovství světa v Brně nad Lotyšskem 6:2 a s plným počtem čtyř bodů si společně se Švýcarskem zajistily ze základní skupiny A přímý postup...

7. prosince 2025  19:15,  aktualizováno  20:41

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně

První lodě v pátek proplouvaly novou plavební komorou Rohatec – Sudoměřice na...

Kdysi živé průmyslové centrum, nyní město duchů, které mezi turisty příliš velkou popularitou nedisponuje. Tak mnozí vnímají Hodonín. Změnu si vedení města slibuje zejména od nedávno spuštěného...

7. prosince 2025  11:24

Brněnští skauti přivezli do Česka betlémské světlo, lidem ho rozvezou za týden

Skauti přivezli do Česka z Rakouska betlémské světlo (6. prosince 2025)

Pro jistotu ve třech svítilnách v sobotu přivezli brněnští skauti z rakouského Lince do Česka betlémské světlo. Plamínek pocházející z chrámu Narození Páně v Betlémě v Palestině přiletěl do Evropy...

6. prosince 2025  21:05

Jako dítě v cukrárně. Brno ztrácí eso, po Williamsovi skočili v Hamburku

Ross Williams z Brna se raduje.

Když ve čtvrtek odpoledne natáčel spot pro basketbalovou federaci jako nejužitečnější hráč uplynulého měsíce nejvyšší soutěže, tušil, že brzy odejde. Jen ho asi nenapadlo, jak rychle. Půl hodiny nato...

6. prosince 2025  11:20

Tak trochu jiné Vánoce podle umělkyně Šedé. Bez pití, bujaré zábavy a se zlozvyky

Umělkyně Kateřina Šedá stojí za projektem Zítra začnu! s podtitulem Vánoční...

K oblíbenému konceptu bujarých Vánoc v centru Brna přibyl letos konkurenční nápad výtvarnice a „sociální performerky“ Kateřiny Šedé, známé kromě jiného projektem Národní sbírky zlozvyků. Od 9. do 23....

6. prosince 2025  10:11

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

5. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:14

Úplatky, kam se podíváš, Faltýnek a mýto i rozpad ANO v Brně. O co šlo v kauze Stoka

Premium
Jiří Švachula a malé snímky zleva nahoře: Karel Feix, Petr Rafai, Jaroslav...

Rozsáhlý případ korupce v Brně, pro nějž se vžil název Stoka, přinesl nečekané soudní zvraty. Dotkl se i mýtného systému s vlivným mužem ANO Jaroslavem Faltýnkem a měl i politické důsledky pro...

5. prosince 2025

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Mikuláš v Brně vítal nové dárce krve, andělské sestřičky mírnily strach z jehel

Ve Fakultní nemocnici Brno měli na Mikuláše speciální odběr v kostýmech. Dárci...

Mikuláš, který dnes rozdává nadílku, hned ráno nastoupil šichtu ve Fakultní nemocnici Brno. Od brzkých ranních hodin tam vítal všechny přicházející dárce krve. Na byrokratické evidenci řádili...

5. prosince 2025  16:49

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

5. prosince 2025  15:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.