Policisté původně chtěli jen zkontrolovat muže, jenž vedl koně po ulici. Jejich výzev však neuposlechl a rozhodl se, že jim unikne v sedle.
„Překvapení policisté však pohotově zareagovali, se služebním vozem zvíře pronásledovali a po několika desítkách metrů jej dostihli na poli. Jak se ukázalo, za špatným úsudkem prchajícího stál alkohol,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že jezdec nadýchal 1,8 promile.
Od svědků se policisté dozvěděli, že muž v tomto stavu nebezpečně rajtoval na koni po celé obci. Dokonce prý i spadl, čemuž odpovídalo krvácející zranění na hlavě jezdce.
„Muž proto putoval na vyšetření do nemocnice. Po vystřízlivění se bude zodpovídat z neuposlechnutí výzvy a z jízdy na zvířeti pod vlivem alkoholu,“ dodal Chaloupka.