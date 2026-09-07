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Opilý muž rajtoval na koni po celé obci, pak v sedle ujížděl policistům

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  16:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stock Budget / Profimedia

Kuriózní pronásledování zažili policisté na Brněnsku. Opilý muž, který vedl koně po ulici, jim minulý týden ujížděl v sedle.

Policisté původně chtěli jen zkontrolovat muže, jenž vedl koně po ulici. Jejich výzev však neuposlechl a rozhodl se, že jim unikne v sedle.

„Překvapení policisté však pohotově zareagovali, se služebním vozem zvíře pronásledovali a po několika desítkách metrů jej dostihli na poli. Jak se ukázalo, za špatným úsudkem prchajícího stál alkohol,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že jezdec nadýchal 1,8 promile.

Od svědků se policisté dozvěděli, že muž v tomto stavu nebezpečně rajtoval na koni po celé obci. Dokonce prý i spadl, čemuž odpovídalo krvácející zranění na hlavě jezdce.

„Muž proto putoval na vyšetření do nemocnice. Po vystřízlivění se bude zodpovídat z neuposlechnutí výzvy a z jízdy na zvířeti pod vlivem alkoholu,“ dodal Chaloupka.

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