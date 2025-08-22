Opilec používal moped jako odrážedlo, pak spadl do trávy. Na stroj neměl řidičák

Autor:
  9:24
S pořádnou dávkou alkoholu v krvi vyjel do ulic Znojma opilec na svém elektrickém mopedu. Jeho nekoordinované pohyby však neušly kolemjdoucím, ani strážníkům, kteří jeho podivnou jízdu sledovali na kamerách.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na zveřejněných záběrech lze spatřit, jak opilec už ani nejede ale jako malé dítě na odrážedle balancuje se strojem na chodníku. V jednu chvíli upadl do trávy před bytovým domem a nemohl se zvednout.

To ale nakonec zvládl a vydal se na další část své cesty. Strážníci jej dostihli sedícího na rohu ulice u provozovny pohřební služby.

„Vy jste na tom jel, že?“ ptá se jeden ze strážníků a muž přitakává i na následující dotaz, že je opilý, tedy že řídil pod vlivem a musí počítat se sankcí.

Když mu následně strážníci naměřili 2,8 promile alkoholu, zavolali státní policisty, kteří si případ převzali k došetření. V tomto případě už totiž nejde o přestupek, ale o podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opilec navíc na svůj stroj ani neměl řidičské oprávnění. Sice by se podle strážníků dal označit za elektrokoloběžku, šlo ale už o silnější třídu, která vyžaduje registraci a doklady.

Z pohledu zákona tedy spadá do kategorie motorových vozidel. „Jestliže má elektrokoloběžka rychlost vyšší než 25 km/h a výkon vyšší než 1 kW, jedná se o malý moped nebo skútr,“ vysvětluje policie.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní...

Kamion kličkoval po D2, chybělo mu kolo. Řidič myslel, že „to nějak dojede“

Vyděšené výrazy měli ve středu dopoledne policisté po zastavení polského kamionu u dálnice D2. U zadního návěsu mu totiž zcela chybělo jedno kolo, vůz byl kvůli tomu nebezpečně nakloněný. Předtím na...

Vrah spisovatelky Monyové je na svobodě. Ven o rok dříve ho dostal zdravotní stav

Za vraždu své manželky, známé spisovatelky Simony Monyové, si měl ve vězení původně odsedět 15 let. Na svobodu se ovšem Boris Ingr dostal už nyní, tedy o rok dříve. Podle serveru Tn.cz, který...

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

Opilec používal moped jako odrážedlo, pak spadl do trávy. Na stroj neměl řidičák

S pořádnou dávkou alkoholu v krvi vyjel do ulic Znojma opilec na svém elektrickém mopedu. Jeho nekoordinované pohyby však neušly kolemjdoucím, ani strážníkům, kteří jeho podivnou jízdu sledovali na...

22. srpna 2025  9:24

Sestra osmnáctileté dívky zastřelené v srpnu 1969 má konečně nárok na odškodnění

Svíčky a květiny u desky na Moravském náměstí v Brně v těchto dnech opět připomínají, že 21. srpna 1969 při násilném potlačení demonstrace k prvnímu výročí sovětské okupace zemřela zásahem střely...

21. srpna 2025  13:16,  aktualizováno  15:58

Brněnské výstaviště ovládne módní maraton, mezi hosty bude i Chantal Poullain

Konec léta na brněnském výstavišti patří tradičně módě. Od pátku do neděle se v pavilonu P koná 65. ročník veletrhů Styl a Kabo. Lidé se mohou těšit také na druhý ročník Czech Fashion Weeku, který...

21. srpna 2025  15:03

Ikonické brněnské květinářství zmizí. Bohouš z Dědictví u něj potkal Káju Gotta

Premium

Zhruba čtyři dekády mohli lidé nakupovat květiny a sazenice ve stánku na nároží ulice České a Veselé v centru Brna. Někteří by řekli, že k místu už neodmyslitelně patří. Jenže teď tato ikonická...

21. srpna 2025  13:48

Modernizaci moravského koridoru zahájí úsek na Přerovsku, pojede se až dvoustovkou

Přestavba spojnice Brna a Přerova, která je částí hlavní železniční trati z jihu na sever Moravy a do Slezska, bude zahájena první částí mezi Přerovem a Kojetínem. Modernizaci a zdvoukolejnění úseku...

21. srpna 2025  12:15

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

21. srpna 2025  9:12

To je brněnská vlajka, hlásí cedule na Špilberku. Lidé si ji pletou s rakouskou

Hrad Špilberk, který je jedním z hlavních symbolů Brna, býval kdysi nejobávanějším vězením rakouské monarchie. A mnozí při výstupu k němu mají pocit, jako by se v Rakousku znovu ocitli. Nad hradem...

21. srpna 2025

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

20. srpna 2025  14:47

Je to úleva, svěřil se zloděj po dopadení. Krádežemi prý pomáhal dceři s dětmi

Ve velké části Česka působil přes dva roky zloděj, který se vloupával do sídel firem či ordinací a odnášel si z nich peníze. Když jej policisté konečně dopadli, přiznal jim, že se mu ulevilo, protože...

20. srpna 2025  13:57

U Břeclavi vznikne největší samostatné bateriové úložiště v Česku, staví ho MND

Společnost MND v tomto roce u Břeclavi dokončí výstavbu svého největšího bateriového úložiště v Česku. Kapacitu bude mít 31 megawatthodin a svojí činností má přispívat ke stabilitě sítě. Firma...

20. srpna 2025  13:23

Kde postaví nový brněnský stadion? Znovu zazněly Lužánky, reálnější je periferie

Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci fotbalové Zbrojovky, v úterý konečně dostala oficiální razítko. Většinovým vlastníkem brněnského klubu se stal Vojtěch Kačena, miliardář a šéf skupiny...

20. srpna 2025  10:42

To je jízda! Klimeš skočil z Beskyd až do volejbalové reprezentace

Měří dva metry. Je samá ruka, samá noha, a tak není divu, že má přezdívku Komár... Blokař Antonín Klimeš zažívá pořádný vzestup. Loni s volejbalovými reprezentanty do 20 let vybojoval bronz na...

20. srpna 2025  7:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.