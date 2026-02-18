Opilý cyklista kličkoval mezi chodci. Kdybych chtěl, tak ujedu, řekl strážníkům

Velké potíže udržet rovnováhu měl muž, který o víkendu jel centrem Brna na chodníku. Jeho kličkování mezi chodci ukončili až strážníci. Cyklista se jim snažil namluvit, že vypil jen dvě piva, nadýchal však skoro 3,5 promile alkoholu. Následně byl agresivní na záchytce.

Cyklistu jedoucího po chodníku v Křenové ulici zpozorovali strážníci v sobotu dopoledne.

„Když ho zastavili, všimli si, že má problémy nejen s koordinací, ale také artikulací. Vyzvali ho tedy, aby z kola okamžitě sesedl a vyvaroval se tak hrozícímu pádu,“ přiblížila mluvčí brněnské městské policie Markéta Skřivánková.

VIDEO: Opilý cyklista ve čtyři ráno šněroval silnici, v rukou měl dva půllitry

Cyklista připustil, že projížděl po chodníku mezi lidmi už od Galerie Vaňkovka. Svou opilost připisoval nejprve zbytkovému alkoholu, poté tvrdil, že měl po ránu dvě piva. Mezitím ještě strážníkům tvrdil, že kdyby chtěl, tak jim ujede.

Nakonec nadýchal téměř 3,5 promile alkoholu. „Vrávorající muž přesto trval na tom, že odtud na svém kole odjede. Strážníci tedy využili svého oprávnění a jízdní kolo mu odejmuli,“ sdělila Skřivánková.

Po osmi kilometrech zastavila opilého cyklistu hlídka, spadl před ní na zem

Cyklista v doprovodu strážníků zamířil na záchytku, kde začal být agresivní a vulgárně nadával tamním pracovníkům. „Když hrozilo, že je napadne, museli zakročit strážníci,“ podotkla Skřivánková.

Porušením dopravních předpisů se budou zabývat úředníci.

