Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kamion s nebezpečným nákladem řídil na dálnici opilý cizinec. Přiznal panáky vodky

Autor:
  15:09
Na rozhraní pravého a odstavného jízdního pruhu nechal stát večer cizinec svůj kamion. Nákladní vůz převážející nebezpečný náklad tvořil nepříjemnou překážku v provozu na dálnici D2. Policisté při kontrole zjistili, že šofér je opilý, nadýchal přes dvě promile alkoholu. Podobné hodnoty ukázal přístroj i muži, který se policii pokusil ujet na Vyškovsku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na D2 nechal předminulou sobotu cizinec stát kamion ve směru na Bratislavu. Dálniční policisté za ním rychle přispěchali. První dechová zkouška ukázala 2,15 promile alkoholu, druhá dokonce 2,20 promile.

„Řidič mezinárodní kamionové dopravy uvedl, že před jízdou vypil několik panáků vodky. Policisté mu okamžitě zakázali další jízdu, zadrželi jej a následně skončil v policejní cele,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

Ujížděl deset kilometrů

Obtížnější to měla o dva dny později hlídka v Ivanovicích na Hané. Večer si všimla řidiče držícího za jízdy v ruce mobilní telefon. Když se jej rozhodla zastavit, šofér nejprve zpomalil na krajnici, načež však prudce sešlápl plyn a začal ujíždět.

Opilého řidiče prozradily stopy ve sněhu, nadýchali také nezletilí spolujezdci

„Policisté se za ním okamžitě vydali a opakovaně mu dávali pokyn k zastavení. Řidič ale nereagoval a ulicemi města projížděl vysokou rychlostí. Nerespektoval dopravní značení ani nejvyšší povolenou rychlost v obci,“ popsal mluvčí.

Riskantní jízda skončila až po téměř deseti kilometrech, když muž nezvládl řízení a naboural do zaparkovaného auta. Policisté jej poté zadrželi za použití donucovacích prostředků.

„Důvod jeho jednání byl záhy jasný. Dechové zkoušky ukázaly hodnoty 2,05 a 2,18 promile alkoholu. Muž přiznal, že před jízdou vypil šest půllitrů tmavého piva,“ doplnil Chaloupka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Volební skandál v Brně. Nezapočetli přes tisíc hlasů, ANO mělo mít o mandát méně

Premium
ilustrační snímek

Že se při sčítání hlasů stane chyba a komisaři zapomenou započíst pár jednotek či desítek hlasů, je situace, která se opakuje každé volby. I proto je při jakémkoli podezření možné podat stížnost...

OBRAZEM: Krašov, nebo Kojál? Spor o nejvyšší stavbu Česka rozhodují centimetry

Vysílač Krašov u Bezvěrova na severním Plzeňsku je po demolici vysílačů u...

Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...

VIDEO: Sucho proměnilo Vranovskou přehradu. Podívejte se, jak vypadá z výšky

Hrad Bítov na Znojemsku v údolí Želetavky v podzimním hávu při východu slunce....

Jako z pohádkového světa, kde vládnou temné síly. Tak nyní působí krajina kolem vyschlé Vranovské přehrady na Znojemsku. Sucho ji úplně proměnilo a odkrylo zbytky zatopené vesnice Bítov. Pohled z...

Brněnskou arénu firma předala, přestože není dokončená. A první velká akce se blíží

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Kolem nové brněnské arény za sedm miliard korun u veletržního areálu je stále stavební ruch, přestože od neděle je už stavba předaná, jako by šlo o dokončené dílo. To ale stále není a provozovatel...

Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09

Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít k...

Známé oholili hlavu a zavřeli ji do chlívku s prasaty. Týráním se bavili, řekl soud

Premium
ilustrační snímek

Zvrácenou zábavu si našli dva muži ze Znojemska, kteří trýznili svoji známou. Mimo jiné jí vyholili více než půlku hlavy a postříkali sprejem. Pak ji zahnali a zamkli do chléva s prasaty. Viktor Gotz...

27. října 2026  14:55

Lidovecký matador povládne už osmé období. Volby se vyhrávají první den po nich, říká

Lidovecký politik Vít Beran je starostou brněnského Žebětína od roku 1998.

Stejnou jistotu mají každé čtyři roky obyvatelé Žebětína na okraji Brna. Komunální volby tam od roku 1998 pokaždé zcela dominantně vyhrává Vít Beran (KDU-ČSL). Nedávno si připsal už osmý „zářez“ v...

27. října 2026  12:03

Mrzí mě, že odstavili odchovance, všímá si Dostálek. Zbrojovkou žije jako fanoušek

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Se Slavií zažil Richard Dostálek evropské poháry, se Zbrojovkou vyprodané Lužánky i návrat mezi fotbalovou elitu. Oba kluby se v úterý od 19 hodin střetnou v Praze v domácím poháru, tentokrát však za...

27. října 2026  11:53

Obavy o budoucnost médií. DAMU vyhlásila stávkovou pohotovost, přidalo se i Brno

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...

Studenti Masarykovy univerzity z iniciativy Média nedáme MUNI vyhlásili kvůli plánům na změnu financování veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost. Protesty zaznívají také z dalších brněnských...

27. října 2026  11:10,  aktualizováno  11:28

Strašidelné podzemí, dýně či kapři. Jih Moravy o podzimních prázdninách nenudí

Rodiny s dětmi zve Sklep pod Novou radnicí, který hravou formou seznamuje s...

Středeční státní svátek i následné podzimní prázdniny a navazující víkend nabídnou na jižní Moravě řadu zážitků pro děti i dospělé. Dušičkový čas svědčí hlavně strašidlům a tajuplným místům. Redakce...

27. října 2026

Mladá generace je hodně jiná, ale já ještě nekončím, říká první dáma divadla v Brně

Premium
Herečka Městského divadla Brno Zdena Herfortová dostala k narozeninám cenný...

Na kontě má desítky nezapomenutelných rolí a téměř půl století zkušeností s herectvím i jeho výukou. Zdena Herfortová patří k nepřehlédnutelným osobnostem brněnského divadla, což letošní zisk Thálie...

26. října 2026  17:30

Deset věžáků v údolí mezi lesy? Investor plánuje stovky bytů, místní se toho obávají

Adamov budoucnosti? Dnes nepříliš vzhledné průmyslové městečko poblíž Brna by...

Příležitost, jaká se podle některých nemusí dlouho opakovat, stojí před Adamovem na Blanensku. Ve zhruba pětitisícovém městě ležícím na hlavním koridoru z Prahy do Brna plánuje investor proměnit část...

26. října 2026  16:01

Brněnskou arénu firma předala, přestože není dokončená. A první velká akce se blíží

Multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště....

Kolem nové brněnské arény za sedm miliard korun u veletržního areálu je stále stavební ruch, přestože od neděle je už stavba předaná, jako by šlo o dokončené dílo. To ale stále není a provozovatel...

26. října 2026  15:16

Nová doba: Lamborghini neřve a má klimatizaci. Mičánek o titulech a plánech

Manažer stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší, který za tři roky dovedl...

Během dvou týdnů se mu změnil osobní i profesní život. Šéf brněnské závodní stáje Mičánek Motorsport Jiří Mičánek mladší se stal otcem dcery Julie a se svým týmem získal další dva evropské tituly, v...

26. října 2026  13:30

Obálka s desetitisíci jako „dar občanům“. Zájemce o pronájem v Blansku narazil

Zajištěná obálka s penězi, kterou žadatel o pronájem městského nebytového...

Byl to úplatek, nebo dar obyvatelům města? Právě motiv předání několika desítek tisíc korun u žádosti o pronájem nebytových prostor se stal jednou z klíčových otázek případu, který od jara rozplétali...

26. října 2026  12:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Multižánrový virtuóz. Ve Slavkově u Brna vystoupí kytarista Carlos Santana

Kytarista Carlos Santana

Kytarista Carlos Santana, jeden z nejvýznamnějších a nejvlivnějších hudebníků všech dob, se vrací do Česka. Držitel deseti cen Grammy vystoupí 22. července příštího roku v jedinečném prostředí...

26. října 2026  12:01

Maminky s kočárkem pouští na nádraží brankou, stanice se dočkají modernizace

Nádraží v Tišnově ani Židenicích nemá bezbariérový přístup k vlakům. Lidé s...

Pokud má člověk dítě v kočárku, je upoután na invalidní vozík nebo cestuje s těžkým kolem, dostat se na nástupiště blanenského vlakového nádraží není jen tak. Musí zazvonit na tamní pracovníky, kteří...

26. října 2026  5:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.