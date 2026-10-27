Na D2 nechal předminulou sobotu cizinec stát kamion ve směru na Bratislavu. Dálniční policisté za ním rychle přispěchali. První dechová zkouška ukázala 2,15 promile alkoholu, druhá dokonce 2,20 promile.
„Řidič mezinárodní kamionové dopravy uvedl, že před jízdou vypil několik panáků vodky. Policisté mu okamžitě zakázali další jízdu, zadrželi jej a následně skončil v policejní cele,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.
Ujížděl deset kilometrů
Obtížnější to měla o dva dny později hlídka v Ivanovicích na Hané. Večer si všimla řidiče držícího za jízdy v ruce mobilní telefon. Když se jej rozhodla zastavit, šofér nejprve zpomalil na krajnici, načež však prudce sešlápl plyn a začal ujíždět.
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„Policisté se za ním okamžitě vydali a opakovaně mu dávali pokyn k zastavení. Řidič ale nereagoval a ulicemi města projížděl vysokou rychlostí. Nerespektoval dopravní značení ani nejvyšší povolenou rychlost v obci,“ popsal mluvčí.
Riskantní jízda skončila až po téměř deseti kilometrech, když muž nezvládl řízení a naboural do zaparkovaného auta. Policisté jej poté zadrželi za použití donucovacích prostředků.
„Důvod jeho jednání byl záhy jasný. Dechové zkoušky ukázaly hodnoty 2,05 a 2,18 promile alkoholu. Muž přiznal, že před jízdou vypil šest půllitrů tmavého piva,“ doplnil Chaloupka.