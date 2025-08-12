Místo cyklovýletu putoval senior na sál. Lékaři při operaci využili novou metodu

Místo plánovaného týdne s přáteli na kolech skončil letos v létě pětasedmdesátiletý pan Jiří z Brna na operačním sále. Protože mu pomalu a přerušovaně tlouklo srdce, voperovali mu lékaři kardiostimulátor. Umístili ho do tzv. Bachmannova svazku. Jde o novou metodu, kterou v Česku jako jediná provádí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Na druhý den mohl senior domů.
Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny. | foto: MaVe PR

Brněnský projektant se stal jedním z šesti prvních pacientů v Česku, který se umístění kardiostimulátoru mezi pravou a levou srdeční síň do Bachmannova svazku podrobil.

„Tato stimulace je pro pacienty šetrnější, protože využívá přirozených fyziologických cest. Působí i preventivně. Předchází například arytmiím, z nichž nejčastější je fibrilace síní, kdy srdce bije příliš rychle, pomalu nebo nepravidelně. Díky této metodě lze také předcházet srdečnímu selhání,“ sděluje Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně.

Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny.
Roland Oravský, lékař I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice u sv. Anny.
Andrej Nagy, vedoucí lékař Kardiostimulačního centra I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u Sv. Anny.
Brněnský pacient Jiří, který se podrobil voperování kardiostimulátoru do tzv. Bachmannova svazku.
I když je tato metoda ve světě známá už několik let, odborné studie potvrdily její efektivitu teprve nedávno. Je náročná na um lékaře, který kardiostimulátor zavádí. Výkon ho stojí více úsilí a času, pro určité pacienty je ale vhodnější.

Jedním z nich se stal i pan Jiří. Jeho cesta na operační sál přitom začala poměrně banálně – den před tím, než měl vyrazit na kola, začal hůř mluvit a mrtvěla mu ruka. Kontaktoval raději neurologii, kde mu doporučili okamžitě volat záchranku.

Do Vojenské nemocnice v Brně už sanitka Jiřího vezla s cévní mozkovou příhodou. Na jednotce intenzivní péče si pak lékaři všimli, že pacientovi tluče srdce pomalu a přerušovaně, a obratem ho tedy nechali převézt Fakultní nemocnice u sv. Anny. Tam na operaci dostal kardiostimulátor.

„Cítím se výborně, jako by se nic nestalo. Rodina a kamarádi mě utěšovali, že kardiostimulátor má kdekdo,“ oddechl si následně senior, pracující stále jako projektant. Na kontrolu do nemocnice po unikátním zákroku chodí každý měsíc.

Odborníci umístění kardiostimulátoru přímo do přirozené elektrické dráhy mezi pravou a levou srdeční síň aplikují proto, že přesněji napodobuje přirozené šíření srdečního vzruchu. Pomáhá tak srdci bít pravidelně a efektivněji než při klasickém zavedení elektrod. Pro srdce je to šetrnější a předchází se jeho dalšímu poškození.

Lékaři jako krejčí. Díky nové metodě odhalí problémové buňky dřív, než se projeví

„Běžné kardiostimulátory mají elektrodu uloženou na různých místech v pravé síni, signál se však nešíří rovnoměrně. Nová metoda vyžaduje přesné zavedení elektrody přímo do oblasti Bachmannova svazku – což je přirozená cesta, kudy se ve zdravém srdci šíří vzruchy mezi síňovými oddíly.

Pokud je tato cesta poškozená nebo zablokovaná, pomocí stimulace ji můžeme nahradit a šíření vzruchu obnovit. Tímto způsobem lze lépe koordinovat stahy síní a předcházet dalšímu zhoršování srdeční funkce,“ uvedl Roland Oravský, lékař I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice u sv. Anny.

Lékaři zachránili muže, kterému dvě hodiny netlouklo srdce. Mozek má v pořádku

Stimulace Bachmannova svazku není podle lékařů řešením pro všechny nemocné s poruchami srdečního rytmu. Nevhodná je například pro pacienty s poruchou vedení v srdečních komorách, kdy ale síně fungují správně. Nepomůže ani nemocným, u nichž už je trvale přítomna fibrilace síní. Vadit může také zjizvená srdeční tkáň nebo anatomická stavba síní.

„Studie odhadují, že poruchu šíření vzruchu přes Bachmannův svazek má podle EKG až 59 % pacientů ve věku nad 60 let a až 47 procent pacientů ve všech věkových skupinách. Samozřejmě, ne všichni jsou automaticky vhodní k zavedení kardiostimulátoru, čísla ale ukazují, že z této inovativní metody může profitovat skutečně hodně pacientů. Ukazuje se, že by ze stimulace Bachmannova svazku mohli mít užitek i pacienti se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí, tedy ti, u kterých srdce selhává přes zachovanou stažlivost levé komory. A takových mohou být v Česku desítky až stovky tisíc,“ dodává Oravský.

