Lékaři na jihu Moravy znovu operují, dohánějí však obří skluz

Blatný míří zpět do brněnské nemocnice Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný se vrátí do Fakultní nemocnice Brno, kde byl před nástupem na ministerstvo náměstkem pro Dětskou nemocnici. Nyní čerpá dovolenou. „Návrat do nemocnice byl domluvený. Vědělo se, že jde na ministerstvo maximálně do voleb,“ uvedla mluvčí FN Brno Veronika Plachá. Blatný byl ministrem zdravotnictví za ANO od 29. října do 7. dubna. Premiér Andrej Babiš (ANO) jeho odvolání zdůvodnil rozdílnými názory na fungování resortu, Blatného nahradil Petr Arenberger.