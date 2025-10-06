Lékař po ruce v noci i z ciziny. Online pohotovost odlehčí přeplněným čekárnám

Zdlouhavému čekání na pohotovosti, mnohdy kvůli banálním problémům, se nově vyhne zhruba 95 tisíc lidí na Znojemsku. Od úterý totiž mohou využít aplikaci online pohotovost, díky které mají možnost se kdykoliv a odkudkoliv bezplatně poradit o zdravotním stavu s lékařem – jak formou chatu, tak klasickým hovorem či videohovorem.
Stačí jim k tomu jen počítač nebo chytrý telefon a trvalé bydliště v jakékoliv obci či městě, které spadají do správního obvodu Znojma.

O zavedení služby se zasloužilo vedení města, aplikaci pak poskytla společnost Dr. Digital, která tímto způsobem funguje na jiných místech v Česku i zahraničí.

Lékař uvnitř aplikace. Odstartovala online pohotovost, vyzkoušeli jsme ji

„Máme řadu výborných sester a lékařů z různých oborů, kteří jsou vycvičeni k poskytování tohoto typu služby. Budou pacientům k dispozici 24 hodin, sedm dní v týdnu. A to i pozdě v noci nebo během svátků. Konzultovat lze problémy jak dospělých, tak dětí,“ přibližuje ředitel společnosti Ondřej Svoboda.

Zároveň zdůrazňuje, že tímto způsobem nelze řešit urgentní případy, ale méně závažné nebo chronické problémy, kvůli kterým je zbytečné zdlouhavě čekat na pohotovosti.

„Z videa toho lze poznat mnoho“

Od aplikace si vedení města slibuje nejenom zvýšení dostupnosti péče, ale také časovou úlevu pro pacienty i lékaře, kteří jsou často velmi vytížení. „Nutno podotknout, že se nejedná o konkurenci zdravotníků v regionu, běžná pohotovost ani jiná zdravotnická zařízení kvůli tomu končit nebudou. Je to spíše doplňková služba,“ oznamuje místostarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo).

Kouknout do krku online neumíme. Názory na nový způsob pohotovosti se různí

Další výhodou je, že pro získání péče není třeba být fyzicky přítomen v regionu. „Můžete být klidně na druhé straně republiky nebo v zahraničí, ale když se vám něco stane a budete chtít znát názor lékaře, můžete se s ním takto jednoduše spojit,“ sděluje Svoboda.

V praxi cesta k získání konzultace začíná registrací v aplikaci Dr. Digital, kam pacient zadá promo kód Znojmo a následně ověří totožnost a trvalé bydliště pomocí občanského průkazu. „Pak popíše problém, načež se s ním po pár minutách spojí sestra, která se doptá na podrobnosti. Za dalších pár minut už je přepojen lékaři, který problém vyhodnotí, navrhne řešení, předepíše medikaci, neschopenku a případně vyzve k fyzické návštěvě lékaře či odkáže na sestru, která domluví termín návštěvy,“ přibližuje Svoboda.

Chovatelé vymysleli aplikaci Tlappka, umožní získat radu veterináře na dálku

Důležitou funkcí je možnost videohovoru a zasílání fotografií. To vyzdvihuje lékař Marek Dvořák, který má s takovým vyšetřením zkušenosti. „Z videohovoru lze zachytit frekvenci dechu, barvu kůže nebo třeba bělma, což může o zdravotním stavu říct mnoho,“ podotýká. Podle něj službu lidé vyhledávají zejména při zhoršení chronických problémů, kdy jsou rychle schopni získat recept na medikaci, nebo třeba s kožními problémy.

Dobré zkušenosti z jižních Čech

Svoboda si stojí za tím, že se podobné služby stanou nevyhnutelně běžnou součástí zdravotnictví, zatím ale chybí odvaha k jejich využití. „Proto oceňuji Znojmo, že se do toho pustilo. Jedná se o první obec s rozšířenou působností v republice a také v Jihomoravském kraji, která tuto formu otestuje,“ říká Svoboda.

Dr. Digital uzavřel smlouvu se Znojmem na rok, město za službu zaplatilo dva miliony korun. Jedná se zatím o pilotní provoz, cílem je však službu ustálit.

On-line pohotovost na jihu Česka uspěla. Pacienti si ji oblíbili, míří do dalších krajů

To se povedlo například v Jihočeském kraji, kde online pohotovost pod záštitou jiné společnosti funguje od srpna minulého roku. Její přínos si místní, zdravotníci i vedení kraje pochvalovali zejména při vánočních svátcích a sezoně respiračních onemocnění, což dokazuje i zvýšený zájem za minulý měsíc.

„Velká část pacientů, kteří přijedou fyzicky na pohotovost, dostane stejnou léčbu, jakou ordinuje lékař přes online pohotovost. Proto se ukazuje, že služba vede nejen k většímu pohodlí a komfortu pacientů, ale taky reálně snižuje zátěž pohotovostí v našich nemocnicích,“ zhodnotil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Podle mluvčí kraje Hany Dědičové zde na žádné nedostatky nenarazili. Registrovalo se tu více než 40 tisíc lidí, přičemž lékaři vyřešili 17 tisíc případů. „37 procent z toho byli dětští pacienti, právě pro rodiny s dětmi je totiž služba nejvíc výhodná. Nejčastěji tak doktoři řeší horečky, záněty dýchacích cest, angínu, gastrointestinální potíže, záněty močových cest a další, život neohrožující potíže,“ popisuje Dědičová. Průměrně službu využije 1 300 lidí měsíčně, na konzultaci obvykle čekají dvě minuty.

Vstoupit do diskuse

