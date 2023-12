Na trzích by mělo být více zábavy pro malé děti, říká punčový král Brna

Proč postávat před stánkem s alkoholem, když bychom mohli být na druhé straně, také popíjet a být za to ještě placeni, zamyslel se Ondřej Šibřina před deseti lety s kamarádem při návštěvě majálesu. Do čtrnácti dní se jim povedlo stánek sehnat a u Brněnské přehrady při soutěžní přehlídce ohňostrojů začali prodávat míchané nápoje.

„I skladník má v práci více kontaktů, než jsem měl já,“ vysvětluje šestatřicetiletý vystudovaný ajťák, proč opustil původní profesi a poslední roky patří s lehce rozpoznatelnými modro-oranžovými Punčovými bary k největším prodejcům na vánočních trzích v Brně.

Vyplatí se provozovat tolik stánků? Letos máte i ten největší na náměstí Svobody, který bude fungovat až do 7. ledna. V aukci jste jej vydražil za 2,9 milionu korun, což je dvakrát více než před covidem, přitom nápoje jste příliš nezdražili.

V minulosti jsme měli i více stánků, ale přestalo to dávat smysl, takhle nám to vyhovuje. A z toho velkého mám opravdu radost, protože už pár dní před Vánoci jsme se s ním dostali na černou nulu, jinými slovy z tržeb jsme pokryli nájem a provoz. Pak jsme začali vydělávat na zisk, který asi nebude nijak velký, ale vyplatí se to. Navíc ty necelé tři miliony ani další nájmy neberu jako vyhozené peníze, protože se za ně vánoční trhy organizují. Tím, že zaplatíme tak velkou částku, se mohou dál rozvíjet. Sám mám nějaké vize, kam by to mohlo jít.

Co konkrétního?

Před dvěma lety ještě nebylo kam jít s dětmi. Sám mám tříletého syna a velkou atrakcí nejen pro něj se letos stal stoh slámy u Jošta. Slámovou horu si užíval ze všeho nejvíc. Když jsme tam přišli o víkendu před Vánoci, hrálo si tam snad sto dětí. Podle mě jsou vánoční trhy i o malých dětech. Mluvíme o tom s pořadateli, aby se vyžití pro ně dál rozšiřovalo, bavíme se o nějakém větším dětském vánočním hřišti. Moje představa je taková, že by to byl oplocený prostor zhruba čtyřicet krát dvacet metrů, kam děti vypustíte, budou si tam hrát a vy je budete jen hlídat z dálky. A přitom se bavit s přáteli a vychutnávat si třeba i punč.

Vy sám punč pijete?

Piju.

Kolik jej za trhy vypijete? Když se kolem něj motáte, může to svádět...

Mám vlastnost, že dělám věci naplno. V podnikání je to super, ale projevuje se to i ve dnech, kdy jdu s přáteli na trhy, což je tak dvakrát nebo třikrát za sezonu. To taky piju naplno, takže druhý den mám většinou dovolenou. (směje se)

Přitom v době vánočních trhů musíte být pracovně v jednom kole, nebo ne?

Mám tak skvělý tým, že to zvládá beze mě, takže bych nemusel dělat nic... Ale vážně. Ono je to jen zdánlivé, řeším další aktivity spojené s trhy, pro naše Punčové bary hlídám zásoby, vyřizuji objednávky a musím být okamžitě k dispozici, když se něco stane. Nemůžu jen tak někam odjet.

Máte ustálenou nabídku, nebo se snažíte pokaždé přinést něco nového?

Máme ji poměrně ustálenou, aby lidé věděli, co očekávat. Ale každý druhý rok přidáváme i nějakou novinku. Letos se nám podařilo přidat Ohniváka, což je jablečný mošt a Jack Daniel’s Fire, a stal se z něho vůbec nejprodávanější drink v naší nabídce, takže jsme se skutečně trefili.

Jaká byla celková atmosféra na letošních trzích?

Ve srovnání s loňským rokem chodilo víc lidí.

Dá se z toho usoudit, že mají dost peněz a mohou si dovolit utrácet?

Evidentně ano. Neslyšel jsem ani žádnou kritiku, že bychom měli nápoje drahé. Spíš jsem pochytil informaci, že jsou ceny v pohodě, zatímco v Praze nebo Olomouci je to horší. Také mi přišlo, že jsou lidé příjemnější než dřív. Za covidu byli dost podráždění a trvalo to i loni, kdy už nebyla žádná proticovidová opatření. Pořád mezi nimi byl strach, a to i mezi námi prodejci, jestli trhy ještě nezruší jako rok předtím. Zároveň bylo letos výrazně lepší počasí, zatímco loni pršelo, sněžilo a na zemi vznikal takový ten nepříjemný marast.

Brno za své trhy získalo ocenění Evropské hlavní město Vánoc. Zaslouží si to?

Určitě. Celkově mě letošní trhy bavily, za poslední roky se hodně posunuly. Je tady kolo, kluziště, projekt Daruj kelímek, nová výzdoba. Je to ocenění zejména pro pořadatele, ale těší to i mě, protože jsem i s dalšími prodejci součástí organizátorského týmu. To je možná v Brně výhodou, že se známe s pořadateli, předáváme jim své nápady a výsledek je pak i dílem této spolupráce.

Byl jste z něčeho i naopak zklamaný?

Mrzel mě letošní program na náměstí Svobody. I skrze výši nájemného, které všichni trhovci platí, by se na něm dalo přidat. Neříkám, že je program přímo špatný, ale myslím, že by mohly vystupovat nějaké velké hvězdy jako Ewa Farna nebo Marek Ztracený. Třeba čtyři velcí zpěváci nebo kapely za adventní období by přilákali do centra další návštěvníky a nejen my bychom i více vydělali.

Podle toho, co jsem si o vás zjišťoval, jste hodně všestranný podnikatel. Vystudovaný ajťák, který působil ve firmě, jež provozovala laser arénu, dnes máte bezpečnostní agenturu a k tomu pohostinství a vánoční trhy. To je docela velký rozptyl.

Vypadá to, že jsem trochu blázen, že? (usmívá se) Ten rozptyl je ale jen zdánlivý. Když jsme se začali věnovat veřejným akcím, tedy gastru, viděl jsem nedostatky u ostrahy, která s tím souvisí. Do toho jsme otevřeli vlastní stálý bar, který se hodil právě k tomu gastru. Ještě k tomu patří dílna, kterou jste nezmínil, v níž vyrábíme stánky na trhy. Všechno se tak doplňuje.

Práce tedy máte hodně. Stihl jste včas vyřídit dárky, nebo jste je sháněl na poslední chvíli?

Ty jsem vyřešil včas a před Vánoci už jsem měl klid. Mám takový recept, že si různé nápady píšu přes rok. Například jsme byli u mámy na zahradě a všiml jsem si, že má rozbité zahradní lehátko, tak jsem si hned napsal, že jí ho na Vánoce koupím. Takto se mi seznam kupí, před Vánoci ho otevřu a vše rychle vyřeším. Nechci kupovat zbytečnosti, mám rád praktické dárky, které si moji známí a rodina užijí. Je to celoroční práce, kdy vnímáte, co by se lidem kolem vás mohlo hodit.