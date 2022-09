Náměstí Svobody v Brně zůstane pěším, dočasný zákaz vjezdu se stane trvalým

Zhruba stovka taxikářů se ve čtvrtek odpoledne sjela na parkoviště za Lužánkami na protest proti omezování jejich podnikání ze strany vedení Brna.

Nejvíc je trápí, že na začátku července přišli o povolenky, díky nimž mohli kdykoli přijet na náměstí Svobody v úplném centru Brna.

„Bavil jsem se s mnoha taxikáři, kteří mi říkali, že jim naše opatření nevadí,“ reagoval brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) na nespokojenost části šoférů.

Taxikáři přitom nejsou jediní, na něž zmíněný zákaz vjezdu dopadl, podobně jsou na tom i různé zásilkové služby. Mimo vymezené hodiny pro zásobování od 6 do 10:30 nemohou autem na náměstí ani lidé, kteří tam bydlí, případně podnikatelé, kteří zde mají restaurace a další provozovny.

Vedení Brna tento režim zavedlo zkušebně do konce září, aby pěší zóna plnila svůj účel a neměnila se v silnici, jak to v posledních čtyřech letech často v centru vypadalo. Na politiky se za to opakovaně snášela kritika, s nově nastavenými pravidly však zavládla spokojenost.

Janu Mandátovi (ODS), jenž je radním pro dopravu na Brně-střed, dokonce už leží na stole materiál z magistrátu požadující, aby se z dočasného omezení vjezdů stalo trvalé. „Každý den centrem chodím a vnímám, že je provoz menší. Nejsou tam ani zaparkovaná auta, jak tomu bývalo,“ popisuje.

9. března 2021

Brněnští radní na konci srpna rovněž rozhodli, že za takzvané botičky budou řidičům nově uloženy dvojnásobné sankce v hodnotě 800 korun. K tomu ještě musí zaplatit pokutu, na jejíž zvýšení Brno také apeluje. Ta je však daná zákonem.

Intenzita dopravy na náměstí Svobody se díky opatření snížila mimo povolené zásobovací hodiny na naprosté minimum. „Výjimky byly vydávány prakticky jen organizátorům kulturních a společenských akcí,“ objasňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Povolenek pro vjezdy do historického centra je přitom aktuálně zhruba deset tisíc, polovina z nich přímo do pěší zóny. Řidiči s tímto dokladem tak ještě v červnu mohli kdykoli klidně projíždět přes náměstí Svobody a například si tak zkracovat cestu, aby nemuseli po okolních hlavních silnicích, zejména v Husově ulici či Kolišti, kde mohli zůstat v koloně.

Vjezd hlídají strážníci

Aby ovšem nový systém fungoval, musí jej někdo kontrolovat. Na vjezdech na náměstí proto od začátku července pravidelně stojí hlídky strážníků, jedna v Masarykově ulici, druhá v Rašínově. Za prázdniny takto příslušníci městské policie zkontrolovali přibližně 2 500 aut a zhruba třem stovkám nepovolili pokračovat v jízdě.

„Zhruba v šedesáti procentech byly přestupky vyřešeny pokutami. Pouze dvanáct případů hlídky předaly správnímu orgánu. Zbytek byly domluvy, které jsou ale převážně z dřívějšího období, kdy si řidiči na nové uspořádání teprve zvykali,“ přibližuje Poňuchálek.

Pokud nyní režim zákazu vjezdu mimo zásobovací hodiny, který se netýká jen složek integrovaného záchranného systému, bude platit trvale, budou muset strážníci řidiče stále kontrolovat.

Jiná možnost zatím neexistuje, přestože vedení Brna slibuje, že do budoucna vše ohlídá kamerový systém. Ten se ovšem musí nejdříve rozšířit. „Bude trvat alespoň rok, než se vše domluví, naprojektuje nebo vysoutěží,“ oznamuje Kratochvíl.

Do dalších ulic zákaz nerozšíří

Strážníci zatím o případném prodloužení hlídek na vjezdech do srdce Brna nevědí. „Prozatím platí konec září. O případném posunu by s námi jednalo vedení města,“ sděluje mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

I kdyby však museli řidiče kontrolovat i nadále, jejich ostatní činnost to podle mluvčí nenaruší. „Běžně vyčleňujeme hlídku, která se v historickém centru zabývá mimo jiné dopravními přestupky spojenými s parkováním. Přítomnost strážníků na vjezdech do centra a pečlivá kontrola všech vozidel vedly k tomu, že výrazně klesl počet takových případů. A například o víkendu tady hlídky působí nad rámec běžných počtů, takže nechybí u žádné jiné činnosti,“ přibližuje Skřivánková.

Kratochvíl i Mandát se shodují, že aktuálně nastavený režim na náměstí Svobody je dostačující a není potřeba ho měnit nebo rozšiřovat někam dál. Podle Mandáta je to i proto, že zákaz vjezdu na náměstí Svobody vytvoří špunt, přes nějž si už nikdo cestu nezkrátí.