Se sluchátky na uších a ve sportovním oblečení venčí paní Mirka svého psa při procházce po brněnské náplavce. „Je super, že to tady vzniklo. Dříve nebylo možné projít kolem řeky, aniž by člověk musel přes silnici,“ pochvaluje si.
Během stavby náplavky, jež je součástí protipovodňových opatření, nebyla podle ní sice situace ideální, ale vždy dokázala mezi stavebními ploty nějak prokličkovat. Už příští rok na jaře je však v plánu další omezení, a to ještě rozsáhlejší.
Brněnský magistrát před pár týdny začal hledat stavební firmu na výstavbu zábran proti velké vodě, které navážou na současnou náplavku a budou pokračovat zhruba 1,5 kilometru jižně ke sportovištím v Komárově.
O něco málo delší úsek čekají úpravy v této čtvrti rovněž řeku Svitavu. Podél obou toků přitom už dnes v těchto místech vedou cesty pro pěší, cyklisty, běžce či bruslaře mířící i dál na jih, například k Olympii.
Úseky obou řek, které čeká úprava, tedy omezení na blízkých stezkách.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
„Doufám, že to bude nějak prostupné aspoň po jedné straně řeky,“ doplňuje žena, která stezky využívá i při cestě do práce do kancelářského komplexu u nejvyšší budovy Česka AZ Tower, a stejně jako další místní i při sportu, kdy si sem vyrazí zaběhat nebo na kolo. Kolikrát zamíří právě na jih do Komárova nebo až dál k nákupním centrům na okraji Brna.
Politici nijak neskrývají, že se průchod na oblíbených cestách omezí, někde se možná i zcela uzavře. „Budeme chtít, aby omezení či uzavírky byly co nejmenší a podařilo se vymyslet něco podobného, jako je dnes u podjezdu pod dálnicí. Kde je vůle, je i cesta,“ prohlásil starosta městské části Brno-jih David Grund (ODS).
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Ve zmiňovaném úseku poblíž křížení D1 a D2, které silničáři přestavují, se dá na jednom místě u Svratky projít. Lidé by se však měli držet pokynů na cedulích, což se mnohdy neděje.
„Apelujeme na cyklisty a ostatní uživatele cyklostezek pod stavbou D1 a D2 v Brně. Respektujte dopravní značení, zejména výzvu ‚Cyklisto, sesedni z kola‘, a nepoškozujte zábrany. Jde o bezpečnost. Při dalším porušování pravidel budeme nuceni cyklostezky uzavřít,“ varovalo Ředitelství silnic a dálnic už v červnu na sociální síti X. Podle Grunda se ale místem může dál procházet.
K zemi půjdou stovky stromů
Kdy a kde přesně budou cesty kolem řek už za pár měsíců uzavřeny, zatím magistrát nesdělil. Vše podle něj vyplyne až z dohody se stavební firmou. „Projekt protipovodňových opatření v této oblasti zahrnoval etapizaci výstavby včetně projektu na zajištění průchodnosti a návrhu objízdných tras,“ sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
Podle investičního náměstka brněnské primátorky René Černého (dříve ANO) má být stavba ve třech etapách, konkrétnější však nebyl.
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Lidé kolem stezek však musejí podle něj počítat i s tím, že se po nich může pohybovat stavební technika, jež bude odvážet vytěženou zeminu. Pro auta půjde tentokrát na rozdíl od výstavby kolem Poříčí jen o menší a krátkodobé omezení v části ulice Hněvkovského, která je přivaděčem ke křížení D1 a D2.
Jisté je rovněž to, že se pokácí řada stromů. Před časem získalo Brno se stavebním povolením na tuto investici za více než tři miliardy souhlas na odstranění více než šesti stovek stromů kolem vody. Jako náhrada se má vysadit sice přes devatenáct stovek stromů, půjde však o nové mladé, nikoli ty dnes vzrostlé s velkými korunami.
„Některé sice opravdu nepůjdou zachránit, ale navrhl jsem posuzovat každý strom zvlášť, jestli je nutné jej kácet. Zeleni chceme věnovat nejvyšší pozornost a maximum jí zachovat,“ dušuje se Grund.
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Součástí úprav kolem Svratky, které jsou nutné i kvůli stavbě nového nádraží a celé čtvrti pro 15 tisíc lidí, je rovněž takzvaný povodňový park. Na pravém břehu řeky, v místě někdejší nedostavěné železniční polikliniky, vznikne nová zelená oáza pro odpočinek. Nejprve bez možnosti občerstvení. To bude podle magistrátu doplněno až následně.
„Vybudovaný objekt bude sloužit především jako sociální a provozní zázemí parku,“ vysvětlil Poňuchálek. Naopak na pravém břehu Svitavy se už počítá s tím, že tam vznikne bistro s venkovním posezením. Už dnes totiž leží mimo záplavové území.
Spor o poškozený most mezi městem a ČD trvá
Stavba protipovodňových opatření kolem Svratky může mít dohru u soudu. Před koncem minulého roku dorazila na brněnský magistrát předžalobní výzva od Českých drah (ČD). Ty požadují po Brnu 10,2 milionu jako kompenzaci za nutné zajištění náhradní dopravy při výluce vlaků přes železniční most u Uhelné ulice na přelomu let 2022 a 2023.
Tehdy těžká technika pracovala v korytě řeky poblíž mostu a těsně před Vánoci 2022 železničáři zjistili, že most je natolik poškozený, že je nutné na něm přerušit dopravu a zajistit jej. Souvislost prací s poškozením nikdo oficiálně nepotvrdil.
Vedení Brna chtělo o celé věci s dopravcem vyvolat jednání, ani po necelém roce se však situace podle magistrátu nijak neposunula. České dráhy spor odmítly komentovat.