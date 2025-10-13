Úřad práce chtěl zbytečný formulář, ženě hrozila ztráta bydlení. Zasáhl ombudsman

Stěžovatelka úřadu doložila příjmy své rodiny i výpisy z účtu, které prokazovaly pravidelné platby nájemného 25 500 korun měsíčně. Částky odpovídaly podmínkám uvedeným v nájemní smlouvě.
Úřad práce však trval na tom, aby žena dodatečně vyplnila tiskopis Doklad o výši nákladů na bydlení, ačkoliv zákon takovou povinnost při ověřování nároku na dávku podle ombudsmana neukládá.
„Úřadem práce vyžadovaný tiskopis nepřinesl žádné nové informace. Stěžovatelka v něm ani nerozepsala celkovou úhradu na jednotlivé položky, celou částku uvedla v kolonce nájemné,“ uvedl ombudsman.
Úřad svým postupem navíc způsobil zpoždění výplaty dávky o 2,5 měsíce, což ženu dostalo do finanční tísně. Na úhradu nákladů na bydlení a dalších výdajů si musela půjčit. „Zvolený postup byl velmi formalistický, nehospodárný a administrativně zatěžující jak pracovníky úřadu práce, tak i stěžovatelku,“ poznamenal Stanislav Křeček.
Úřad práce se hájil tím, že vyplnění předepsaného tiskopisu musel po příjemkyni dávky vyžadovat. Odkazoval se na ministerstvo práce a sociálních věcí, které tiskopisy vytváří a zveřejňuje.
Podle ombudsmana ale zákon takovou povinnost neukládá a úřad mohl nárok posoudit na základě již předložených dokladů.
Veřejný ochránce práv se proto obrátil na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL), který s ním podle ombudsmana souhlasil.
Ministr podle Křečka uvedl, že úřad bude metodicky vést k tomu, aby po příjemcích příspěvku na bydlení zbytečně nežádal rozpis uhrazených nákladů na bydlení do předepsaného tiskopisu.