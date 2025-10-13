Úřad práce chtěl zbytečný formulář, ženě hrozila ztráta bydlení. Zasáhl ombudsman

Veřejný ochránce práv se zastal žadatelky o příspěvek na bydlení, po které chtěl úřad práce vyplnit další formulář, přestože již potřebné dokumenty doložila. Podle ombudsmana Stanislava Křečka úřad pochybil, jeho postup označil za formalistický a nehospodárný. Způsobenou prodlevou navíc hrozilo, že žena přijde o bydlení.
Stěžovatelka úřadu doložila příjmy své rodiny i výpisy z účtu, které prokazovaly pravidelné platby nájemného 25 500 korun měsíčně. Částky odpovídaly podmínkám uvedeným v nájemní smlouvě.

Úřad práce však trval na tom, aby žena dodatečně vyplnila tiskopis Doklad o výši nákladů na bydlení, ačkoliv zákon takovou povinnost při ověřování nároku na dávku podle ombudsmana neukládá.

Muž zaplatil nové parkovací oprávnění, i tak mu přišly pokuty. Zasáhl ombudsman

„Úřadem práce vyžadovaný tiskopis nepřinesl žádné nové informace. Stěžovatelka v něm ani nerozepsala celkovou úhradu na jednotlivé položky, celou částku uvedla v kolonce nájemné,“ uvedl ombudsman.

Úřad svým postupem navíc způsobil zpoždění výplaty dávky o 2,5 měsíce, což ženu dostalo do finanční tísně. Na úhradu nákladů na bydlení a dalších výdajů si musela půjčit. „Zvolený postup byl velmi formalistický, nehospodárný a administrativně zatěžující jak pracovníky úřadu práce, tak i stěžovatelku,“ poznamenal Stanislav Křeček.

Vytvářel psychický nátlak, nedbal na pravidla. Bytový ombudsman musel odejít

Úřad práce se hájil tím, že vyplnění předepsaného tiskopisu musel po příjemkyni dávky vyžadovat. Odkazoval se na ministerstvo práce a sociálních věcí, které tiskopisy vytváří a zveřejňuje.

Podle ombudsmana ale zákon takovou povinnost neukládá a úřad mohl nárok posoudit na základě již předložených dokladů.

Veřejný ochránce práv se proto obrátil na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL), který s ním podle ombudsmana souhlasil.

Ministr podle Křečka uvedl, že úřad bude metodicky vést k tomu, aby po příjemcích příspěvku na bydlení zbytečně nežádal rozpis uhrazených nákladů na bydlení do předepsaného tiskopisu.

