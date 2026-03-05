Do povědomí veřejnosti se Křeček zapsal kontroverzními výroky, spory s vlastní zástupkyní i aktivním přístupem k úřadu, kdy přicházel s celou řadou vlastních podnětů. Často třeba poukazoval na pochybení úřadů, v 97 procentech případů došel k závěru, že rozhodly špatně.
Co za vámi ve funkci ombudsmana zůstane?
Zůstane vybudovaný úřad, který má velkou důvěru občanů. Důvěřuje nám přes 60 procent občanů. Jsme jednou z mála institucí s nadpoloviční důvěrou. Zůstane úřad, který přestal pouze vyřizovat podněty lidí, ale snaží se aktivně vyhledávat věci, které patří do jeho působnosti, a pomáhat tak lidem. Úřad, který vyřizuje kolem osmi tisíc podnětů ročně a který se v závěru rozšířil o dětského ombudsmana a národní lidskoprávní instituci, která je první nezávislou institucí na ochranu lidských práv v Česku.
Neznalost zákona je omluvenkou. Český právní řád je složitý, nepřehledný. Nelze mít lidem za zlé, že neznají všechny jeho detaily.