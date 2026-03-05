Menšiny chtějí více práv, než mají ostatní. Společnosti to neprospívá, míní Křeček

Fotogalerie 25

Stanislavu Křečkovi sice již vypršel mandát ve funkci ombudsmana, úřad veřejného ochránce práv však 87letý právník povede tak dlouho, dokud sněmovnou vybraný kandidát nesloží slib. (5. března 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Oldřich Haluza
  18:00
Poslední týdny ve funkci ombudsmana odpočítává Stanislav Křeček. Šestiletý mandát mu vypršel už v únoru, ve funkci však zůstává až do složení slibu svého nástupce, o němž má být jasno po Velikonocích. Pro iDNES.cz se Křeček zamýšlí nad zdiskreditováním slova diskriminace či otázkou, zda neznalost zákona neomlouvá, či je tomu kvůli jeho složitosti obráceně.

Do povědomí veřejnosti se Křeček zapsal kontroverzními výroky, spory s vlastní zástupkyní i aktivním přístupem k úřadu, kdy přicházel s celou řadou vlastních podnětů. Často třeba poukazoval na pochybení úřadů, v 97 procentech případů došel k závěru, že rozhodly špatně.

Co za vámi ve funkci ombudsmana zůstane?
Zůstane vybudovaný úřad, který má velkou důvěru občanů. Důvěřuje nám přes 60 procent občanů. Jsme jednou z mála institucí s nadpoloviční důvěrou. Zůstane úřad, který přestal pouze vyřizovat podněty lidí, ale snaží se aktivně vyhledávat věci, které patří do jeho působnosti, a pomáhat tak lidem. Úřad, který vyřizuje kolem osmi tisíc podnětů ročně a který se v závěru rozšířil o dětského ombudsmana a národní lidskoprávní instituci, která je první nezávislou institucí na ochranu lidských práv v Česku.

Neznalost zákona je omluvenkou. Český právní řád je složitý, nepřehledný. Nelze mít lidem za zlé, že neznají všechny jeho detaily.

Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář

Hudební klub Melodka se připravuje na otevření v lokalitě „na Střeláku“. (3....

Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...

4. března 2026  17:11,  aktualizováno  17:23

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:04

