Naslouchá při výhrách i porážkách. Otec Chocoláč je počtvrté olympijským kaplanem

Autor:
  15:16
Za deset let zažil střelbu uprostřed Ria, klid při hrách v Koreji i krásu Paříže. Kněz Oldřich Chocholáč vyrazil počtvrté z Telnice u Brna v roli oficiálního kaplana české olympijské výpravy i do Milána. Češi podle jeho slov otázky víry méně ventilují. Má tak více osobních rozhovorů než diskuzí.
Kněz Oldřich Chocholáč je osobně přitomný v olympijské vesnici v Miláně . V...

Kněz Oldřich Chocholáč je osobně přitomný v olympijské vesnici v Miláně . V roli oficiálního kaplana Českého olympijského týmu je však i dalším olympionikům na jiných sportovištích dostupný telefonicky. | foto: Biskupství brněnské

Kněz Oldřich Chocholáč se v olympijské vesnici v Miláně těší z existence...
Olympijský kaplan Oldřich Chocholáč běžně působí ve farnosti Telnice u Brna.
Kněz Oldřich Chocholáč se podíval na olympiádu jako kaplan české reprezentace.
„Byl jsem tam pro kohokoli,“ říká o své účasti v Riu kaplan české olympijské...
6 fotografií

Společně se 114 českými olympioniky vyrazil do Milána také jeden kněz. Kaplan Českého olympijského výboru Oldřich Chocholáč není v této roli prvně, jde už o jeho čtvrté hry.

Osobně je k dispozici sportovcům v Miláně. Ti, kteří závodí v Cortině a na dalších závodištích, mohou jeho služby využít po telefonu, kde je jim dostupný pořád. „Snažím se být co nejvíce mezi našimi sportovci. Jsem velmi rád, že je tentokrát mohu provázet i na sportovištích během tréninku i při samotném sportovním klání,“ říká farář z Telnice u Brna.

Pikanterie ze své praxe zásadně nepouští. V české povaze podle něj není veřejná ventilace víry běžná. Jeho služba je tak víc individuální než u kaplanů jiných výprav.

„Jde o službu nejen pro věřící, ale pro všechny, kteří chtějí s kaplanem sdílet své radosti i naděje, smutky i bolesti, výhry i prohry, nejen ty olympijské. A to samozřejmě bez ohledu na vyznání. S kým a o čem jsem během olympiády mluvil, však zůstane něco jako zpovědní tajemství,“ řekl už po pařížské misi.

Kněz Oldřich Chocholáč se v olympijské vesnici v Miláně těší z existence ekumenické modlitebny. Sám svou duchovní útěchu nabízí českým sportovcům v roli oficiálního kaplana českého olympijského týmu.

Jeho služba pak nekončí se zhasnutím olympijského ohně v místě konání. Olympionici mají jeho podporu i pomoc k dispozici i mimo sportovní svátek. „Našim olympionikům jsem k dispozici neustále a vždy se těším z každé příležitosti se znovu s nimi setkat a společně sdílet jejich životní radosti i bolesti,“ dodává Černý.

Služba olympijského kaplana má ve světě svou tradici. Jako první ji zavedl italský národní olympijský výbor na olympijských hrách v Soulu v roce 1988. Papež František poslání olympijských kaplanů popsal jako „přátelskou přítomnost, která chce ukázat blízkost církve“.

Byla vyrovnaná, říká o Maděrové mentální kouč. A Jílek? Úsměv nám ještě ukáže

V praxi se náplň práce olympijského kaplana projevuje například v osobním rozhovoru, modlitbě, požehnání, při svátosti smíření nebo slavení bohoslužeb. Sportovci a sportovkyně mohou kaplana potkat v olympijské vesnici nebo kdykoliv kontaktovat přes mobil či sociální sítě.

V samotné olympijské vesnici v Miláně je možné nalézt zvláštní místnost pro modlitbu, která je otevřeným prostorem pro různá vyznání a náboženství. V centru Milána je také sportovcům během olympiády zvláště věnována bazilika San Babila, kde jsou vítáni i všichni fanoušci a návštěvníci města.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

Hledá se ztracená socha z vily Löw-Beer v Brně. Nálezce dostane milion

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Potomci významného brněnského průmyslníka a filantropa Augusta Löw-Beera vypsali odměnu ve výši jednoho milionu korun za nalezení ztracené sochy, která zmizela z vily v ulici Hlinky 132 v Pisárkách....

Naslouchá při výhrách i porážkách. Otec Chocoláč je počtvrté olympijským kaplanem

Kněz Oldřich Chocholáč je osobně přitomný v olympijské vesnici v Miláně . V...

Za deset let zažil střelbu uprostřed Ria, klid při hrách v Koreji i krásu Paříže. Kněz Oldřich Chocholáč vyrazil počtvrté z Telnice u Brna v roli oficiálního kaplana české olympijské výpravy i do...

12. února 2026  15:16

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

12. února 2026  14:01

Další trest v kauze Stoka. Systém fungoval už dřív, řekl svědek a zároveň obžalovaný

Podnikatel Petr Kalášek si jako jeden z mála přišel rozsudek v kauze Stoka...

Poslední části korupční kauzy Stoka, v níž jde podle obžaloby o ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed a městských firmách, dnes řešil Krajský soud v Brně. Na řadu přišli obžalovaní...

12. února 2026  9:37,  aktualizováno  13:50

Konec jedné éry. Bourá se letitá dominanta města, silo jde k zemi jako poslední

Ikonické obilné silo za nádražím ve Vyškově jde k zemi. Areál zemědělského...

Letitá dominanta mizí v těchto dnech před očima obyvatelů Vyškova. Demoliční četa totiž bourá výškovou budovu sila v kdysi rušném areálu zemědělského podniku Lukrom nedaleko vlakového nádraží....

12. února 2026  12:42

Brněnský principál městského divadla Moša slaví sedmdesátiny. A stále nekončí

Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se...

Předloni slavil Stanislav Moša 20 let Hudební scény, loni 80 let Městského divadla Brno, které už více než tři dekády úspěšně vede. A jsou tu další kulatiny, tentokrát osobní. Režisér, libretista a...

12. února 2026  10:39

Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Lékaře i obyvatele Znojemska nepříjemně zaskočila zpráva o rezignaci lékaře Zdeňka Monharta, který se po patnácti letech vzdal postu primáře interny a urgentního příjmu ve znojemské nemocnici....

12. února 2026  5:42

Oprava výtluků, která vydrží roky. Silničáři u Brna sází na speciální technologii

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků...

Standardní oprava výtluků je hotová během pár desítek minut. Jenže silničáři se pak na stejné místo často musejí vracet po krátké době znovu, zvlášť v letošní zimě. Cestáři pod hlavičkou Ředitelství...

11. února 2026  16:12

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

11. února 2026  14:01

Cizinci pomocí SMS kradli identity a zakládali úvěry, škoda je přes 10 milionů

ilustrační snímek

Jihomoravští policisté v lednu zadrželi dvojici cizinců, která podle kriminalistů od roku 2024 pomocí speciálního zařízení rozesílala podvodné SMS s phishingovými odkazy. Prostřednictvím nich...

11. února 2026  13:43

Novorozená holčička trpěla hladem i bolestí, k lékaři ale nešli. Pár viní z utýrání

Žena čelí obžalobě, že spolu s bývalým přítelem utýrala svou novorozenou dceru....

Krajský soud v Brně dnes začal neveřejně projednávat případ úmrtí novorozence z února 2024, obžalobě z týrání čelí matka a její bývalý přítel. Podle obžaloby hrubě zanedbávali výživu a hygienu...

11. února 2026  12:23

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Fašank umí jít s dobou. Do průvodu už smí ženy a může se objevit i Superman

Masopustní průvod plný krojovaných účastníků i rozličných masek prošel také...

Masopustní veselí vrcholí v těchto dnech na celé jižní Moravě. Fašank, jak se tomuto období také říká, trvá od svátku Tří králů do Popeleční středy, která letos připadá na 18. února. Programy akcí...

11. února 2026  10:52

Menší obce chtějí stavět dostupné byty, na státní pomoc dosáhnou jen některé

V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní...

Jihomoravské obce chtějí postavit přes 1 100 dostupných nájemních bytů. Ne všechny však dosáhnou na státní podporu, bez které se neobejdou. V celém Česku je už vyčerpaných pět ze sedmi vyčleněných...

11. února 2026  7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.