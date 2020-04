Chci hrdé úředníky, kteří lépe poslouží lidem, říká nový tajemník Brna

Jmenování dnes už bývalého náměstka brněnské primátorky a dlouholetého politika ČSSD Olivera Pospíšila tajemníkem magistrátu s platností od 1. dubna označila řada kritiků na sociálních sítích za nepovedený aprílový žert. Výběrové řízení bylo jen naoko, mají jasno.

„Neumím si představit, že by si politická strana, tím spíše nejslabší v koalici, mohla diktovat, koho chce za tajemníka,“ říká Pospíšil, který teď namísto strategických rozhodnutí Brna řeší, jak „nacpat“ do mála státem povolených úředních hodin všechny žádosti lidí o řidičáky, registrace i přepisy aut či projednávání přestupků.

V době koronaviru jste teď krizový manažer. Dělal jste to někdy?

Že bych něco řídil třeba za povodní, to ne, ale to, co jsem dělal jako náměstek primátora v roce 2009 za ekonomické krize, se tomu dost podobalo. Rozhodně mi není cizí reagovat na rychlé změny a je jedno, jestli je to v politice nebo v práci.

Už víte, co bude třeba udělat?

Teď hlavně musíme zajistit chod úřadu. U systémových opatření záleží, jak dlouho současný stav potrvá a jak moc nás zasáhne. Jestli teď někdo tvrdí, že má přesný recept na to, co bude, tak neříká pravdu, nebo neví, o čem mluví. To, co se má dělat ve stavu nouze, se děje. Hodnotíme problémy a řešíme je.

Co jste řešil jako první?

Hlavně organizaci úředních hodin. Ty stát vymezil na dva dny v týdnu na tři hodiny. Někde to stačí, ale třeba na odboru dopravněsprávních činností se začaly tvořit obří fronty. Jednak se špatně udržovaly nařízené odstupy, a hlavně lidé byli naštvaní, když se na ně nedostalo a čekali zbytečně. Museli jsme znovu zavést internetové objednávání. Zlepšilo se to, ale zase se zablokovaly termíny. Je třeba otázka, jestli když odbavíme přes internet objednané lidi mimo stanovené úřední hodiny, porušujeme nařízení vlády. To jsou věci, které nenaplánujete.

Vaši kritici tvrdí, že vaše nová funkce plánovaná byla a vzhledem k minulosti nejste vhodný kandidát. Dá se vůbec po dvou dekádách v politice přešaltovat na nestranného úředníka? Ostatně dál zůstáváte členem ČSSD...

Myslím, že přehodit výhybku jde. A po osmnácti letech dokonce lépe než třeba po pěti. V pozici komunálního politika jsem leccos zažil, mám se za čím ohlédnout, takže netrpím pocitem nějaké rozepsané kapitoly. Připadlo mi, že je lepší, když se ta o politiku Pospíšilovi zavře a ta úřednická zase otevře.

V čem se teď liší vaše práce?

Změna je v tom, že od 1. dubna nejsem politik a věci musím posuzovat směrem k zaměstnancům magistrátu a z hlediska přímé služby občanům. Na druhou stranu se ale na odborech potkávám se stejnými lidmi jako dřív, mluvíme pořád stejným jazykem a je to podobné tomu, co jsem řešil jako náměstek.

A když potkáváte stejné lidi, tedy i ty, které zrovna nemusíte, můžete podlehnout pokušení se jich zbavit. Chystáte nějaké „prověrky“ kvality práce úředníků?

Ty nejsou na pořadu dne. Považuji za neprofesionální, když pracovní vztahy spadnou do osobní roviny. Netrpím tím, že bych kolem sebe měl lidi, které zrovna nemusím. Pokud člověk dělá dobře svoji práci, nemám s ním problém.

Vraťme se k době po koronaviru. Nyní všichni sčítají ztráty. Jak vidíte další chod magistrátu?

Je to trochu jiné než u firem. Magistrát má většinu agendy určenou zákonem a další vedením města. Problém je, že za méně peněz budeme nuceni odvést stejně nebo i více muziky. Pak je to otázka možných personálních změn či efektivnějšího nastavení procesů. Ale nad tím bych se zamýšlel i bez koronaviru.

Jaké jsou roční náklady magistrátu se zhruba 1 300 úředníky?

Vlastní provoz je asi 76 milionů, provoz magistrátních budov 65 milionů a na mzdy jde 780 milionů.

Dají se nějak snížit?

Do určité míry ano, má smysl se podívat hlavně na personální náklady.

Nějaké čistky očekávají i vaši kritici, hlavně lidé kolem hnutí Žít Brno v čele s exnáměstkem primátora Matějem Hollanem. Mimo jiné poukazují na to, že výběrové řízení bylo domluvené.

Co vím, můj předchůdce Pavel Loutocký v minulém období odejít nechtěl, protože kdyby ano, udělal by to. Když nastoupil i do dalšího pod vedením primátorky Markéty Vaňkové, bral jsem to tak, že jej dokončí. Měl respekt, dařilo se mu a nikdo ho nevyháněl. Se mnou tyto věci ale nekonzultoval, takže jsem se jeho verdikt dozvěděl až v lednu. I tak mi trvalo, než jsem se rozhodl. A udělal jsem to až ve chvíli, kdy byl materiál předložený do rady.

A nesouvisí s tím i výměna na postu šéfa městské ČSSD, kde vás loni v listopadu vystřídal starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl?

Svým způsobem ano, protože kdybych byl dál předseda, asi se o post tajemníka neucházím. Nechat ze dne na den ČSSD ve štychu, to bych si nedovolil. Ale jestli to bylo předem domluvené? Neumím si představit, že by si politická strana, tím spíše nejslabší v koalici, mohla diktovat, koho chce za tajemníka.

Váš předchůdce byl ve funkci 27 let. To je dlouhá stopa. Co chcete na magistrátu změnit vy?

Chtěl bych, aby působil svěžejším dojmem, byl modernější. Chci také zlepšit komunikaci směrem k úředníkům. Aby byli hrdí na to, že jsou právě brněnskými úředníky, protože spokojený a dobře motivovaný úředník bude i lépe sloužit lidem.

A jak to chcete udělat, zvlášť když je nutné šetřit?

Ono to není vždycky o penězích, ale také o atmosféře a vztazích na pracovišti a například i o tom, jestli děláte smysluplnou práci.

Existují profese manažerů štěstí, kteří se právě o tyto záležitosti starají. Nechcete nějakého úředníkům pořídit?

(smích) Zajímavá myšlenka, ale rozhodně by to nebylo o tom někoho zaměstnat na plný úvazek. Určitě se to dá „nakoupit“ externě. Každopádně to souzní s mojí vizí. Po takových službách se nejspíš poohlédnu.

To je ale spíš v rovině teorie. Můžete uvést něco konkrétnějšího?

Chceme vydávat čtvrtletní newsletter. Takřka nic nestojí a zaměstnanci se dozvědí všechny novinky a důležité informace, které jdou nad rámec suchých úřednických sdělení. A byl bych rád, kdyby se třeba na konci roku mohli všichni úředníci sejít na nějaké společenské akci.

Plánujete i nějaké úpravy úředních hodin nebo jiné novinky směrem k Brňanům?

Mimo stav nouze je magistrát otevřený kromě pondělí a středy i v pátek a někde, například na občanských průkazech a pasech, denně. Vylepšení tak vidím hlavně v možnosti elektronického objednávání a vyřizování věcí.

A co nový magistrát v Benešově ulici, do něhož se měli sestěhovat všichni úředníci a prosazovala jej hlavně minulá koalice v čele s hnutím ANO? Nějak o něm není v poslední době slyšet...

Teď se chystá aktualizace původního projektu pro potřeby magistrátu a také archeologický průzkum. Ale bavíme se o projektu za 1,5 miliardy korun, který bylo značně problematické zapojit do plánu investic už v době, kdy byl výhled optimističtější. Teď to bude ještě složitější. Ale to je na vedení města, v němž já už nejsem.

Oliver Pospíšil na předvolebním klipu vylézal z kontejneru: