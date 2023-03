Rekonstrukce pošty i nábřeží v Brně vázne, prioritou nejsou ani chátrající lázně

Tehdejší vzletné plány na modernizaci se dnes bez váhání dají označit jen za plané sliby, protože před ohyzdnými stavbami musí tisíce kolemjdoucích stále odvracet tváře na opačnou stranu.

1 Fuchsova pošta alespoň změnila majitele

Za několik měsíců se Česká pošta od hlavního nádraží přestěhuje do dvou nových poboček.

Veškeré úvahy o opravě budovy u hlavního nádraží Česká pošta po letech přemýšlení vzdala. Objekt proto předloni vydražila a novým vlastníkem se stala společnost Recollect spadající pod Trinity Bank. Na jeho stavu se však nic zásadního nezměnilo. Nadále má zašlou podobu, působí nepřívětivým dojmem a lidé sem na poštu chodí dál.

Už za několik měsíců se však využití budovy změní, pošta se totiž přesune do dvou nových poboček. Jedna vznikne v nedalekém obchodním centru Letmo, druhá ve výškových budovách Šumavská Tower.

Série MF DNES Ohyzdné lokality Úvodní text čtyřdílné série o ohyzdných brněnských lokalitách se věnoval zanedbaným destinacím, které městu v současnosti rozhodně nedělají dobrou reklamu. V anketě si lidé zvolí tu, jež jim vadí nejvíce, a právě na ni se bude redakce podrobně soustředit v samostatném dílu. Druhý článek se zaměřuje na aktuální stav míst, jež MF DNES popisovala už před pěti lety. Zbylý ze čtveřice textů minisérie se zaměří na zpustlé lokality, která se brzy dočkají nové podoby.

„K přestěhování pošty dojde nejpozději k 1. červnu. Termín je prozatím orientační a může se stát, že k opuštění budovy na nádraží a ke zprovoznění nové pobočky dojde už dřív,“ nastínil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil s tím, že při stěhování do Letma nedojde k omezení služeb.

Firma Recollect budovu získala za 117 milionů korun. K vydražení došlo až napodruhé, protože na první pokus se nikdo nepřihlásil. Své plány s památkově chráněnou budovou teprve spřádá. „Cílem je objekt zachránit a navrátit mu původní architektonický lesk,“ řekl za Recollect David Jirušek.

Firma plánuje kompletní rekonstrukci, což si vyžádá uzavření objektu. Než však opravu provede, potrvá to minimálně několik let, protože aktuálně nejsou dokončeny ani všechny přípravné práce.

2 U Svitavy nacházejí méně stříkaček

Nábřeží řeky Svitavy chybí ucelená koncepce na jeho proměnu.

Zatímco tvář řeky Svratky se nyní mění, nábřeží Svitavy zůstává zapomenuté. Hlavně v Zábrdovicích a Husovicích je stále místem, kde se lidé především v noci zdržují co nejméně. A to i přes pravidelné kontroly strážníků.

Časté obhlídky se nicméně projevily na snížení počtu přestupků. Méně se tam městští policisté setkávají také s prostitucí, kterou pomáhají přímo v terénu řešit sociální pracovníci. „Nábřeží je stále vyhledávané hlavně drogově závislými, často se pohybují u supermarketu a v přilehlém parčíku,“ popisuje mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Velice často tam sbírají injekční stříkačky, v posledních letech však hlásí výrazně méně nálezů. Předloni jich ve Tkalcovské ulici sebrali přes pět set kusů, loni už ani ne desetinu.

V létě celé nábřeží, které doplnilo několik betonových křesel, pravidelně ožívá díky festivalu Překročme řeku. Organizátoři si chválí, že se Svitavě v posledních letech dostává větší pozornost. I třeba díky zapojení developera přetvářejícího areál Nové Zbrojovky.

„Chybí však ucelená koncepce území podél řeky. Jakýsi plán etapizace, jak se bude rozvíjet,“ zmiňuje předsedkyně spolku Brněnská nábřeží a černovická zastupitelka Silvie Zeinerová Sanža (Společně pro Černovice).

Zlepšení se loni dočkali u Svitavy cyklisté, když konečně vznikl podjezd pod Hladíkovou. Ten ale chybí pod Křenovou. Letos dělníci opraví část stezky, vyřešit se má i nebezpečné přejíždění přes koleje vlečky. U Nové Zbrojovky město plánuje za několik let vytvořit protipovodňovou ochranu a postavit nový most.

3 Lázeňství je drahé, plán zůstal u ledu

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní zůstává napospas osudu.

Zatímco venkovní část lázní v Zábrdovicích v létě vítá návštěvníky, zimní zůstává napospas svému osudu. Funkcionalistická stavba navržená Bohuslavem Fuchsem chátrá už řadu desetiletí a bude i dál, pro vládnoucí politiky je totiž stranou zájmu.

Jen jako plácnutí do vody se ukázal ambiciózní plán představený předloni tehdejším náměstkem primátorky Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), který chtěl budově navrátit původní účel a opět ji zpřístupnit. Vzniklo by rehabilitační centrum pro pacienty z brněnských poliklinik, součástí plánu bylo i wellness či multifunkční sál. V úvahu připadalo také vytvoření muzea věnovaného Fuchsovi.

Nic z toho se však realitou nestane. Nová koalice obnovu lázní dosud neřešila, není to její priorita.

Překážkou pro návrat lázeňství jsou i vysoké náklady, jež jsou nutné, aby prostory vyhověly dnešním normám. „Původní vize předpokládala investici kolem 240 milionů korun bez daně. Kvůli nárůstu cen ve stavebnictví v posledních dvou letech ale můžeme očekávat, že částka by byla reálně podstatně vyšší,“ upozornil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Jiný účel objektu než pro lázeňství je těžko představitelný kvůli památkové ochraně, která znemožňuje výraznější stavební zásahy. Uvažovaný plán na využití prostor pro židenickou radnici padl, narazil hlavně na hygienické normy.

4 Kasárnům nepomohl ani konec sporu

I když spor okolo Jaselské kasárny skončil dohodou, na její proměnu si lidé počkají.

Bývalá Jaselská kasárna v Králově Poli, kde se natáčel televizní seriál Četnické humoresky, je už roky synonymem pro neudržované území plné divoce rostoucí zeleně. A také místo, kde pobývali bezdomovci.

Situace se přitom před třemi lety zásadně proměnila. Dohodou tehdy skončil vleklý spor mezi společností Kliminvest a městem. Firmě po mimosoudním vyrovnání připadly pozemky výměnou za 222 milionů korun a stažení žaloby, do té doby byla na parcely soudem uvalená plomba. Zastupitelé pak schválili změnu územního plánu, jež umožní postavit víc bytů.

Na reálnou proměnu si lidé ještě počkají. Investor sice přestavbu území připravuje, nicméně nutná povolení dosud nezískal. „V současné době posuzujeme záměr z hlediska koncepce rozvoje města a také připravujeme vyjádření pro územní řízení za primátorku,“ informuje mluvčí Kanceláře architekta města Brna Šárka Reichmannová. Povolovací proces je tak ještě na roky.

Lokalita se má přeměnit v novou čtvrť se stovkami bytů doplněnou obchody, kancelářemi i službami. V plánu je školka i nové uliční propojení Štefánikovy a Staňkovy.

5 V Bystrci se čeká na demolici

Bývalé nákupní centrum Letná stojí uprostřed Bystrce jako místní jizva.

Před řadou let tepalo životem, obyvatelé přilehlého sídliště sem chodili na poštu, nákupy či do restaurace. Bývalé nákupní centrum Letná teď stojí uprostřed Bystrce jako místní jizva. S rozpadající se ruinou se ani za posledních pět let nic nestalo.

Venkovní schodiště je podepřené trámy a dovnitř se nedá dostat. Strážníci tam proto už nemají starosti s problémovými lidmi, na něž si stěžovali místní.

Firma B. Letná už roky chystá znovuoživení místa. Ve svých plánech počítá s víc než 110 byty a také kancelářemi, v přízemí je doplní obchody a provozovny, třeba restaurace. Hrubé představy nedávno představila bystrcké radnici. „Vzhledem k současné nejisté době s výstavbou nespěchá, vyčkává na lepší časy. Projekt zatím pomalu připravuje,“ sdělil místostarosta Bystrce Pavel Kříž (ANO) s tím, že plány ovlivnila i covidová pandemie.

Investor už má stavební povolení na vybudování polyfunkčního objektu. Před výstavbou musí ruinu nejdřív zbořit. Demolici plánuje provést na závěr letošního roku, případně na začátek příštího. Budova ale měla jít k zemi už asi před pěti lety, středisko však nadále hyzdí okolí.