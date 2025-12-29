Vyškov marně hledal místo pro ohňostroj, jinde na jižní Moravě jej uspořádají

  10:18
Zákon sice letos výrazně zpřísnil podmínky pro využívání pyrotechniky a odpalování ohňostrojů, přesto se mohou obyvatelé některých jihomoravských měst těšit, že na přelomu roku ohnivou show na obloze uvidí.
Nejznámějšími ohňostroji na jižní Moravě jsou ty, které jsou součástí festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady.

Nejznámějšími ohňostroji na jižní Moravě jsou ty, které jsou součástí festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady.

Například v Hodoníně, Břeclavi a Znojmě bude menší dětský ohňostroj. V Kyjově na Hodonínsku dokonce zrušili záchytnou stanici pro psy, aby náměstí nebylo v zakázané zóně. Vyškov naopak vzal na vědomí, že nová pravidla mu ohňostroj nepovolují, Brno už jej na přelomu roku nedělá od roku 2017.

Novoroční ohňostroje ruší jedno město za druhým, i kvůli včelám

V Brně pořádá radnice městské části Brno-střed na silvestra na Zelném trhu oslavu, jejíž součástí je zimní kino se snímky Wonka a West Side Story a pak koncert skupiny Lumeny. Večerní program ukončí novoroční přípitek.

Silvestrovský dětský ohňostroj se uskuteční ve Znojmě na Masarykově náměstí, součástí programu bude i divadelní představení. V Kyjově bude ohňostroj součástí odpolední a večerní Guláš párty u radnice. Na Nový rok odpálí petardy v Břeclavi a Hodoníně.

Nad brněnskými ohňostroji se smráká. Studie posoudí, jak moc škodí přírodě

Vyškov byl zvyklý ohňostroj také odpalovat, ale letos už nemůže. „Přestože jsme pečlivě prověřovali všechny možné varianty a dlouhodobě s ohňostrojem počítali, dostupná místa se natolik zúžila, že by ani profesionálně řízený ohňostroj nebyl v souladu s bezpečnostními požadavky. Do budoucna budeme hledat jiné vhodné formy, jak si příchod nového roku důstojně připomenout,“ uvedlo vedení města na webu.

Novela zákona o pyrotechnice vyžaduje, aby se zábavní pyrotechnika a ohňostroje neodpalovaly blíže než 250 metrů například od nemocnic, domovů pro seniory či zoologických zahrad.

