Ohňostroje v Brně doplní rekordní letka dronů i laserový maják. Nově dorazí Finové

Autor:
  10:56
Z června na začátek letních prázdnin se poprvé přesune hlavní část brněnského festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Soutěžní přehlídku tvůrců z Česka, Švýcarska a Finska lidé uvidí na Brněnské přehradě 27. června, 1. a 4. července. Před sobotními ohňostroji se mohou těšit na dronové show.
Italský ohňostroj Oheň voda plamen, vítěz hlavní mezinárodní ceny přehlídky Ignis Brunensis 2025 | foto: Robert Vystrčil

Vítězný ohňostroj festivalu Ignis Brunensis na brněnské přehradě je pro rok...
Letošní ročník Ignis Brunensis zahájí v sobotu 30. května nesoutěžní pyroshow s názvem Bella Ciao v podání českého týmu Flash Barrandov SFX. Tvůrci ji odpálí ve sportovně-rekreačním areálu Hněvkovského v Komárově u příležitosti Jihobrněnského dětského dne, jehož součástí bude i gastronomický Burger Fest.

„Jsme hrdí, že zrovna náš Brno-jih má tu čest zahajovat mimořádný festival Ignis Brunensis. Na koupališti Biotop máme nově nejlepší točenou zmrzlinu v Brně z fantastického italského stroje. A naše městská část má navíc z celého Brna k Itálii geograficky nejblíž. Jsme rádi, že i ohňostrůjci naladili prelude ohňostroj do italského stylu a hudebního rytmu,“ poznamenal starosta Brna-jih David Grund (ODS).

VIDEO: Nejlepší ohňostroj v Brně předvedli Italové, inspiroval je provokativní klip

Soutěžního klání ohňostrojů se poprvé zúčastní tvůrci z Finska, kteří přijdou na řadu jako poslední v sobotu 4. července. O týden dříve se představí český tým, tento jediný červnový ohňostroj bude jubilejním 150. v historii Ignis Brunensis. Následně ve středu se ukážou Švýcaři.

„Před sobotními ohňostroji na přehradě se už popáté můžeme těšit na dronová světelná představení. Po loňských produkcích s 300 drony nás čeká při Ignis Drone Show téměř dvojnásobná letka světelných strojů. Představí se rekordních 500 dronů, a celý projekt se tak posunuje do evropského rozměru,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Produkci na přehradě nově doplní laserový světelný maják, který vytvoří další multimediální zážitek v době mezi dronovými show a ohňostroji.

Součástí festivalu budou i akce v centru Brna. Například o víkendu 13. a 14. června se uskuteční oblíbená Dopravní nostalgie s jízdami historických vozů MHD i Zábava pod hradbami.

26. června 2025
27. května 2026  10:56

