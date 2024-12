Město při odvolání postupovalo špatně, řekl soud. Ředitel školy se chce vrátit

„Podle školského zákona může zřizovatel v době od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím šestiletého mandátu na post ředitele vypsat konkurs. Ředitele odvolává k poslednímu dni funkčního období. V tomto případě začala lhůta plynout prvního února a běžela do posledního dubna. Vyhlášení konkursu a odvolání ředitele muselo spadat do období tří měsíců před koncem jeho funkčního období, to se nestalo,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Gabriela Štumpová, jak zaznamenal Blanenský deník.

Konkurz byl vyhlášen šestého února, tedy v dané lhůtě. „K odvolání ředitele ale došlo až devatenáctého června. To už bylo pozdě,“ vysvětlila problém, kvůli němuž byl postup města nezákonný.

Pokud rozsudek nabude právní moci a blanenská radnice se proti němu neodvolá, konec ve funkci nebude platit a město bude muset i doplatit odvolanému řediteli ušlou mzdu. Radnice zatím neinformovala, jak se zachová. „Rozhodnutí soudu bereme na vědomí, do písemného vyhotovení rozsudku jej ale nebudeme nijak komentovat,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

„Vnímám, že tam došlo k pochybení. Signály, že to bylo v rozporu se zákonem, se objevovaly už dříve,“ poznamenal opoziční zastupitel Lukáš Toman (Fórum Blansko).

Nezval, který se v minulosti jako jihomoravský lídr Trikolory pokoušel proniknout do krajské politiky, o svém vítězství u soudu nepochyboval. „Byl jsem si jistý na 99 procent,“ sdělil iDNES.cz. Na radnici už prostřednictvím poslal svůj návrh jak spor ukončit. „Součástí návrhu dohody je, že budu dál ředitel, nehodlám odejít,“ říká jasně muž, který školu vedl dvacet let.

Nyní je v jejím čele někdejší prozatímně zástupkyně Magda Vinická, která byla jmenovaná do funkce ředitelky od 1. srpna 2024. Ta má ale omezený mandát, než vzejde někdo z nového konkurzu.

Ten radní vypsali letos v říjnu už potřetí za necelý rok. Nezval se hlásil do toho prvního, radní ale tehdy navzdory doporučením výběrové komise nikoho nevybrali a naopak vypsali druhý a opět neúspěšný konkurz.