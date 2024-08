Za smrt dělníka pod zřícenou zdí nemohou, zrušil soud podmínky majitelům domu

K tragické události došlo předloni v únoru, kdy trojice dělníků nastoupila na opravu štítové zdi domu Chrástkových v Šakvicích na Břeclavsku.

Zatímco dva včetně Plachetky stihli uskočit, třetího zavalily cihly a zraněním i přes snahu záchranářů na místě podlehl. Hana Chrástková, která tragédii přihlížela, byla v tu chvíli v šoku.

Ještě ve větším se ocitla, když ji i jejího muže označil Okresní soud v Břeclavi loni v srpnu za spoluviníky tragédie a uložil jim dvouleté podmínky. S tím však nesouhlasili, podali odvolání a dnes se dočkali osvobozujícího verdiktu.

Jak ostatně soud konstatoval, jako laici chtěli svůj dům, na němž se objevily praskliny, dát co nejdříve do pořádku. Vyvěsili proto inzerát a začali poptávat odborníka. Ozval se jim živnostník Peter Plachetka, přijel na místo a řekl, že to nebude nic náročného a za pár dní bude vše jako nové.

Soud: Postupovali jako kdokoliv jiný

Chrástkovi neměli důvod mu nevěřit, předpokládali, že jednají s někým, kdo tomu rozumí. Až později se ukázalo, že zas takovým expertem nebyl a na prasklou nosnou a navíc nakloněnou zeď vyrazil s kolegy s bouracím kladivem a krumpáčem bez jakéhokoliv zabezpečení či ochranných pomůcek.

„Udělali přesně to, co by udělal každý laik. Poptávali firmu, ta jim poradila, vešli se do finančního limitu, který měli, a tak nebyl důvod, aby k tomu nepřistoupili,“ sdělila soudkyně Mária Petrovková.

Ze stolu smetla i argument obžaloby, že si měli nejdříve vyřídit stavební povolení. To podle ní nemohli tušit, zvlášť když se s Plachetkou bavili jen o „banální opravě“, nikoli rekonstrukci. „Bývá navíc obvyklé, že povolení vyřizuje přímo firma,“ doplnila soudkyně. Jak navíc zaznělo, vše probíhalo jen na základě ústní dohody.

Odpovědnost za smrt dělníka tak zůstala pouze na živnostníkovi Peteru Plachetkovi, který se ani neodvolal, a tak je v jeho případě dvouletá podmínka pravomocná. Zaplatit musí také zdravotní pojišťovně a také odškodnění pozůstalým.

Chrástkovi po zřícení štítové zdi museli sehnat jinou stavební firmu, která jim dala dům do pořádku. Na tuto práci za několik set tisíc si však už museli vzít půjčku.