Rozvoj lokality za Lužánkami je odblokován. Brno vyhrálo i druhý soud o garáže

Odvolací soud potvrdil verdikt Městského soudu v Brně z letošního března, že je nutné garáže odstranit. Veškeré námitky žalované strany, tedy společnosti LP Expo podnikatele Procházky, označil krajský soud za nedůvodné.

„Žalovaná (strana) má ve svém vlastnictví stavbu na pozemku ve vlastnictví žalobce, neoprávněně tak zasahuje do jeho vlastnického práva,“ konstatoval soudce Dušan Schinzel.

Brno je totiž majitelem parcely, ale na něm už bez jakéhokoliv právního titulu či smluvního vztahu stojí soukromé garáže firmy LP Expo. Nájemní smlouva s původním majitelem vypršela už v roce 2001. Společnost je získala až poté.

„Žalovaná (strana) tuto stavbu nabyla ve veřejné dražbě a zřejmě si nezjistila vlastnické poměry v lokalitě. Musela tak počítat s tím, že jednou bude muset stavbu odstranit,“ doplnil soudce s tím, že tak za nedůvodnou považuje i argumentaci náklady na odstranění podzemních garáží ve výši sto milionů korun.

Firma je teď podle pravomocného rozsudku musí zdemolovat do šesti měsíců. Pokud tak neučiní, je Brno připraveno nařídit exekuci a odstranění vymáhat. Existuje však i varianta, že by teoreticky město od firmy garáže do vlastnictví převzalo. Na tuto nabídku, která padla už v minulosti, ale společnost nereagovala.

„Pro město by však bylo ideální, kdyby firma dobrovolně splnila, co mu ukládá pravomocné rozhodnutí, tedy na své náklady vyklidila pozemek, aby jej město mohlo využít podle svého uvážení,“ prohlásil brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM). Podle něj je u možného převzetí podzemních garáží riziko, že se neví, v jakém jsou stavu, a to i proto, že se dlouho nepoužívaly.

Oliva každopádně považuje pravomocný verdikt za potvrzení toho, že bylo správné vydat se soudní cestou. „Jen to podtrhuje absurditu jednání předminulého vedení města, které vážně uvažovalo, že by se s panem Procházkou vyrovnalo tak, že by mu převedlo domy v centru města za půl miliardy korun,“ poznamenal radní.

Spory tím ale nekončí. Jako v prvním případě o vlastnictví zpevněných ploch chce právní zástupce podnikatele Martin Machač podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Rozsudek ale zůstane i při podání dovolání pravomocný, tedy i s povinností zdemolovat garáže. „Soudní řád připouští žádat o přiznání odkladného účinku, to je jedna z možností, kterou se budeme zabývat, ale nechci předjímat,“ dodal Machač.