Tři, dva, jedna, bum. V Brně se kvůli ražbě tunelu ozve přes 300 výbuchů

První rána se ozvala v úterý dopoledne a pokračovat se v nich bude každý den až do konce února příštího roku.
„Pro obyvatele Vinohrad může být krátkodobě zaznamenatelná jako záchvěv srovnatelný například s průjezdem tramvaje,“ uvedl šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Žádná omezení na povrchu, například v dopravě, nejsou v plánu.
„Nedílnou součástí je však i sledování účinků ražby na zástavbu a jejich vyhodnocování,“ poznamenal ředitel stavební firmy Metrostav TBR Jan Kvaš.
Jedním výbuchem, při němž se použije 50 až 100 kilogramů trhaviny, dokážou pyrotechnici odpálit 1,5 metru skalního masivu ve štole o rozměrech zhruba pět krát pět metrů.
Denně mohou být takové odstřely maximálně dva. Více není podle Kvaše možné stihnout. Než se totiž celá chodba po odpalu vyvětrá od prachu, kameny se vyvezou na povrch, znovu se na řadě míst navrtá skála pro uložení jednotlivých kusů trhaviny, zabere to několik hodin. A v době nočního klidu mezi 22. a 6. hodinou odpaly možné nejsou.
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Výbuchy na sídlišti Vinohrady byly slyšet už v předchozích týdnech. Ty však byly jen menší a v bočních štolách, teď přichází na řadu čelo té hlavní, která má v současnosti délku 600 metrů.
„Už máme i projektanta budoucího tunelu, ten už tak dostává dílčí výsledky o průběhu průzkumu, takže na potřebné dokumentaci se již pracuje,“ doplnil Fiala.
Stále tak počítá s tím, že budoucí tunel se začne stavět v roce 2028. Hotový má být za další čtyři roky. Aktuální průzkumná štola se stane základem pro jeden z tubusů.
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15. června 2026