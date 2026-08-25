Tři, dva, jedna, bum. V Brně se kvůli ražbě tunelu ozve přes 300 výbuchů

Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tři, dva, jedna... V Brně se kvůli ražbě tunelu ozve přes 300 výbuchů

Marek Osouch
  14:21
Země se mírně chvěje, ve čtyřicetimetrové hloubce totiž dělníci odpálili zhruba padesátikilogramovou nálož trhaviny. Tímto způsobem musejí postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné štoly jako základ budoucího tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. Povede tudy další část velkého městského okruhu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

První rána se ozvala v úterý dopoledne a pokračovat se v nich bude každý den až do konce února příštího roku.

„Pro obyvatele Vinohrad může být krátkodobě zaznamenatelná jako záchvěv srovnatelný například s průjezdem tramvaje,“ uvedl šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Žádná omezení na povrchu, například v dopravě, nejsou v plánu.

„Nedílnou součástí je však i sledování účinků ražby na zástavbu a jejich vyhodnocování,“ poznamenal ředitel stavební firmy Metrostav TBR Jan Kvaš.

Pomocí odstřelů musejí stavbaři postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné štoly jako základ budoucího tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. (25. srpna 2026)
Odstřely sloužící k proražení průzkumné štoly budoucího brněnského tunelu Vinohrady jsou možné denně maximálně dva, další s nestíhají kvůli náročné časové přípravě. (25. srpna 2026)
Pomocí odstřelů musejí stavbaři postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné štoly jako základ budoucího tunelu pod brněnským sídlištěm Vinohrady. (25. srpna 2026)
Na ražbu průzkumné štoly brněnského tunelu Vinohrady nově navazují odstřely. (25. srpna 2026)
35 fotografií

Jedním výbuchem, při němž se použije 50 až 100 kilogramů trhaviny, dokážou pyrotechnici odpálit 1,5 metru skalního masivu ve štole o rozměrech zhruba pět krát pět metrů.

Denně mohou být takové odstřely maximálně dva. Více není podle Kvaše možné stihnout. Než se totiž celá chodba po odpalu vyvětrá od prachu, kameny se vyvezou na povrch, znovu se na řadě míst navrtá skála pro uložení jednotlivých kusů trhaviny, zabere to několik hodin. A v době nočního klidu mezi 22. a 6. hodinou odpaly možné nejsou.

Při ražbě tunelu v Brně používají stroj bez vibrací. Lidé práce vůbec nepostřehnou

Výbuchy na sídlišti Vinohrady byly slyšet už v předchozích týdnech. Ty však byly jen menší a v bočních štolách, teď přichází na řadu čelo té hlavní, která má v současnosti délku 600 metrů.

„Už máme i projektanta budoucího tunelu, ten už tak dostává dílčí výsledky o průběhu průzkumu, takže na potřebné dokumentaci se již pracuje,“ doplnil Fiala.

Stále tak počítá s tím, že budoucí tunel se začne stavět v roce 2028. Hotový má být za další čtyři roky. Aktuální průzkumná štola se stane základem pro jeden z tubusů.

15. června 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení

Bungalov měl být dočasným řešením. Dnes je pro rodinu domovem.

Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...

Jednoho vlak nabral, druhý o vlásek unikl. Policie zveřejnila děsivý záznam tragédie

Nehoda dvou přebíhajících osob s vlakem v Rájci-Jestřebí, jeden muž zemřel

Jeden muž zemřel, druhý skončil v nemocnici. Rychlík v Rájci-Jestřebí na Blanensku minulý týden srazil dva lidi přebíhající kolejiště. Policie nyní zveřejnila video tragického střetu a varuje, že...

Partnerky ovládal a mlátil, za nesplněný příkaz krutě trestal, popisuje obžaloba

Premium
Daniel Dočkal obžalovaný z týrání třech expartnerek u Krajského soudu v Brně....

Izoloval je od rodiny a přátel, bil je, škrtil a získal nad nimi kontrolu pomocí fyzického i psychického nátlaku. Takto se podle obžaloby choval ke svým partnerkám dnes pětadvacetiletý Daniel Dočkal....

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstane ve vazbě, nastínil ale možnost spolupráce

Eskorta veze Tomáše Jiřikovského ze stání o prodloužení vazebního stíhání od...

Krajský soud v Brně dnes ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Jiřikovský však dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti...

Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Za brutální útok na patnáctiletého chlapce zazněla omluva

Matce chlapce z Vyškova, kterého napadla skupinka výrostků letos v létě, se s omluvou ozvala dívka, která se rovněž bitky účastnila. Jak sdělila, je přítelkyní hlavního útočníka. Přiznala, že její...

Tři, dva, jedna, bum. V Brně se kvůli ražbě tunelu ozve přes 300 výbuchů

Pomocí odstřelů musejí stavbaři postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné...

Země se mírně chvěje, ve čtyřicetimetrové hloubce totiž dělníci odpálili zhruba padesátikilogramovou nálož trhaviny. Tímto způsobem musejí postupně prorazit zhruba 380 metrů průzkumné štoly jako...

25. srpna 2026  14:21

Nafukovací panna, toaleťák i šrot. Podyjí a Pálavu zaneřádili turisté, zoufají si správci

Premium
Správa Národního parku Podyjí se na svém území potýká s hygienickým odpadem,...

Správa Národního parku Podyjí se na svém území potýká s hygienickým odpadem, který po sobě nechávají turisté. Problém letos navíc zvýraznilo dlouhotrvající sucho. I obyčejný papírový kapesník, který...

25. srpna 2026  13:49

V Brně hořel byt. Evakuovali přes čtyřicet lidí, na místě i velkokapacitní sanitka

ilustrační snímek

Složky záchranného systému od ranních hodin zasahovaly u požáru bytu v Oblé ulici v brněnském Novém Lískovci. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a nařídili evakuaci obyvatel panelového...

25. srpna 2026  6:41,  aktualizováno  11:01

Pavilon brněnského výstaviště se promění v akvarijní svět s podmořským tunelem

ilustrační snímek

Už nejen v Hradci Králové nebo Modré u Velehradu, ale taky v Brně vznikne obří akvarijní svět s tunelem, kdy budou ryby proplouvat přímo nad hlavami návštěvníků. Takový plán představila Brnu firma...

24. srpna 2026  16:25

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstane ve vazbě, nastínil ale možnost spolupráce

Eskorta veze Tomáše Jiřikovského ze stání o prodloužení vazebního stíhání od...

Krajský soud v Brně dnes ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Jiřikovský však dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti...

24. srpna 2026  12:55,  aktualizováno  15:57

Krysař možná vodil děti na Moravu. Známá legenda může mít reálné základy

Herec Michael Boyer oficiálně ztvárňuje postavu Krysaře. Na snímku pózuje u...

Notorický známý příběh o Krysaři vypráví o 130 dětech, které v roce 1284 zmizely z německého Hamelnu. Podle historické teorie ale mohli mladí lidé ve skutečnosti odejít na Moravu, kde osídlovali...

24. srpna 2026  12:22

Klavír je můj přítel. Jakmile se stane diktátorem, zmizí radost, říká mladý virtuóz

Pianista Jan Schulmeister patří k nejvýraznějším klavírním talentům své...

Je mu teprve dvacet, přesto už koncertoval s významnými orchestry a získal prestižní BBC Music Magazine Award. Jan Schulmeister, student brněnské JAMU, patří k nejvýraznějším klavírním talentům své...

24. srpna 2026  11:15

Tajemství Macochy. Moravský kras stále ukrývá neznámá místa, říká speleolog

Vystudovaný geochemik Petr Zajíček je odborným pracovníkem Správy jeskyní...

Je to jako okno do podzemního světa. Hluboký, náhle se otevírající zlom v zemi, který budí respekt i zvědavost. „Macocha je nejznámější propastí v České republice, a vlastně i ve střední Evropě....

24. srpna 2026  8:30

Dvě střely, dva góly. Erling Haaland! rozesmál se Vaníček, hrdina Zbrojovky

Fotbalisté brněnské Zbrojovky slaví gól Antonína Vaníčka.

Našla fotbalová Zbrojovka svého Haalanda? Osmadvacetiletý záložník Antonín Vaníček se na nekompromisního „zabijáka“ pasoval v nedělním ligovém zápase v Teplicích; dvě střely na branku, dva góly a...

24. srpna 2026  6:37

České volejbalistky Srbkám vzdorovaly, favoritkám podlehly ve čtyřech setech

Česká volejbalistka Monika Brancuská padá v zápase se Srbkami na mistrovství...

České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1:3 po setech 19:25, 17:25, 25:16 a 17:25. Po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu...

23. srpna 2026  21:14,  aktualizováno  21:57

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Teplice - Zbrojovka 0:2, domácí opět neuspěli, oba góly hostů vstřelil Vaníček

Sestřih zápasu
Teplický útočník Matěj Pulkrab hlavičkuje v souboji s Kaká ze Zbrojovky.

V úvodních dvou kolech sice zvítězili, od té doby se ale teplickým fotbalistům příliš nedaří. V pátém ligovém kole podlehli doma brněnské Zbrojovce 0:2. Obě trefy zapsal Vaníček, který se nejprve...

23. srpna 2026  18:50,  aktualizováno  19:13

Babinského cela byla na Špilberku tahák odedávna, skutečný příběh je ale jiný

Premium
Jedním z nejslavnějších vězňů na Špilberku byl lotr Václav Babinský.

Vysoký, silný muž s hnědými vlasy, šedýma očima, širokými ústy a kulatou bradou. Na pravém rameni má malé mateřské znaménko a mrká pravým okem. Takto podrobně si správa špilberské věznice zaznamenala...

23. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.