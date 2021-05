V Brně začali odstřelovat skálu, v níž povede nový tramvajový tunel

Na ploše o velikosti sto metrů čtverečních od rána postupně dělníci vrtali díry na uložení trhaviny. Celkem jí tam dali rovných sto kilogramů.

„Smyslem odstřelu je uvolnit prostor pro ražbu tramvajového tunelu. Všechny tyto práce probíhají bez významnějšího dopadu na dopravu. Předpokládáme, že během dvou třech týdnů přistoupíme k vlastní ražbě, která už však bude vyžadovat významnější omezení v dopravě,“ uvedl šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

Příprava odstřelu trvala celý den, až kolem půl sedmé večer se ozvala varovná siréna, která oznámila, že za pár sekund nastane výbuch. To se také podle plánu stalo.



Kdo ale z místních, kteří sledovali stavbu z druhé strany silnice, čekal efektní podívanou, musel být zklamaný. Žádné kameny vzduchem nelétaly. Dělníci totiž odstřelovanou část skalního masivu přikryli speciálními gumovými pásy. Výbuch tak byl jen slyšet.

Podobné to bylo i u prvních zkušební odstřelů, které si stavební firma ve spolupráci se silničáři vyzkoušela už na počátku února. Tehdy také ŘSD zjišťovalo, zda a jaký vliv budou mít na nejbližší domy stojící na kopci.



„Ostré“ odstřely měly původně začít už v průběhu března, silničářům se však podařilo část skalního masivu rozebrat bagrem bez nutnosti použití výbušniny.

„Situaci nám velmi usnadňuje také nově vybudovaná provizorní komunikace ke Kamenomlýnskému mostu. I tímto způsobem docílíme toho, aby dopady stavby na plynulost dopravy byly co nejmenší,“ poznamenal Fiala.

Odstřely, které patrně potrvají až do konce roku, totiž budou od konce května nebo až od června znamenat kompletní uzavírky Žabovřeské ulice. „O přesných termínech budeme řidiče a obyvatele dotčené lokality včas informovat,“ sdělil Fiala.

Už nyní je jasné, že v pracovních dnech půjde o dva intervaly mimo hlavní dopravní špičky, a to od 11 do 13 hodin a od 18:30 do 20:30. O víkendech s ohledem na nižší intenzitu dopravy plánuje ŘSD rovnou tři dvouhodinové uzavírky: dopolední od 9 do 11 hodin, odpolední od 13 do 15 hodin a podvečerní od 17 do 19 hodin.

Díky budovanému tramvajovému tunelu se silnice vedle trati rozšíří na čtyři pruhy a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Rozšíření Žabovřeské za více než 2,5 miliardy korun probíhá ve dvou etapách od roku 2018 a měla být hotová v roce 2024. Loni na konci roku byla dokončena první méně náročná etapa za půl miliardy.