Odstřel nebezpečné skály v Moravském krasu, 20 tun vápence se rozletělo na kusy

Autor:
  11:17
Ohromný kus bortící se skály odstřelili ve čtvrtek pyrotechnici v Pustém žlebu na oblíbené trase mezi propastí Macocha a Punkevními jeskyněmi. Po celodenním zásahu specialistů nyní leží na místě asi 20 tun vápence. Pro návštěvníky zůstane cesta uprostřed Moravského krasu ještě několik dnů uzavřená. Omezení trvá od začátku února, kdy se samovolně zřítil velký kus masivu.

Na zásahu se podíleli hasiči a policejní pyrotechnici. „Střelmistři a specialisté na práci ve výškách se nejdřív pokusili odstranit rizikový skalní blok mechanicky pomocí pneumatických vaků a zvedacích hydraulických nástrojů využívaných třeba u dopravních nehod. Nepodařilo se, takže nakonec oddělily uvolněné části vápence od svahu dvě nálože průmyslové trhaviny,“ popsal Martin Sedláček, technik z jihomoravského oblastního ředitelství Lesů ČR.

Právě tomuto státnímu podniku lesy v okolí Punkevních jeskyní patří. S úklidem kamene začnou pracovníci příští týden. Na Velikonoce už by měla být cesta průchozí bez omezení.

Hasiči a pyrotechnici v Moravském krasu odstřelili dvacetitunový kus masivu, který hrozil zřícením. (26. března 2026)
Hasiči a pyrotechnici v Moravském krasu odstřelili dvacetitunový kus masivu, který hrozil zřícením. (26. března 2026)
Hasiči a pyrotechnici v Moravském krasu odstřelili dvacetitunový kus masivu, který hrozil zřícením. (26. března 2026)
Hasiči a pyrotechnici v Moravském krasu odstřelili dvacetitunový kus masivu, který hrozil zřícením. (26. března 2026)
10 fotografií

Uzavření se týká úseku od Punkevních jeskyní, které jsou návštěvníkům zpřístupněné i během zimy, ke křižovatce pod Salmovou stezkou, tedy cestou, kudy lidé sejdou z pěšiny od propasti na hlavní cestu Pustým žlebem. Úsek je dlouhý asi 700 metrů.

Na začátku února spadl na stezku asi osmdesátitunový skalní blok o velikosti 10,5 na 8,5 metru. Zřítil se z východní stěny. Bortící se masiv proto následně pečlivě prozkoumali odborníci z České geologické služby, kteří vypracovali odborný posudek svahu.

„Podle nich je svah stále aktivní, tedy rizikový a doporučili jeho sanaci,“ uvedl lesní správce Štěpán Pospíšil. S tím souhlasila i Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Po čtvrtečním zásahu nechají Lesy ČR svah znovu prověřit geology. Pracovníci ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras se sice snaží kontrolovat všechny skály v oblasti, nemohou však zaručit, že se z některé něco neulomí. Lidé musejí být všude opatrní.

Kvůli jiné nestabilní skále přestal začátkem března jezdit k Punkevním jeskyním od Skalního mlýna oblíbený turistický vláček. Podle mluvčí Správy jeskyní ČR Pavla Gejdoše, který tento problém řešila, bude i tato komplikace od soboty vyřešená, tudíž vláček může opět začít jezdit.

