Na zásahu se podíleli hasiči a policejní pyrotechnici. „Střelmistři a specialisté na práci ve výškách se nejdřív pokusili odstranit rizikový skalní blok mechanicky pomocí pneumatických vaků a zvedacích hydraulických nástrojů využívaných třeba u dopravních nehod. Nepodařilo se, takže nakonec oddělily uvolněné části vápence od svahu dvě nálože průmyslové trhaviny,“ popsal Martin Sedláček, technik z jihomoravského oblastního ředitelství Lesů ČR.
Právě tomuto státnímu podniku lesy v okolí Punkevních jeskyní patří. S úklidem kamene začnou pracovníci příští týden. Na Velikonoce už by měla být cesta průchozí bez omezení.
Uzavření se týká úseku od Punkevních jeskyní, které jsou návštěvníkům zpřístupněné i během zimy, ke křižovatce pod Salmovou stezkou, tedy cestou, kudy lidé sejdou z pěšiny od propasti na hlavní cestu Pustým žlebem. Úsek je dlouhý asi 700 metrů.
Na začátku února spadl na stezku asi osmdesátitunový skalní blok o velikosti 10,5 na 8,5 metru. Zřítil se z východní stěny. Bortící se masiv proto následně pečlivě prozkoumali odborníci z České geologické služby, kteří vypracovali odborný posudek svahu.
„Podle nich je svah stále aktivní, tedy rizikový a doporučili jeho sanaci,“ uvedl lesní správce Štěpán Pospíšil. S tím souhlasila i Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
Po čtvrtečním zásahu nechají Lesy ČR svah znovu prověřit geology. Pracovníci ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras se sice snaží kontrolovat všechny skály v oblasti, nemohou však zaručit, že se z některé něco neulomí. Lidé musejí být všude opatrní.
Kvůli jiné nestabilní skále přestal začátkem března jezdit k Punkevním jeskyním od Skalního mlýna oblíbený turistický vláček. Podle mluvčí Správy jeskyní ČR Pavla Gejdoše, který tento problém řešila, bude i tato komplikace od soboty vyřešená, tudíž vláček může opět začít jezdit.