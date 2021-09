K nové zastávce vede jen rozbahněná cesta, na pasažéry si musí počkat

Brno totiž stále nevybudovalo plánovanou příjezdovou trasu a nový dopravní terminál pro městskou dopravu, která by ke stanici měla zajíždět. Situace je prakticky stejná jako minulý podzim, kdy MF DNES poprvé informovala o tom, že Brno nestíhá postavit k zastávce cestu.

Město totiž stále nevykoupilo všechny potřebné pozemky a ani nemá v ruce veškerá potřebná povolení. „Společné územní rozhodnutí a stavební povolení na kompenzační opatření bylo vydáno v červenci tohoto roku. Bylo však podáno odvolání a rozhodnutí proto dosud nenabylo právní moci,“ uvedla mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Kompenzační opatření jsou potřeba, protože stavba se nachází v záplavovém území a násypové těleso terminálu vytvoří v území bariéru pro rozliv říčky Leskavy. „To je proto nutné kompenzovat vytěžením hlíny zhruba metr nade dnem koryta Leskavy podél tělesa terminálu,“ vysvětlila už dříve Navrátilová.

Další povolovací řízení přímo na stavbu cesty a terminálu MHD pro trolejbusy, kterým se sem prodlouží trasa ze stávající konečné na Osové, je přerušené do doby, než výše uvedené povolení nabude právní moci. Kdy se tak stane, to dnes nikdo nedokáže říct.

Železničáři postaví chodník. Ale neví se kdy

Navíc to není jediná překážka, kterou se za rok nepodařilo odstranit. Ulici U Leskavy, kudy mají trolejbusy jezdit, podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) developer stále nepředal městu.

„Měli jsme hodně jednání, zrovna nedávno, intenzivně to řešíme,“ doplnil s tím, že ve výhledu města je postavit zcela novou komunikaci, která by obytnou zástavbu U Leskavy obešla obloukem. Ovšem to je vzdálenější budoucnost než samotná cesta k zastávce.

Nakonec tak pověstný trn z paty vytáhnou městu přímo železničáři. S Brnem se dohodli, že sami vybudují alespoň provizorní přístupový chodník podél trati v délce zhruba 120 metrů od Šoustalovy ulice.

Ten se však taky ještě ani nezačal stavět. V místě, kudy nejspíš povede, je dnes jen polní cesta rozbahněná od stavebních strojů. „Aktuálně se řeší problém s povolovacím procesem,“ vysvětlil Kratochvíl.

Zastávka začne fungovat v prosinci

Podle Správy železnic by ale nemělo jít o komplikaci, která by nedovolovala zastávku zprovoznit v dohledné době. „Cestujícím začne sloužit v prosinci spolu s platností nového jízdního řádu,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Kromě chodníku totiž ještě nejsou hotové ani všechny stavební práce na zastávce. Minulý týden scházelo osadit dveře, namontovat zábradlí nebo položit dlažbu.

Přitom myšlenka na stanici v tomto místě má svou logiku. Cestující, kteří se ze směru od Střelic potřebují dostat na západ Brna, například do nemocnice, díky nemusí jet po zasekané dálnici D1. Místo toho jednoduše nasednou na vlak, vystoupí na nově vybudované zastávce ve Starém Lískovci, a u ní přesednou na trolejbus, který je za pár minut dopraví k fakultní nemocnici v Bohunicích.

Na to si však lidé musí počkat. Jak dlouho bude trvat provizorium v podobě chodníku vybudovaného železničáři, není jasné. „S ohledem na pokračující majetkoprávní vypořádání nelze aktuálně předjímat začátek stavby terminálu,“ uzavřela Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.