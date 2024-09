V Brně vyměnili odpadkové koše. Nové jsou větší a už nezapáchají u laviček

Už potřetí za posledních čtrnáct měsíců by fotbalová Zbrojovka Brno měla změnit majitele. Přestože měl druholigový klub od Václava Bartoňka převzít šéf hokejové Komety Libor Zábranský, nově záměr...

Začíná s devadesáti studenty ve třech třídách, ale do čtyř let jich tu má nabírat znalosti plných sedm stovek. Otevření přírodovědného gymnázia s chemickým zaměřením v Pionýrské ulici v Brně se...

Letci se narodila dcera. Sedm týdnů poté padl v bitvě nad Bílými Karpaty

Premium

Do Česka chtěl poprvé přijet už loni, ale ze zdravotních důvodů mu to vyšlo až letos. William Bon Durant dorazil s manželkou Sandy ze Spojených států na letošní vzpomínkové akce k výročí 80 let od...