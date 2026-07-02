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Odpad do brněnské spalovny bude vozit vlak, v Česku jde o unikátní řešení

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  15:24

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SAKO Brno zprovozní železniční vlečku ze slatinského nádraží až do svého areálu. Bude tak jediným zařízením na energetické využívání opadu v republice, které bude odpad vozit i po železnici. | foto: SAKO Brno

Pro ekologičtější způsob přepravy odpadu se rozhodli v brněnské spalovně. Po zprovoznění železniční vlečky ze slatinského nádraží až do areálu SAKO Brno bude spalovna jediným zařízením na energetické využívání opadu v republice, které bude odpad vozit po železnici.

SAKO Brno opravuje nepoužívanou vlečku Zetoru Brno a ve svém areálu na Jedovnické ulici buduje 130 metrů dlouhé vykladiště. Od ledna příštího roku tak bude část odpadu vozit vlakovými soupravami přímo do svého areálu.

SAKO Brno zprovozní železniční vlečku ze slatinského nádraží až do svého areálu. Bude tak jediným zařízením na energetické využívání opadu v republice, které bude odpad vozit i po železnici.

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„Díky tomu budeme moci nabídnout také alternativní způsob dopravy, tedy nejen ekologické zpracování odpadu, ale i jeho ekologičtější dopravu,“ vyzdvihl Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Od ledna se vlečkou bude přivážet odpad na energetické využití z lokalit, které jsou silniční dopravou špatně dostupné, a v místě nakládky je zároveň vhodné překladiště a koleje. Vlečkou se bude ze střepiště na Jedovnické 4 odvážet i sklo k recyklaci.

„Nepůjde tedy pouze o dovoz směsného komunálního odpadu k energetickému využití. Plánována je i doprava odpadů ze sběrného dvora a z automatické třídicí linky,“ dodal Urubek.

Hlavní náplní projektu je obnova kolejového svršku, úprava přejezdů, dále také vybudování zpevněné plochy pro vykládku. Celková délka vlečkové tratě dosahuje tří kilometrů, přičemž faktická celková délka úseku uvnitř areálu, jehož se modernizace týká, činí 595 metrů. Na konci vlečky vznikne 17 metrů široká a 130 metrů dlouhá plocha překladiště.

Komise vyčísluje škodu, která vznikla brněnské spalovně kvůli zrušené zakázce

Celkové náklady na projekt jsou necelých 31 milionů korun, přičemž polovinu hradí fondy EU.

V současnosti je Zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno jediným podnikem svého druhu v Česku, který při využití odpadu používá železnici, nicméně doposud odpad přivážený po kolejích nyní končí v železniční stanici Brno-Slatina, kde se překládá na nákladní automobily.

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