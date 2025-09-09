Skládky zavírají, odpad zůstává. Obce tak musí víc třídit a spoléhat na spalovnu

Marek Osouch
  6:23
Mnoho let byli lidé v obci Suchý na Blanensku zvyklí vynášet odpad do společných kontejnerů na návsi. Ostatně odvoz odpadků si malá vesnice dosud řešila svépomocí. Obecní pracovník nastartoval traktor a zamířil s plnou vlečkou na skládku do Březinky na pomezí Jihomoravského a Pardubického kraje. Jenže letos pro tuto bezmála pětisethlavou obec přišla rána. Skládka kvůli naplnění kapacity zavřela.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AI / Ondřej Hanuš

„Mysleli jsme, že třeba ještě do konce roku vydrží, ale bohužel se tak nestalo,“ říká starosta Suchého Jakub Hlubinka (nez.). Na druhou stranu o blížícím se konci provozu skládky, která fungovala od počátku 90. let, v obci věděli a mohli se na něj připravit.

Teď si místní musí pořídit popelnice – u každého domu budou mít čtyři. Dvě jim zaplatí obec, dvě si koupí sami. A od října budou popeláři svážet komunální odpad i ten tříděný přímo od domu. „Je to pro obyvatele velká změna. Doufám, že si tato novinka brzy sedne,“ sděluje Hlubinka. Poplatky ale navyšovat nechce, díky popelnicím a evidenci jejich svozu bude mít přehled o množství odpadu, který vyprodukuje každá domácnost.

Suchý se totiž nově zapojí do spolku obcí na Malé Hané, který má vlastní popeláře a na tento systém najel už před šesti lety. Tehdy taky svozová auta vozila komunální odpad z černých popelnic do Březinky, poslední jeden až dva roky ale už vše míří do brněnské spalovny.

Statek zaplnily hromady odpadu. Firma tvrdí, že ho chce recyklovat, povolení nemá

Tedy ne úplně vše. Do kotlů vyrábějících elektřinu a teplo není možné nasypat cokoliv, takže velkoobjemový odpad v podobě harampádí ze sklepů, popřípadě z různých přestaveb domů končil vždycky na Březince. „Velkoobjemový odpad, jako jsou třeba linolea nebo stavební polystyren, ve spalovně nechtějí. Uzavření skládky nám tak situaci zkomplikovalo,“ přibližuje šéfka Technických služeb Malé Hané Olga Dočkalová (nez.), jež je zároveň starostkou v Sudicích na Blanensku.

Kvůli uzavření skládky v Březince tak musela s dalšími starosty hledat jinou lokalitu, kde by tento odpad udali. Nakonec ji našli na jih od Brna, v Bratčicích. Nechtějí tam však vozit veškerý velkoobjemový odpad jako na Březinku, ale už na začátku se jej snaží přetřídit a do Bratčic odvézt skutečně jen to, co nemůže do spalovny.

I kvůli tomu, aby ušetřili výdaje za delší cestu. „Nejlepší by bylo, aby občané jeli do našeho sběrného dvoru s odpadem, který už je částečně roztříděný,“ podotýká Dočkalová, jejíž technické služby obsluhují více než 55 převážně malých obcí Blanenska a neustále přibírají nové, třeba zmíněný Suchý.

Místo popelnic změnili směr

Podobně velká obec Rozseč nad Kunštátem stále zůstává u svépomocného odvozu odpadu. Skládku v Březince pouze nahradila Bukovem na Vysočině. „Máme ji zhruba stejně daleko, takže se nám náklady nijak výrazně nezměnily,“ uvádí tamní starosta Ivo Kotouček (nez.).

Musí ale hlídat, co lidé do kontejnerů vyhazují. „Dostal jsem upozornění ze sousední obce, že jim tam nechtěli některý odpad vzít, když uviděli, co tam přivezli,“ poznamenává Kotouček.

Firma navezla tuny odpadu na stavební pozemek, místní zahradili autům cestu

Na rozdíl od Bratčic nebere Bukov polystyren, sádrokarton, nádoby od olejů, ale ani odpad, který se běžně třídí, jako je plast nebo papír. „Zatím jsme tam jeli jednou a vše bylo bez problému. Zanedlouho tam pojedeme podruhé,“ hlásí rozsečský starosta s tím, že se mu zdá, že lidé pravděpodobně začali více třídit.

Bukov je však pro Rozseč nejspíš jen dočasným řešením, i tamní skládka se totiž blíží hranici své kapacity. Zaplněná bude nejpozději za pět let. Existuje možnost rozšíření, ale o tom ještě provozovatel nerozhodl.

Odvoz velkoobjemového odpadu a dalšího, který v Bukově nechtějí, si objednává Rozseč u svozové firmy Recovera. I její byznys však zasáhlo uzavření Březinky. „Jakmile se skládka přiblížila své kapacitě, návozy komunálního odpadu jsou primárně směřovány do spalovny v Brně, v případě její odstávky pak na naše vlastní zařízení,“ informuje mluvčí společnosti Kateřina Kodadová. Kdy přesně firma s návozem na skládku skončila ani kam jinam odpad případně vozí, ale nesdělila.

Kolik se toho ještě v Brně spálí?

Spalovna v Brně tak každopádně nabírá na významu a bude i dál, jak se budou uzavírat další skládky, a především se začne blížit zákaz odvozu odpadu na tyto hromady v krajině.

Ministerstvo životního prostředí chce, aby se více třídil a recykloval ještě využitelný odpad. „To znamená, že část odpadů bude možné i po roce 2030 na skládky ukládat, půjde ale o ten již nevyužitelný,“ oznamuje mluvčí resortu Veronika Krejčí.

Českou krajinu i předměstí hyzdí nelegální skládky, pokuty to nespraví

Podle bývalého starosty Žabčic Vladimíra Šmerdy (nez.), kde rovněž funguje skládka, to bude problém pro mnohé obce, pokud nezačnou odpadové hospodářství řešit včas. Spalovna v Brně jako jediná v regionu totiž nemá neomezenou kapacitu a její rozšíření se zatím zdržuje.

Neúspěšný uchazeč o několikamiliardový tendr, společnost IMOS, se totiž na začátku léta obrátil na antimonopolní úřad a požadoval, aby se prověřilo, proč dostal přednost Metrostav, mimo jiné vítěz minulého a zrušeného tendru, jehož se tehdy účastnil jako jediný. Úřad žádné pochybení nezjistil, a podnět tak zamítl. Zatím však jde o nepravomocný verdikt a neúspěšná firma ho může ještě napadnout.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy...

Pokuty? Ne, zabavená láhev je újma. U nádraží v Brně je teď větší klid

Premium

Poházené sklo od alkoholu, válející se bezdomovci, řev, rvačky, špína a odpadky. To je dlouhodobý dojem tisíců lidí, kteří denně procházejí přes hlavní vlakové nádraží v Brně. Podle strážníků i...

Skládky zavírají, odpad zůstává. Obce tak musí víc třídit a spoléhat na spalovnu

Mnoho let byli lidé v obci Suchý na Blanensku zvyklí vynášet odpad do společných kontejnerů na návsi. Ostatně odvoz odpadků si malá vesnice dosud řešila svépomocí. Obecní pracovník nastartoval...

9. září 2025  6:23

Při srážce s kamionem na D2 zemřel řidič dodávky, dálnice na Brno byla zavřená

Tragická srážka dodávky s kamionem uzavřela v pondělí odpoledne na čtyři hodiny dálnici D2 ve směru na Brno. Při nehodě kousek od Brna zemřel řidič dodávky, odklon policisté organizovali na 11....

8. září 2025  17:04,  aktualizováno  20:02

Neházejte nedopalky z balkonů, apeluje starostka. Od jednoho vyhořela lodžie

Nejen zápach a nepořádek způsobují nedopalky, které odhazují kuřáci z balkonů. V Brně kvůli jednomu zbytku cigarety vyhořela lodžie a vznikla tak škoda za stovky tisíc korun. Policisté zatím viníka...

8. září 2025  15:30

Nárůst srdečních selhání? Je to také daň za úspěchy v medicíně, říká kardiolog

Premium

Kardiovaskulární onemocnění, tedy ta, která postihují srdce a cévy, jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. „A to přesto, že kardiologie je jedním z oborů, který dokáže vyrvat člověka z náručí...

8. září 2025

Ze železnice mezi Kojetínem a Přerovem zmizí přejezdy, vlaky pojedou dvoustovkou

Na Přerovsku začala modernizace železniční trati mezi Přerovem a Kojetínem. Čeká ji modernizace a postavení dvou kolejí. Po ukončení po ní pojedou vlaky rychlostí až 200 km/h. Mimoto zmizí z této...

8. září 2025  12:50

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

8. září 2025  8:49,  aktualizováno  10:49

Vlhy pestré vyvedly na Přerovsku mláďata, k růstu populace přispívá ptačí park

Vlha pestrá je tuzemským nejbarevnějším ptákem, který na zimu odlétá do Afriky. Hnízdí v zemních norách, které si hloubí vlastním zobákem. Největším hnízdištěm vlh na střední Moravě je Ptačí park...

8. září 2025  8:50

Povinná zeleň s otazníky. Starostové mají výhrady k nařízení Evropské unie

Do roku 2030 nesmíte snižovat plochy zeleně, a následně je až do roku 2036 musíte dokonce rozšiřovat. To je nařízení pro české obce, s nímž přišla Evropská unie. Na jižní Moravě se týká...

8. září 2025  5:48

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Porod má být pozitivní, jeho nepřítelem je strach, říká zkušená asistentka

Už téměř čtyři dekády pracuje Miloslava Kameníková jako porodní asistentka. Se svým týmem ve FN Brno řeší individuální přístup k péči. Od začátku jí nebylo lhostejné, jakým způsobem přicházejí děti...

7. září 2025  11:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Někdo se nesmíří se smrtí blízkého a chodí spát na hrob, líčí ředitelka hřbitovů

Premium

Sedm let vede brněnské hřbitovní „impérium“. Pod Alenu Říhovou spadá deset menších pohřebišť i to největší v Česku – Ústřední hřbitov. Hlavně na něm a v Židenicích vidí problém s nedostatečnou...

6. září 2025

Trávník jako oraniště. Divočáci rozryli fotbalové hřiště, zkomplikovalo to zápas

Místo na páteční trénink museli fotbalisté SK Jundrov, hrající v Brně městskou soutěž, na neplánovanou brigádu. S rodinami přišli na hřiště likvidovat škody, které ráno způsobila skupina volně...

5. září 2025  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.