Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

  11:12
Najatá firma začala ve čtvrtek dopoledne z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích. Dělníci je za pomocí techniky postupně nakládají do kamionu. Větší část odpadu, asi 282 tun, zatím nechají v Horních Heršpicích. Na místě jsou i zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích. (18. prosince 2025)

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích. (18. prosince 2025) | foto: ČTK

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...
Německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích, který čeká...
Německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích, který čeká...
Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských...
„Naše role je tady jako orgánu, který poskytuje součinnost pro ministerstvo životního prostředí ... Týká se to části odpadu, jde asi o 35 tun,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Petr Musil.

„Odpady se odvážejí dnes a zítra (v pátek). Jeden kamion už odjel, dnes odjede ještě jeden. Zítra jsou v plánu také dva,“ řekla ve čtvrtek před 11:00 mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že česká policie dospěla k závěru, že veškerý odpad v Horních Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International, tedy od stejného zdroje jako materiál v Jiříkově na Bruntálsku. Tam německá strana už veškerý odpad na podzim odvezla. V případě Brna ale Německo dříve uvedlo, že má o původu odpadu pochybnosti, a že proto zatím neplánuje odvézt všechen.

Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích. (18. prosince 2025)
Specializovaná firma nakládá německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích. (18. prosince 2025)
Německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích, který čeká na odvoz. (18. prosince 2025)
Německý odpad z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích, který čeká na odvoz. (18. prosince 2025)
ČIŽP záležitost prověřovala, Musil uvedl, že z jejich strany bylo vyšetřování ukončeno a teď čekají na to, jak dopadne vyšetřování policie. V případě, že by nešlo o trestní řízení, věc by podle Musila ČIŽP řešila v přestupkovém řízení. Možným postihem by byla sankce až do výše 25 milionů korun.

V Brně leží podle ČIŽP více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. Do Česka je loni od června do října navezly kamiony Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik. O odvozu zbývajících 282 tun odpadu budou jednat zástupci Česka a Německa na schůzce v lednu.

Nelegální skládka v Brně zmizí, odpad se vrátí do Německa, ujistil ministr Hladík

Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy.

Společnost pověřená hornofalckou vládou na podzim odvezla nelegální německý odpad z Jiříkova na Bruntálsku, většina ho skončila v Německu ve spalovně. Náklady hodlají úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.

26. února 2025
Část nelegálního odpadu se z Brna vrací do Německa, o zbytku rozhodnou v lednu

