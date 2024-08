Firma navezla tuny odpadu na stavební pozemek, místní zahradili autům cestu

„Developer, kterým je firma Tekton Solutions Daniela Tesaře, místo koupil na podzim 2023 a oznámil, že na jaře letošního roku bude pokračovat v rozjeté výstavbě, která začala za předchozího vlastníka. Až v prvním týdnu v červenci se na místě začalo něco dít a objevovala se tu auta vozící nezpracovaný stavební odpad a výkopovou hlínu,“ uvedl Pavlíček.

Vzápětí proto kontaktoval developera. Jenže ten mu tvrdil, že s děním nemá nic společného a má uzavřenou smlouvu s jinou společností, která mu měla upravit a zpevnit podklady pro stavbu. Její jméno starosta nezmínil.

Frekvence navážení odpadů se ovšem nadále zvyšovala. „Jelo třeba jedno auto, ze kterého trčely igelity, bezprostředně za ním další se zeminou, aby bagr na místě odpad ihned překryl,“ vylíčil. Podle Pavlíčka bylo ke konci července na místě už zhruba sedm metrů navážky.

V tu dobu se Pavlíček obrátil i na stavební úřad, který na místě provedl kontrolu a zjistil, že to, co se na pozemku děje, podle povolení skutečně nemá, a vyzval proto k okamžitému zastavení prací. Přesto se nic nezměnilo a auta jezdila dál. Podle odhadů obce je nyní na místě až osmdesát tisíc tun vyvezeného materiálu, který tam nemá co dělat.

„Na místo jsem přivolal i policii, která rovněž shledala, že developer jedná protiprávně, ale nemůže mu zamezit ve vjezdu na pozemek. Budeme to tedy muset vzít do vlastních rukou,“ prohlásil.

Je to bílý kůň, tvrdí poslanec

To se už ostatně stalo minulou středu, kdy se situace vyhrotila tím způsobem, že místní zatarasili vjezd na parcelu pomocí pytlů s odpadem. Daniel Tesař, který je v exekuci a jeho firma v insolvenci, se v reakci na to obrátil na policii. „Přišla mi zpráva od jeho právníka s tím, že pokud budeme pokračovat, každý den přichází k újmě ve výši půl milionu korun a bude ji vymáhat po obci,“ řekl Pavlíček k následujícímu dění.

Na policii zamířilo ovšem trestní oznámení i od Pavlíčka, přidá se k němu nejspíš i celá samospráva. V něm se píše o neoprávněném nakládání s odpadem či ohrožení životního prostředí.

„Podle mého je majitel nastrčený bílý kůň, takže mu pokuta 200 tisíc korun od stavebního úřadu nebude dělat těžkou hlavu. Podal jsem i návrh, aby se policie podívala na finanční toky mezi majitelem a zprostředkovatelem navážky,“ dodal poslanec Josef Flek (STAN) z Tišnova, který se k trestnímu oznámení rovněž přidal.

Na pozemku je nyní klid

Podle Fleka mají lidé bydlící pod problematickým pozemkem umístěným v kopci strach, že se jim hlína s odpady sesune na jejich zahrady. Zmínil i údajné arogantní jednání ze strany šoférů navážejících materiál na pozemek a nadávky na zaměstnance obce, kteří šli dané místo nafotit.

Poté, co minulý čtvrtek na místě natáčela Česká Televize, vyvážení ustalo a brána na pozemek je nyní zavřená. Klid byl na místě i ve středu odpoledne. Co se ale bude dít dál, to nikdo neví. Starosta je bezradný. „Stavební pozemek je zničený, pokud by kdokoliv chtěl pokračovat ve výstavbě, musel by tuto nebezpečnou zavážku odstranit, a to bude stát miliony,“ dodal.

Firmu Tekton Solutions se v současnosti nepodařilo redakci iDNES.cz telefonicky kontaktovat, na zaslaný email zatím nereagovala.