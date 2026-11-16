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Brno mělo jiné priority a vozovna MHD chátrala, dnes oprava stojí čtyřnásobek

Marek Osouch
  14:17
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Vozovna MHD v Brně-Komín je v havarijním stavu. | foto: archiv DPMB

Modernizace vozovny MHD v brněnské části Komín bude pro město hodně nákladná, protože politici řešení problému dlouhá léta odkládali. Od začátku přitom věděli, že budova je v havarijním stavu a opravu nezbytně potřebuje.

Už v roce 2015 vznikl první investiční záměr, který počítal s opravou za 213 milionů korun. Jenže pak vše skončilo v šuplíku a projekt se oprášil až ve chvíli, kdy už se budova pomalu začala hroutit.

Teprve letos na podzim však začal městský dopravce hledat stavební firmu, která vozovnu pro trolejbusy zmodernizuje a letité problémy konečně vyřeší.

Už před 11 lety přitom dopravní podnik popisoval, jak okna budovy netěsní, opravy potřebují vrata nebo podlaha, která se drolí. V pořádku nebyla ani střecha, jíž zatékalo.

Nechat zchátrat a pak předat. Brno řeší problematické stavby liknavě

„Naším cílem je vytvořit moderní zázemí, které odpovídá nárokům 21. století. Areál zkapacitníme, zlepšíme podmínky pro údržbu a parkování trolejbusů a vybudujeme zde nové zázemí a byty pro naše zaměstnance. Součástí projektu je navíc i moderní hasičská zbrojnice pro místní sbor dobrovolných hasičů,“ přiblížil nyní generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Nové odhady mluví o nákladech 800 milionů korun. To je čtyřnásobek původní předpokládané sumy, kdy investici připravovalo vedení města ještě pod taktovkou hnutí ANO. „Příští rok budeme řešit projektovou dokumentaci,“ tvrdil v roce 2015 tehdejší investiční náměstek za ANO Richard Mrázek.

Jenže k tomu už nedošlo a mimo zájem politiků ležela tato investice téměř celých osm let, co měla dopravu na brněnském magistrátu na starosti ODS. „Projekt vozovny byl dlouhodobě v gesci odboru investičního, takže tato otázka není na mě,“ odkázal bývalý radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) na své kolegy.

Ani jeho spolustraník David Grund, jenž měl investice na starosti v letech 2018 až 2022, ani posléze investiční náměstek zvolený za ANO René Černý v posledních čtyřech letech ale přímo neodpověděli, proč „tikající bombu“ pořád posouvali před sebou.

„V průběhu času byly zjištěny tak závažné statické poruchy, které neodpovídaly původnímu projektu, že jsme jej museli upravit podle skutečného stavu,“ sdělil Černý.

Mohli jsme ušetřit, má jasno nový radní

Na to se však přišlo nejpozději v roce 2024 a už předtím minimálně úředníci na magistrátu věděli, že se statikou je problém. „K realizaci se nepostoupilo z důvodu preference jiných investičních akcí v rozpočtu města,“ přiznal nakonec magistrát prostřednictvím svého mluvčího Filipa Poňuchálka.

Pozornost upřenou jiným směrem, která tak dnes Brno vyjde mnohem dráž, za tím vidí i nový radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti). „Je škoda, že se nezačalo dříve, mohli jsme ušetřit. Pro mne je zajištění provozu MHD priorita, proto jsem rád, že se stavba nové vozovny Komín konečně hýbe,“ prohlásil Zemek.

Vozovny MHD v Brně

  • Pisárky – tramvaje
  • Medlánky – tramvaje a autobusy
  • Komín – trolejbusy
  • Slatina – trolejbusy a autobusy
  • Husovice – trolejbusy

Jak je komínská vozovna pro dopravní podnik bolavým místem, dokazuje i rychlost, s jakou se pustil do prvních kroků k zahájení prací. Až letos v srpnu totiž dostal městský dopravce pověření od politiků, ať si opravu zajistí sám. Do té doby ji měli řešit lidé ve vedení Brna.

Demolice stávající atypické budovy jako dědictví kontroverzního zadávání zakázek z 90. let a následná stavba nové je rozfázovaná do několika etap. S uvedením do provozu se počítá v červnu 2029.

Od letošního jara se podnik soustředí na probíhající modernizaci a rozšiřování vozovny ve Slatině, kam by se právě na čas vozy z Komína přesunuly. Po dokončení se kapacita pro trolejbusy zvýší z dnešních 43 na zhruba 75 vozů, autobusy budou parkovat v prvním patře.

Součástí modernizace za více než jednu miliardu korun bude také nová myčka vozidel, hala pro denní údržbu a nové zázemí pro řidiče. Hotovo má být v polovině roku 2028. „Práce probíhají dle schváleného harmonogramu,“ ujistila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Vznikne z vozovny muzeum pro retrovozy?

A do budoucna je v plánu přebudovat i vozovnu v Husovicích. Vedení podniku si poslední roky pohrává s myšlenkou, že by v ní vzniklo muzeum MHD, kde by byla pohromadě celá sbírka retrovozů, s nimiž dopravní podnik vyráží na nostalgické jízdy městem. Dříve zvažovaným místem byl pavilon Z na brněnském výstavišti.

„Stále zvažujeme rekonstrukci i využití jako muzeum. V obou případech bychom však k úpravám přikročili až po roce 2030, tedy po skončení výstavby vozovny Komín,“ dodala mluvčí.

Ve vozovně v Medlánkách chce dopravní podnik už příští rok upravit průjezd pro tramvaje tak, aby tamtudy mohl být zavedený běžný linkový provoz, nejen mimořádný jako teď při výlukách. Tamní koleje totiž propojují dvě páteřní trati z Řečkovic a Technologického parku. Na konci příštího roku by tam mohly jezdit některé spoje linky 12.

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