Některým částem stadionu za Lužánkami hrozí zhroucení, odhalili statici

Odborníci odebírají vzorky betonu především v západní části objektu, kterou tvoří třípodlažní tribuna s vestavěnou sportovně-provozní a administrativní budovou.

Podle Pavla Schmida z Ústavu stavebního zkušebnictví VUT dosavadní nálezy prokazují značnou nestejnorodost struktury betonu nosných konstrukcí a jeho problematickou trvanlivost především s ohledem na působící klimatické vlivy.

„Prohlídky již v současném stupni rozpracovanosti průzkumu prokázaly kritická místa, kde reálně hrozí samovolné zřícení fragmentů betonu až dílčích částí konstrukce,“ upozornil Schmid.

V dalších etapách diagnostických prací se odborníci zaměří na identifikaci charakteru a způsobů vyztužení rozhodujících konstrukčních prvků betonářskou výztuží a stanovení rozsahu koroze.

Odebírané vzorky čekají laboratorní analýzy mechanických a fyzikálních vlastností včetně chemických rozborů. Jejich cílem je stanovit aktuální hodnoty reálných materiálových parametrů a zhodnotit zbývající životnost stadionu.

„Komplexní vyhodnocení nálezů rozsáhlého stavebně materiálového a statického průzkumu bude základním a reálným východiskem pro návrh efektivního a ekonomicky racionálního rozhodnutí o budoucím využití stávajícího areálu,“ poznamenal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Posudek má být hotový v srpnu.

4. dubna 2023

Kolem rozpadajícího se stadionu, který byl do roku 2001 domovem fotbalové Zbrojovky Brno, je v poslední době rozruch. Poté, co čelní představitelé města naznačili, že nový stánek stavět neplánují a lokalita by mohla v budoucnu místo sportu sloužit bytové zástavbě, se fotbaloví fanoušci v čele s někdejším prvoligovým útočníkem Petrem Švancarou postavili na odpor.

Švancara poukazoval na to, že mu město nepovolilo vybudování tréninkového centra pro mládež, které úspěšně prosadil v participativním rozpočtu. Jako argument posloužil magistrátu právě špatný stav stavby a nebezpečí s ním spojené.

Obě strany se však nakonec dohodly, že pokud technický posudek odborníků odhalí, že je stadion způsobilý k užívání, bude si ho Švancara moci pronajmout.