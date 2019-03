Na stanovisko ke stavbám se v Brně čeká měsíce, šéf odboru rezignoval

Velcí developeři i obyčejní lidé, kteří chtějí v Brně cokoli postavit nebo jen přestavět, si zoufají.

Jestliže před rokem čekali na závazné stanovisko úředníků z magistrátního odboru územního rozvoje a plánování (OÚPR) pět měsíců, teď je to ještě o dva více. Bez něj se v projektech nepohnou z místa.

„Žádost o stanovisko ke stavbě domu s 21 byty jsme podali loni v srpnu a pořád nemáme odpověď. Lidé stále čekají, kdy už se budou stěhovat. A tím, že se nestaví, prodražují se i ceny bytů. Dnes jsme na nějakých 75 tisících korun za metr. Pokud se vydávání rozhodnutí nezrychlí, poletí částky dál nahoru,“ popsal situaci Tomáš Kaláb, jednatel developerské firmy Kaláb.

Podobně to vidí i jeho kolegové. „Je to totální paralýza,“ shrnul Jiří Heinl, obchodní ředitel firmy IMOS development, která nyní po Brně řeší pět projektů.

Podle něj je úředníků málo. „Sepsání jakéhokoli stanoviska jim navíc trvá neuvěřitelně dlouho. V některých případech cítím, že se prostě bojí rozhodnout. To, co my musíme vyhodnotit za den, úředníkům trvá měsíce. Navíc kvůli absolutnímu ignorování správních lhůt nedokážeme odhadnout, kdy se nám podaří závazné stanovisko získat. Investice se pak nedají dost dobře plánovat a také se velmi prodražují,“ doplnil Heinl.

Útoky na odbor jsou jen mediální kampaň, tvrdí končící šéf

Stav se výrazně zhoršil po 1. lednu 2018, kdy část agendy spadla ze stavebních úřadů právě na OÚPR. Ten navíc v šibeničním termínu tvoří i nový územní plán a úředníci nestíhají.

„Dlouho jsme řešili, jak z toho ven, a odbor moc iniciativy neměl,“ přiznal radní pro územní plánování Filip Chvátal z KDU-ČSL, která gesci převzala po loňských komunálních volbách.

Právě neřešená katastrofální situace byla podle informací MF DNES hlavním důvodem, proč šéf odboru Dušan Novotník ve středu po dohodě rezignoval.

„Jde o klíčový odbor. A tlak developerů, stavitelů, odborníků i stovek drobných stavebníků byl obrovský. To, že odbor nefunguje, jsem vnímal těžce a myslím, že to tak vyhodnotil i pan vedoucí, a proto se rozhodl odstoupit,“ prohlásil náměstek primátorky pro územní plánování Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ten věří, že se nového vedoucího povede sehnat do dvou měsíců. Podle něj však odbor bez šéfa nezůstane. Novotník, jenž do funkce nastoupil v květnu 2016, ho povede, dokud nepřijde jeho nástupce.

„Rezignoval jsem čistě z osobních důvodů. Dlouhodobou kritiku ze strany tajemníka magistrátu, nadřízeného úřadu a příslušného resortního ministerstva jsem nezaznamenal. Za tuto krátkou dobu jsem provedl řadu organizačních opatření. Odbor je stabilizovaný,“ reagoval Novotník s tím, že útoky na odbor jsou jen mediální kampaň, která má dostat úředníky pod tlak.

Přestavba garáže má být vyřízená do týdne

Vedení města očekává, že nový šéf bude nejen odborník, ale také manažer, a přijde s reorganizací odboru tak, aby úředníci pracovali rychleji.

„Je třeba rozhodnutí třídit. Například jednoduché věci, jako je přestavba garáže či zahradního domku, musí být vyřízené do týdne. A tím by se zrychlily i věci složitější,“ má jasno Hladík.

Odbor, na kterém dnes pracuje 55 lidí, chce přijmout dalších 15 zaměstnanců. Již dříve omezil úřední hodiny, aby úředníci měli více času na agendu. A za příplatek 25 procent ji mohou vyřizovat i po pracovní době.

Nastoupit na brigády by měli i zaměstnanci ze stavebních úřadů největších městských částí.

Právě dnes se kvůli tomu koná schůzka na radnici Brna-střed. „Mohou připravovat podklady pro OÚPR, což až do 1. ledna loňského roku stejně dělali. Budou to dělat ve svém volném čase, například o víkendech, a za příplatek. Nikoho ale nenutíme,“ poznamenal radní Chvátal.

Podle Heinla je však otázka, jestli toto opatření vydávání stanovisek urychlí. „Podklady po nich stejně musí kontrolovat ten, kdo stanovisko podepisuje. Spíš bych se zaměřil na to, kolik takových rozhodnutí úředník udělá za den a jakou práci to obnáší,“ naznačil Heinl.

Další personální opatření na odboru souvisejí s přípravou územního plánu, který musí být hotový do konce roku 2022. „Chceme přizvat takzvané létající zpracovatele plánu, což jsou odborníci, kteří je dělají hlavně pro menší obce,“ nastínil nový návrh Chvátal.