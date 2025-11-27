Šilhání i tupozrakost moravských dětí bude řešit nová oční klinika ve Vyškově

Pyšnit se může vybavením, díky němuž patří mezi nejmodernější kliniky svého druhu v Česku. „Máme dva operační sály, jedenáct vyšetřoven i ortoptickou cvičebnu,“ jmenuje Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.
Ortoptická cvičebna je určena pro léčbu poruch prostorového vidění u dětí, tedy šilhání a tupozrakosti, kterými trpí až pět procent populace. Kromě zázemí v nové klinice, kde lékaři zvládnou odcvičit asi dvacet pacientů denně, vznikne i několik cvičeben ve staré budově v Žerotínově ulici.
„Dětských lékařů je velmi málo a čekací doby jsou dlouhé, proto jsme se rozhodli právě pro toto zaměření. Spolupracujeme s mnoha doktory, kteří se o děti s problémy prostorového vidění starají, ale nemají je kam poslat. Počítáme s tím, že se staneme největším ortoptickým pracovištěm na celé Moravě,“ zmiňuje primářka kliniky Zuzana Prachařová.
Kromě toho se budou lékaři specializovat na operace šedého zákalu. „Ročně jich ve Vyškově provedeme asi tři tisíce a díky nové klinice jsme schopni pomoct více pacientům,“ vyzdvihuje Prachařová. Součástí kliniky je i oční optika.