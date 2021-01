Krajský radní a starosta Crha dostal přednostní vakcínu. ODS to nevadí

Jiří Crha na očkování šel 30. prosince do blanenské nemocnice, kterou jeho partnerka Vladimíra Danihelková vede coby ředitelka. Upozornil na to server Seznam Zprávy.

„S možností nechat se naočkovat jsem byl osloven 30. 12. s tím, že na rozhodnutí a dostavení se k očkování jsem měl jednu hodinu. Blanenská nemocnice totiž ten den obdržela nečekaně 120 dávek z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, ale vzhledem k tomu, že někteří ze zdravotníků nebyli ještě rozhodnuti nebo se ten den nemohli nechat očkovat, byla mi tato možnost nabídnuta, jinak by hrozilo znehodnocení vakcín,“ vysvětlil Crha ve svém prohlášení na Facebooku.



Na svou obranu dodává, že tehdy neplatila jasná pravidla pro to, kdo očkovací dávku dostat může nebo jaké je pořadí. „Jakožto starosta a předseda bezpečnostní rady města a zároveň člověk, který je i v době pandemie v neustálém kontaktu se zdravotníky, pracovníky sociálních služeb a bezpečnostních složek jsem na očkování přistoupil,“ dodal.



Radní sám už v druhé polovině října covid-19 prodělal. Crha poukázal i na to, že trpí nejvyšším stupněm poškození ledvin a podle současných pravidel patří do ohrožených skupin.

„Dnes už by se to nestalo,“ věří hejtman

„Můžeme potvrdit, že jsme dne 30.12. obdrželi dodávku cca 120 vakcín z Brna, kterou jsme prioritně nabídli našim zdravotníkům. Vzhledem k tomu, že někteří zaměstnanci odmítli na poslední chvíli, v časové tísni jsme zbývající nevyužité dávky nabídli také dalším potenciálně ohroženým osobám s podmínkou, že musí vakcinaci podstoupit okamžitě, tj. ten samý den. Byla to jediná možnost, jak zabránit znehodnocení narychlo obdržených dávek,“ uvedla pro Seznam Zprávy Danihelková.



„Samozřejmě jsem si vědom toho, že při dnešním honu na čarodějnice může mé rozhodnutí vyvolat vlnu nevole a jsem připraven nést případné následky,“ ujistil Crha.



Zatím to však nevypadá, že by pro něj kariérní následky mohly být fatální. Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) poukázal, že vyvození důsledků je Crhova osobní věc. Za „čistě osobní věc“ označil i skutečnost, že Crha o vakcinaci neinformoval sám.

„Takové věci by se stávat neměly. Ale je pravda, že to bylo v období totálního chaosu a tlaku, aby se vše vyočkovalo. Já jsem přesvědčen, že dnes by se to už nestalo,“ uvedl Grolich.



Pravidla nejsou jasná ani teď, poukázal spolustraník

Crhův spolustraník z ODS a náměstek jihomoravského hejtmana Jiří Nantl iDNES.cz řekl, že Crhovo očkování za pochybení nepovažuje.

„Zatím jsme to spolu neřešili, neviděli jsme se. Ale vnímám to tak, že se jednalo o využití vakcín, které v té době byly jinak nespotřebitelné. Nebyla to jeho iniciativa, on o to neusiloval. Navíc tehdy byl tlak na očkování, všeobecně se čekalo, že náběh vakcín i samotného očkování bude mnohem větší,“ zastal se Crhy Nantl.



Podle Nantla se ani nikdo jiný ze strany nebo zastupitelského klubu nedomnívá, že by došlo „ke kapitálnímu pochybení“.

„Lidi, kteří takovou nabídku dostali, na to mohli nahlížet tak, že proočkovaní budou všichni. Společenská priorita by měla být spíš v tlaku na co největší proočkování všech a na nastavení jasnějších pravidel. V té době pravidla jasná nebyla. A ani po měsíci nemám pocit, že by pravidla byla jasnější,“ dodal kritiku směrem k vládě Nantl.

Vladimír Šmerda, další ze čtyřlístku krajských radních za ODS, Crhu také podpořil. „Jirko, (...) neudělal jsi nic špatně, zachoval bych se stejně,“ okomentoval na Facebooku Šmerda Crhovo vysvětlení. Radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS) se k tomu, proč Crha o svém očkování doposud mlčel, odmítl vyjádřit.

Nejde o první případ přednostního očkování. Výzvám k rezignaci čelil už například ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, ve funkci však zůstal. Vakcínu dříve dostala také třeba starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník Srdcem). Radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdeněk Fink (HDK) zase nechal přednostně očkovat svoji manželku. Odůvodnil to tím, že chtěla pracovat jako dobrovolnice v očkovacím centru.