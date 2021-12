Očkování dětem neublíží, usnadní jim život, zní z jihomoravských ordinací

V Bohunicích spustí očkování už ve čtvrtek, další kolo bude příští úterý a čtvrtek. „Termíny vypíšeme ještě mezi svátky a dál uvidíme, jaký bude zájem,“ oznamuje mluvčí fakultní nemocnice Veronika Plachá.

Zatím je zde registrováno přes 500 dětí. „Vzhledem k tomu, že s každým přijde minimálně jeden rodič a možná i sourozenec, naočkujeme děti v kinosále budovy L, ať je to pro všechny komfortní,“ informuje Plachá.

Podle mluvčí kraje Aleny Knotkové bylo k úternímu ránu přihlášeno v celém kraji k očkování asi 850 dětí od pěti do jedenácti let.

Ve Znojmě jich bylo 85. „Na tento čtvrtek již máme zcela zaplněnou kapacitu, a to 173 dětmi od dvanácti do sedmnácti let, což je zatím nejvíc za celou dobu očkování. Nejmenší děti tedy dostanou termín nejdřív na příští čtvrtek,“ sděluje mluvčí zdejší nemocnice Petra Veselá s tím, že kvůli velkému zájmu se kromě čtvrtků bude očkovat také v úterky.

Břeclavská nemocnice má nahlášeno 93 dětí v nejmladší kategorii a očkování rozjede nejpozději v pondělí, v Kyjově to plánují na přelomu prosince a ledna.

Vakcíny budou podávat dětští lékaři a sestry připravení na to, že malé děti mohou plakat nebo budou potřebovat rozptýlit. Rezervace se stejně jako v případě dospělých provádí přes registrační systém.

Mnohé ordinace vyčkávají

Odlišná pravidla budou platit v ordinacích pediatrů, kde přihlášení proběhne telefonicky, nebo přes jejich vlastní objednávací systém.

Praktická lékařka pro děti a dorost z Vyškova Pavlína Zemánková začne očkovat v příštím týdnu.

„Je to nutné. Už osm dětí zemřelo na covid, některé jsou v těžkém stavu v nemocnici. A vím, že očkovací látka dětem neubližuje, ale naopak pomáhá. Usnadní jim život, budou moct sportovat, nemusí se pořád testovat. Je to vhodné, dobré a určitě očkování podporuji,“ říká.

Lékařka Kateřina Špiříková z brněnského Králova Pole zatím bude děti očkovat hodinu dvakrát týdně. Rodiče vyzývá, aby jí napsali e-mail se jménem dítěte, a jakmile bude mít očkovací látku, sestřička zavolá na domluvu termínu.

„Děti se budou očkovat vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer ve slabší dávce než u dospělých. Děti od dvanácti nadále přenechám očkovacímu centru,“ uvádí na svém webu.

Podle krajské mluvčí je nicméně iniciativa ze strany dětských lékařů minimální. Pavlína Zemánková, která je regionální zástupkyní Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, upřesňuje, že se v každém okrese najde pět až deset pediatrů, kteří budou očkovat.

Mnozí se chtějí rozhodnout až podle zájmu. „Zatím v ambulanci neočkujeme. Důvodem je pouze vyčkávací postoj, jaké minimální množství vakcíny budeme muset odebrat a jaký bude zájem,“ vysvětluje lékařka Hana Dvořáková z Boskovic s tím, že je přichystána se zapojit.

Vakcíny ani rezervační systém zatím nemá ani pediatrička Lenka Horálková z brněnské Bystrce. „Nicméně se k tomu určitě chystáme. Děti plánujeme očkovat od ledna,“ informuje.

Rodiče mi říkají nesmysly, mrzí lékařku

Další lékaři očkovat nechtějí z časových důvodů. „Končí jeden kolega, za kterého není náhrada, a za poslední měsíce se nám přehlásilo přes 200 dětí, takže teď musíme zpracovat tuhle agendu. Přemýšlíme o tom, jestli budeme od 1. ledna přibírat nové pacienty, nevím, kam ti lidé jinam půjdou, a nikdo to neřeší,“ líčí praktický lékař pro děti a dorost Milan Poláček z Mikulova, jemuž v ordinaci vyzvání i tři telefony naráz.

Nejčastěji lidé volají s tím, že mají covid. „Trasujeme, říkáme, co mají dělat, dáváme jim žádanky,“ popisuje Poláček s tím, že vést očkovací agendu je logisticky náročné.

Po naředění jedné lahvičky vakcíny s deseti dávkami se musejí všechny během dvanácti hodin naočkovat, jinak jsou k vyhození. „Každý doktor tu agendu musí vést sám a hlídat, aby dostatek zdravých dětí přišlo v den, kdy se rozhodneme očkovat. A taky mít někoho v záloze. Tohle opravdu patří do očkovacích center,“ myslí si Poláček.

Lékařce Marii Duřpektové se do dvou ordinací, které má v Pellicově a Černopolní ulici v Brně, přihlásilo k očkování dohromady jen osm dětí.

„Mé sestry dokonce obvolávaly rodiče, ale nemělo to velký účinek. Jsem velkým zastáncem očkování, takže jsem opravdu zklamaná, že sem nemohu lidi dostat. Když děti očkuji například proti tetanu, tak se mě zděšeně ptají, jestli to náhodou není na covid. Očkování dětí odmítají i rodiče, kteří jsou sami očkovaní. Říkají mi nesmysly, co si kde přečetli a proč své dítě očkovat nedají. A to jsou často velmi vzdělaní lidé, vysokoškoláci,“ mrzí ji.

Covid přitom u dětí může způsobit syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (PIMS), při němž dvě procenta dětí zemřou. A mnoho dalších s relativně lehkým průběhem nemoci má dlouhodobé zdravotní následky. „Prodělání nemoci u dětí představuje několikanásobně vyšší zdravotní riziko než riziko nežádoucích účinků očkování,“ upozorňuje imunolog Zdeněk Hel působící v USA.