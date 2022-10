Jsem tvář farmaceutické mafie, ale čip nedostanu, vtipkoval Čtvrtníček

„Omlouvám se pražským lékařům, nechám se bodnout v Brně, protože mi bude asistovat pan ministr,“ sdělil Petr Čtvrtníček ještě před aplikací druhé posilující dávky.

„Nechám se naočkovat jako tvář farmaceutické mafie, jak jsem se o sobě dočetl. Jen mi to nebude dělat Bill Gates, nedostanu žádný čip, ale tady pan náměstek mě naočkuje,“ rýpnul si do odpůrců očkování a jejich smyšlených teorií.

Před píchnutím Čtvrtníčka konejšil ministr Vlastimil Válek. „Neboj, nebude to bolet,“ řekl mu laskavým hlasem.

Herec na to ironicky zasténal, sundal si košili a náměstek Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích Petr Benda mu do levého ramene aplikoval vakcínu. „Ještě vzkaz všem antivaxerům, až se budou ptát, kolik jsem za to dostal - v Brně mě nikdo nepíchal a ta částka taky nesouhlasí,“ přidal dobře naladěný Čtvrtníček.

„Super, hotovo,“ hlesl Benda po vpichu a herec si s oběma vysoce postavenými lékaři potřásl pravicí. „Lidí se vždy ptáme, kterou ruku mají dominantní, a očkujeme do té druhé. Po čtvrté dávce mohou nastat bolesti ruky a svalů,“ přiblížil ministr.

Reagoval tak na dotaz seniora, kterému se po třetí dávce rozbušilo srdce. Takové vedlejší účinky by podle Válka už neměly hrozit.

Věřím lékařům a odborníkům, řekl Čtvrtníček

„Můžeme si dělat legraci, že se z nás po očkování stanou yettiové. Pravda je ale jinde, očkování vítězí a zachraňuje stovky milionů lidských životů. Opakovaně se to potvrdilo,“ dodal Válek důrazně a vyzval, aby lidé nevěřili dezinformacím.

Právě komediální herec Čtvrtníček se stal tváří kampaně za posilující dávku. „Mám s tím osobní zkušenost, zemřel mi táta a pár přátel, sám jsem byl taky hospitalizovaný. Věřím všem lékařům a odborníkům, kterých jsou na světě statisíce, ne-li miliony. Já se prostě přidal na jejich stranu,“ vysvětlil svůj postoj. Vzkaz pro odpůrce má jediný: „Nechte se očkovat.“

Podle ministra zdravotnictví letos čeká Česko silnější chřipková epidemie. „Kombinace těchto dvou nemocí může být především pro seniory a lidi s dalším onemocněním smrtelným koktejlem, který zbytečně ukončí jejich život. Proto je pro ně velmi smysluplné se proti oběma nemocem naočkovat,“ prohlásil Válek.

Očkování lze provést naráz v jeden den. Válek vysvětlil, proč se v tom případě očkuje proti covidu do pravého ramene a proti chřipce do levého. „Kdyby došlo k nějaké lokální reakci, aby bylo jasné, jestli je to kvůli vakcíně proti chřipce nebo proti covidu,“ poznamenal.