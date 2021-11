Očkování proti covidu zabírá i lidem s rakovinou, protilátky se tvoří déle

„Zpočátku jsme měli spoustu teoretických studií ohledně očkování, ale ty mají nulovou klinickou relevanci. Klinických dat potřebujeme co nejvíce. Navíc dosud nebyli do klinických studií zahrnuti onkologičtí pacienti, takže jsme o jejich reakci na vakcíny neměli dostatek dat,“ vysvětlil přínos studie ředitel Fakultní nemocnice (FN) Brno Jaroslav Štěrba.

Lékařům se tak potvrdilo, že vakcína funguje i u lidí oslabených rakovinou a onkologickou léčbou.

Lékařka a přednostka Farmakologického ústavu Masarykovy univerzity Regina Demlová společně s kolegy z Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) a FN Brno sledovala tvorbu protilátek u osmdesáti zdravých lidí a necelých čtyř stovek lidí s rakovinou, případně takzvaně v remisi, tedy po úspěšném absolvování léčby.

„Pacienti s nádory a hematonokologičtí pacienti sice mají protilátkovou odpověď po první dávce, ale až později. Jejich tělo nezareaguje tak rychle jako u zdravých pacientů a pacientů v remisi. Naše studie ukazuje, že všichni mají protilátky, ale jejich hladiny jsou různé, u nemocných lidí nižší,“ shrnula výsledky po prvním půlroce studie Demlová.

Podle ní se u všech zkoumaných skupin projevuje trend poklesu hladiny protilátek. A to zhruba po šesti měsících od první dávky.



„U lidí podstupujících chemoterapii je ten pokles největší, to jsou nejzranitelnější pacienti. Postupně protilátek ubývá i po druhé dávce. Jednoduše, prokázalo se nám, že je potřeba očkovat třetí dávkou,“ vysvětlila Demlová.

Studie nebyla vyhraněná vůči typu očkování, lékaři do ní zahrnuli všechny vakcíny uznané v Česku. Pacienti však převážně uváděli, že se nechali naočkovat vakcínou Pfizer, a to až z 96 procent.

Onkoléčbu není potřeba přerušovat

„Zpočátku jsme vůbec nevěděli, jaký efekt bude mít vakcína proti covidu na ty, kteří onkologickou léčbu podstupují. Proto jsme považovali za nutné ověřit si její fungování i u skupiny takto křehkých pacientů. A prokázalo se nám, že není ani potřeba přerušovat onkoléčbu. Vakcína nezpůsobuje žádné vedlejší účinky,“ doplnila další zjištění lékařka a členka výzkumného týmu Radka Obermannová z MOÚ.

Podle třetího z garantů studie Jiřího Meyera z interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno evidují největší smrtnost na koronavirus u pacientů s krevními nádory, tedy hematookologických pacientů.

„Odpověď imunitního systému u těchto pacientů je mnohem slabší než u zdravých lidí a hladina protilátek může i rychleji klesat,“ poznamenal Meyer.

Podle lékařů není dosud přesně jasné, jak vysokou hladinu protilátek musí člověk mít, aby byl před nemocí covid-19 plně chráněný.

„V ideálním světě bychom sice mohli zkoumat každému člověku jeho protilátky a podle toho se bavit o přesné době očkování, potřebnosti dávky a podobně, ale je to nesmírně drahé řešení. Navíc my potřebujeme naočkovat spoustu lidí v co nejkratším čase, takže zkoumat protilátky u jednotlivců je teď nereálné,“ doplnil Štěrba.

Studii zaštítil brněnský Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, schválil ji i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Studie má výsledky zatím za šest měsíců a dosud vyšla na zhruba dva miliony korun.

Odborníci už prodloužili dobu, po kterou chtějí data od onkologických pacientů sbírat. Doufají, že se do výsledků promítne i chování protilátek po očkování třetí dávkou.