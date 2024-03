Ochránci přírody na Pálavě likvidují kaktusy, opuncii tam patrně někdo vysadil

Ochránci likvidovali ve čtvrtek opuncii v národní přírodní rezervaci Děvín. „Jde asi o desítku ohnisek, která zatím nejsou rozlehlá, jde o metry čtvereční, maximálně desítku metrů čtverečních. Zatím jsme zlikvidovali tři ohniska, budeme pokračovat dál,“ uvedl Kmet.

Opuncie se podle něj nijak rychle nešíří. Ale pokud by ochránci jejímu rozrůstání nezabránili, mohla by potlačit místní cennou vegetaci.

„Bohužel opuncie má potenciál nekontrolovaně se šířit do svého okolí a pronikat do skalní stepi. Pokud by se tak skutečně stalo, byla by ohrožena unikátní vegetace, která je na Děvíně jedním z hlavních předmětů ochrany,“ uvedl Kmet.

Doplnil, že nejdůležitější při likvidaci je vyjmout rostlinu skutečně celou, včetně kořenů. To se ochráncům podle Kmeta dařilo, protože půda je zatím kyprá po jarních deštích.

Jak se opuncie na Děvín dostala, není známo. V lokalitě stojí starý kříž po tragicky zemřelém paraglidistovi, podle Kmeta je možné, že tam rostlinu někdo vysadil. S jistotou to ale říci nejde.

Opuncie hnědoostná je severoamerický druh, který se vyskytuje na jihozápadě Spojených států a v Mexiku. Vytváří shluky plochých zelených článků, deset až 25 centimetrů vysokých, které jsou chráněny skupinami trnů.

CHKO Pálava má rozlohu zhruba 83 kilometrů čtverečních, vyhlášena byla v roce 1976. Ceněné jsou v ní především biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí, také teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.

