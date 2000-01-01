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Automobilové skvosty jsou nyní k vidění na výstavě ke 125 letům historie Škoda Motorsport, která se koná do 27. září v brněnské Olympii. V úterý ji zahájil mistr světa Jan Kopecký. „Začal jsem na vodě, za těch 25 let se rallye samozřejmě změnila. Materiály, technologie, vývoj, pneumatiky, všechno se posouvá dál. Ta rallye už není taková, jaká byla. Dřív člověk měl s minutovou ztrátou ještě šanci na bednu. Dneska ztratíte pět vteřin a nemůžete si být jistý, že ten závod vyhrajete,“ srovnává.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Jan Kopecký měl možnost jedno z historických aut nastartovat a projet s ním nákupním centrem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vozů z řady G z roku 1908 bylo vyrobeno něco přes tři sta kusů, z čehož se dochovaly pouhé dva a na výstavě je právě jeden z nich. Je ve vynikajícím stavu, kterého současný majitel dosáhl renovací čítající 2 500 hodin.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na zahájení výstavy nechyběl ani Martin Rada, který se kromě vedení společnosti Agrotec Group také sám věnuje rallye. Několikrát startoval v Rallye Monte Carlo a pořádá i hustopečskou rallye mezi vinicemi.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Jan Kopecký se na místo vrátí ještě na závěrečný víkend 26. až 27. září, kdy s ním návštěvníci budou moci poměřit síly na rallye simulátoru.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nejstarším exponátem je model Laurin a Klement F z roku 1907. Je známý jako vůz rakouského hraběte Kolowrata. Tento vůz byl vyroben do běžného provozu pro méně bohaté zákazníky, s nejvyšší rychlostí okolo 60 km/h. Řada F byla tehdy nosná výrobní řada, která vynikala dobrými výkony, kvalitou a solidností, zatímco vyšší řada E mířila na větší luxus a opulentnost.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Jako překvapení na Kopeckého čekala i Škoda Fabia Rally2 Evo, se kterou v roce 2022 získal titul mistra České republiky. „Tohle jsem nečekal. Nedokázal jsem si představit, že tohle auto v těch barvách, jak tady stojí, ještě někdy uvidím,“ řekl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vystavená formule Škoda MTX 1-01 je jedním z prvních deseti vyrobených kusů z roku 1971. Závodila v letech 1971 až 1975 s jezdcem Albínem Patlejchem, který s ní získal několik medailí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mezi vystavenými vozy najdeme i poválečné Škody 1100 Supersport, které mají upravený podvozek, motor i převodovku. Světlomety u tohoto modelu byly vyklápěcí, aby se snížil aerodynamický odpor. Československý rallye jezdec Antonín Komár s tímto vozem roku 1951 havaroval, na následky zranění zemřel.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Díky inspiraci Škodou Supersport vznikla Škoda S1100, kterou spolunavrhoval brněnský závodník a architekt Vladimír Valenta. Z politických důvodů se s vozem závodilo pouhé dvě sezony, od roku 1955 pak bojoval o medaile v barvách autoklubu Rudé hvězdy. Karoserie tohoto vozu byla ručně klepaná do doutníkového tvaru. Závodili s ním například Jaroslav Křápek, František Toušovský či Jiří Bulíček.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Od roku 1964 nastupuje Škoda 1000 MB Rallye, které se vyrobilo přes 300 tisíc kusů. Zúčastnila se několika soutěží, jako například maratonu Londýn–Sydney, rallye Londýn–Mexiko či vytrvalostního rallye závodu Shield of Africa. V 90. letech se tři vozy ještě přestavily a upravily na vytrvalostní soutěže.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Od roku 1964 nastupuje Škoda 1000 MB Rallye, které se vyrobilo přes tři sta tisíc kusů. Zúčastnila se několika soutěží, jako například maratonu Londýn–Sydney, rallye Londýn–Mexiko či vytrvalostního rallye závodu Shield of Africa. V 90. letech se tři vozy ještě přestavily a upravily na vytrvalostní soutěže.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Škoda Octavia Super z konce 50. let se stala oblíbeným sportovním vozem jak u nás, tak v zahrančí díky robustnímu podvozku i dobrým jízdním vlastnostem. V letech 1961–1963 vyhrála v řadě prestižní montecarloské rallye.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výstava Škody Motorsport nabízí návštěvníkům nákupního centra unikátní příležitost nahlédnout na historická i současná rallye vozidla na neobvyklém místě. Auta jsou vystavena do posledního zářijového víkendu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Škoda 130 LR Evo z roku 1984–1987 vznikala pro závody ve skupině B. Její další vývoj byl zastaven a prototypy byly později odprodány, jelikož po sérii vážných nehod se závodní skupina B zrušila.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Škoda Favorit 136 L/H z konce 80. let. Je to modifikovaná verze klasického modelu Favorit pro sport, která se objevovala i na světových soutěžních tratích. Jezdila s ním například mezinárodní posádka Willyho Obermanna a Svatopluka Kvaizara.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA