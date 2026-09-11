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OBRAZEM: Potěší fanoušky rallye i škodovek. Nejen historické klenoty vystavují v Brně

Fotočlánek   6:00
Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za... Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za...
Automobilové skvosty jsou nyní k vidění na výstavě ke 125 letům historie Škoda Motorsport, která se koná do 27. září v brněnské Olympii. V úterý ji zahájil mistr světa Jan Kopecký. „Začal jsem na vodě, za těch 25 let se rallye samozřejmě změnila. Materiály, technologie, vývoj, pneumatiky, všechno se posouvá dál. Ta rallye už není taková, jaká byla. Dřív člověk měl s minutovou ztrátou ještě šanci na bednu. Dneska ztratíte pět vteřin a nemůžete si být jistý, že ten závod vyhrajete,“ srovnává.

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OBRAZEM: Potěší fanoušky rallye i škodovek. Nejen historické klenoty vystavují v Brně

Zahájení výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport v OC Olympia v Brně za...

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Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...

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