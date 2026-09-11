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Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili
Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...
Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky
Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...
Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice
Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...
Máme ze života peklo, stěžují si ve Znojmě na sousedy. Brzdí nás zákony, naříká město
Potyčka téměř třicítky lidí na plovárně ve Znojmě, hromadná rvačka na náměstí Komenského, problémová lokalita ulic Dolní Česká a Zámečnická i starší incidenty, kdy skupina chlapců topila malého hocha...
Sloužil tam Arazím, teď v opuštěném areálu z Četnických humoresek staví byty
Areál mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí v brněnském Králově Poli se proslavil jako místo natáčení známého televizního seriálu Četnické humoresky. Právě tady sloužil strážmistr Karel Arazím v podání...
Chtěl prodat cizí obrazy za 11 milionů, soudí muže. Kumpánovi volal do vězení
Uhlový autoportrét Kristus a umělec od rakouského expresionistického malíře Oskara Kokoschky a olejomalbu Návrat z paše od Ladislava Medňanského si podle žalobce přivlastnil dvaašedesátiletý Brňan...
Prázdné byty a roky čekání na povolení. Jižní Morava utíká před bytovou krizí
Dostupné bydlení v Jihomoravském kraji brzdí hlavně nedostatek peněz a vhodného místa. Více než polovina samospráv zároveň považuje kapacitu nájemního bydlení za nedostatečnou. Vyplývá to z průzkumu...
Vyrazili spolu pozorovat sníh. Teď půjdou nejlepší kamarádi v derby proti sobě
Na jedné straně Kaká, na druhé Papalelé. V sobotu proti sobě nastoupí v historicky prvním brněnském ligovém derby Zbrojovky s Artisem. Jako zarputilí fotbaloví rivalové. Přitom standardně společně...
Brouk z Japonska by ohrozil révu i stromy, na Moravě trénovali zásah proti škůdci
Stačí, aby se s někým svezl v autě na cestě z dovolené. Takto jednoduše se může podle Michala Hnízdila z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) dostat brouk listokaz japonský...
Brněnská skvadra brání město. Moravskou metropoli čeká vyhrocený hlavní zápas
V sobotu vypukne v Brně další turnaj největší evropské organizace Oktagon MMA. Na hlavní kartě se představí hned tři brněnští patrioti - Vlado Lengál, Andrej Kalašnik a Radek Roušal. Poslední zmíněný...
OBRAZEM: Potěší fanoušky rallye i škodovek. Nejen historické klenoty vystavují v Brně
Automobilové skvosty jsou nyní k vidění na výstavě ke 125 letům historie Škoda Motorsport, která se koná do 27. září v brněnské Olympii. V úterý ji zahájil mistr světa Jan Kopecký. „Začal jsem na...
Brutální bitka na nádraží v Brně. Útočníci napadli ostrahu, policie hledá svědky
Skupina několika agresorů brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Jihomoravští policisté nyní žádají...
Fotbalový tým dětí zraněných při tragické nehodě s trenérem končí v soutěži
Fotbalový klub FK Střelice, jehož trenér v srpnu u Doubravníku na Brněnsku opilý boural s pěti chlapci v autě, odhlásil tým ze soutěže 5. ligy mladší žáci sk. B. Podle předsedy FK Střelice Zdeňka...
Hodonínský starosta se po vážném pádu probral z kómatu, dál je lídrem kandidátky
Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy (PRO Hodonín) je stabilizovaný a v poslední době zaznamenal významný pozitivní posun. Kvůli vážnému zranění po pádu ze schodů je Střecha více než...
Nahlédli jsme do tunelu pod centrem Brna. Každý den se prodlouží o 80 centimetrů
Nahoře denně proudí tisíce chodců, dole horníci razí metr po metru cestu pod jednou z nejvytíženějších brněnských ulic. Práce na novém kolektoru se po měsících příprav přesunuly pod zem. Stavba,...
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Budoucí tchyně se v hospodě hádaly o peníze, rodiny po sobě házely půllitry
Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Do konfliktu se tu dostaly dvě rodiny, a jejich setkání se tak poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor, při kterém po sobě...
Vstupné zlevnili a program ohlídá aplikace. Obří vinobraní nabídne i zónu s pivem
Více než sto tisíc lidí očekávají od pátku do neděle ve Znojmě a Mikulově, kde se konají tradiční a populární vinobraní, největší v Česku. Obě akce nabízejí kromě vína a burčáku rovněž bohatý...