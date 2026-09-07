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Závodní skvosty obsadily Olympii. Výstavu legendárních škodovek zahájí mistr světa

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  15:45
Závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky, zamířily do Brna. Výstava ke 125 letům historie Škoda Motorsport zmapuje vozy od prvních automobilů Laurin & Klement až po současné elektrické modely. V úterý ji v Obchodním centru Olympia zahájí mistr světa WRC2 Jan Kopecký.

Předtím však bylo potřeba vozy nainstalovat na svá místa. O nedělní noci proto bylo v Olympii rušno. Přivezené exponáty se musely dotlačit do obchodní pasáže. A opatrnost byla na místě, protože se jedná o opravdové skvosty.

Jedním z nejstarších automobilů výstavy bude Laurin & Klement F z roku 1907, spojený se jménem průkopníka automobilového sportu Alexandra „Saši“ Kolowrata. Vedle něj se představí řada vozů, které se nesmazatelně zapsaly do historie československého a českého motorsportu. K největším raritám bude patřit Škoda 1100 Super Sport, vyrobená pouze ve třech exemplářích.

Příprava výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport. V brněnském OC Olympia budou k vidění závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky. (6. září 2026)
Příprava výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport. V brněnském OC Olympia budou k vidění závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky. (6. září 2026)
Příprava výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport. V brněnském OC Olympia budou k vidění závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky. (6. září 2026)
Příprava výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport. V brněnském OC Olympia budou k vidění závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky. (6. září 2026)
Příprava výstavy ke 125 letům historie Škoda Motorsport. V brněnském OC Olympia budou k vidění závodní legendy, které běžně neopouštějí muzea ani soukromé sbírky. (6. září 2026)
18 fotografií

Ještě menší série vznikla v případě legendární Škoda 200 RS. Postaveny byly pouhé dva vozy. Výstava připomene také éru slavné Škoda 130 LR a představí prototyp Škoda 130 LR EVO. Chybět nebude ani dvoukolka Škoda Octavia Kit Car, se kterou Emil Triner dosáhl jednoho z významných úspěchů českého rallysportu – v roce 1998 se stal mistrem Evropy.

„Podobná auta lidé znají z fotografií, archivních záběrů nebo jednotlivě z muzeí, ale možnost vidět na jednom místě více než třicet vozů mapujících prakticky celou historii Škoda Motorsport je naprosto mimořádná. Příběhy, které se za nimi skrývají, chceme návštěvníkům přiblížit prostřednictvím závodníků a dalších osobností, které historii Škoda Motorsport samy psaly. Historii tak nebudeme jen vystavovat, ale necháme ji vyprávět těmi, kteří ji sami zažili,“ vysvětluje Martin Rada, generální ředitel společnosti AGROTEC GROUP, která se na přípravě výstavy podílí.

Na zahájení přijede Kopecký

Výjimečná bude především samotná skladba expozice. Část automobilů do Brna míří přímo ze Škoda Muzea, další zapůjčili soukromí sběratelé. V takovém rozsahu a složení se dosud na jednom místě nepotkaly.

Historii se současností propojí jedna z nejvýraznějších osobností českého rallysportu Jan Kopecký. Úspěšný český závodník a současný testovací jezdec se stal hlavní tváří celé výstavy. Osobně také dorazí na její slavnostní otevření v úterý 8. září. Výstava potrvá do 27. září. Podle odhadů organizátorů by ji vzhledem k návštěvnosti OC Olympia Brno mohly během této doby vidět stovky tisíc lidí.

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