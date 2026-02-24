Bál jsem se, měli zbraně, vysvětloval u soudu zběsilou jízdu. Smetl motorkáře

Jako by si dvojice šoférů ulice Brna spletla se závodní dráhou. Kličkovali v protisměru, ignorovali červenou a nedbali ani toho, že kvůli nim skončil v křižovatce zraněný motorkář. Policistům ale boxer Vít Král ani jeho sok Enrico Kryštof při zběsilé honičce neunikli a v úterý oba stanuli jako obžalovaní u Krajského soudu v Brně.

Podle státního zástupce oba spáchali trestný čin obecného ohrožení, Kryštof je navíc obžalovaný i z těžké újmy na zdraví za srážku motorkáře, který letěl několik metrů vzduchem.

Nebezpečné jízdě předcházelo setkání mužů na čerpací stanici, na němž se předtím telefonicky domluvili. Co přesně přijeli řešit, ani jeden z nich u soudu nevysvětlil. „Nevěděl jsem, o co jde. Nějaký Enrico mně zavolal a řekl, ať přijedu na benzinu,“ tvrdil Král. Kulisy ale napovídají, že se sice znají, ale přátelé zrovna nebudou.

Vít Král (vlevo) a Enrico Kryštof (vpravo) 24. února 2026 u Krajské soudu v Brně, kde jsou obžalovaní z obecného ohrožení kvůli agresivní jízdě po silnicích v Brně. Kryštof i z těžkého ublížení na zdraví.
Vít Král 24. února 2026 u Krajské soudu v Brně, kde je obžalovaný z obecného ohrožení kvůli agresivní jízdě po silnicích v Brně.
Enrico Kryštof (v pozadí) u Krajské soudu v Brně, kde je obžalovaný z obecného ohrožení kvůli agresivní jízdě po silnicích v Brně, se při odchodu z jednací síně 24. února 2026 snažil schovávat před objektivy fotoaparátů.
Vít Král 24. února 2026 u Krajské soudu v Brně, kde je obžalovaný z obecného ohrožení kvůli agresivní jízdě po silnicích v Brně.
Vít Král přijel v černém BMW s trojicí mužů – podle jeho slov šlo o přátele, kteří mu měli krýt záda. Ani Enrico Kryštof nepřijel sám. Na sedadle vedle něj ve stříbrném voze seděl jeho kamarád.

Po slovní přestřelce nasedli oba muži do aut. První jel Kryštof, za ním jej pronásledoval Král. Projeli na červenou a rozjeli se brněnskými Židenicemi čtyřproudou frekventovanou ulicí. Kryštof dokonce první úsek svištěl protisměrem. Podle státního zástupce za plného provozu kličkovali mezi auty rychlostí přes 100 kilometrů v hodině.

Na křižovatce s Táborskou ulicí Kryštof, který jel první, nejprve zastavil na červené za dalšími vozy. Jakmile ho ale Král dojel a vystoupil společně se svým spolujezdcem z auta, Kryštof šlápl na plyn a prudce vyrazil vpřed. Protlačil se mezi stojícími vozy, z nichž dva poškodil.

Při divoké honičce srazili motorkáře. Hazardérům hrozí až deset let vězení

Především však podle žalobce nastal zásadnější okamžik. „Zcela úmyslně narazil do motocyklu, který stál jako první na hranici křižovatky v prostředním jízdním pruhu,“ viní Kryštofa. Náraz motorkáře vymrštil do vzduchu, přeletěl kapotu Kryštofova auta a dopadl na zem. Jeho stroj zůstal uprostřed křižovatky.

Muž utrpěl pohmožděniny, na vážnější zranění naštěstí nedošlo. „Kdybych toho motorkáře viděl, neohrozil bych ho,“ tvrdil dnes Kryštof u soudu. Je možné, že spíš věnoval pozornost tomu, že se za ním z černého BMW rozešli Král a jeho kumpáni.

Ani moment srážky ale zběsilé motoristy nezastavil. Oba vysokou rychlostí ujížděli dál. Král pak o něco dál svému sokovi zahradil cestu. Kryštof se snažil couvat, jenže narazil do dalších aut. V tu chvíli už ale na místo dorazila policejní hlídka a jejich „závody“ skončily.

Orientační test na drogy u Krále, který se profesionálně věnuje boxu a několikrát získal titul mistra České republiky v různých věkových kategoriích, ukázal pozitivní výsledek na přítomnost kokainu a marihuany. Krevní testy odmítl, což už samo o sobě je přestupkem.

U soudu pak nesouhlasil s tím, co mu klade za vinu obžaloba. „Projel jsem sice na červenou, ale rozhlédl jsem se a nikoho jsem neohrozil,“ prohlásil Král.

Kryštof dnes u soudu uvedl, že se Krále bál. „Jela za mnou plná posádka, navíc měli zbraně,“ řekl Kryštof u soudního líčení. Policisté skutečně v Králově BMW objevila nůž a obušek. O noži tvrdil, že šlo o suvenýr z dovolené, s obuškem prý nemá nic společného, protože patřil jednomu z jeho přátel.

Oba muži se nedostali do křížku se zákonem poprvé. Král má na svém kontě čtrnáct dopravních přestupků, kromě toho byl také souzen za vydírání, výtržnictví, maření úředního rozhodnutí. I Enrico Kryštof byl ještě jako mladistvý soudně trestaný.

