Dvanáctiletý hoch zemřel po pádu branky, před soud půjde správce hřiště

  14:19
Případ tragické smrti dvanáctiletého chlapce, na kterého v květnu 2024 na hřišti v Břeclavi spadla branka, míří k soudu. Státní zástupce nyní obžaloval z usmrcení z nedbalosti pracovníka městské organizace, který měl dohlížet na bezpečnostní prvky na hřištích. Právě nedostatečně zajištění fotbalové branky mělo za následek smrt Jakuba P. Obviněnému hrozí až šest let vězení.

„Pracovníkovi příspěvkové organizace města je kladeno za vinu, že neučinil dostatečná opatření, která by mohla neštěstí zabránit, v podobě trvalého zajištění proti pádu. O rizicích možného pádu branek měl dostatek informací mimo jiné z protokolu o odborné technické kontrole. Stejně tak věděl, že dochází k odstraňování ukotvování těchto branek,“ sdělil před rokem při vznesení obvinění policejní mluvčí Pavel Šváb.

V Břeclavi se v sobotu 11. května 2024 odehrál zápas, který byl oslavnou vzpomínkou na tamního mladého hráče Jakuba Pospíšila, který tragicky zemřel.
Na hřišti uprostřed břeclavského sídliště Na Valtické ve středu večer spadla branka na dvanáctiletého chlapce. Na následky zranění zemřel. Po tragédii vzniklo u plochy pietní místo.
V Břeclavi se v sobotu 11. května 2024 odehrál zápas, který byl oslavnou vzpomínkou na tamního mladého hráče Jakuba Pospíšila, který tragicky zemřel. Mnozí se zastavovali a zapalovali svíčku.
Na hřišti uprostřed břeclavského sídliště Na Valtické ve středu večer spadla branka na dvanáctiletého chlapce. Na následky zranění zemřel. Na pietní místo lidé z okolí donesli svíčky nebo plyšové hračky.
Nyní se vyšetřování posunulo do finální části, státní zástupce na Okresní soud v Břeclavi doručil obžalobu. Na její podání upozornila Česká televize. Datum konání hlavního líčení zatím není známo.

Chtěl ho Baník, říkají místní o chlapci, jehož zabila branka. Stav hřiště je štve

Obžalovaný už pro město podle starosty Svatopluka Pěčka (ANO) delší dobu nepracuje. V době tragédie byl zaměstnancem Technických služeb města Břeclav, organizace měla na starosti mimo jiné zabezpečení na hřištích.

Podle vyjádření mluvčí města Ivany Solaříkové z května 2024 docházelo k pravidelným kontrolám zmíněného hřiště, dokonce nad rámec zákonných povinností. Branka byla v době poslední revize, téměř rok před tragédií, ukotvená.

Bojovali za Kubu. Naplněný stadion hnal malé fotbalisty k jasné výhře

Město po tragické nehodě nechalo externí firmou zkontrolovat všechna hřiště a na konci předloňských letních prázdnin oznámilo, že revizní zprávy neuvádějí žádné zásadní výhrady, které by znemožňovaly bezpečný provoz.

Zpřístupněno bylo i hřiště, kde zemřel chlapec, nebezpečné branky však tehdy byly nahrazeny malými oranžovými kužely.

