Policisté obvinili exstarostu z podvodu kvůli dotaci na bobovou dráhu

„Z úvěrového podvodu, poškozování věřitele a poškození finančních zájmů Evropské unie jsme obvinili devětatřicetiletého muže. Tomu hrozí až desetiletý trest,“ uvedl mluvčí krajské policie Pavel Šváb.

Druhým stíhaným je o sedm let mladší muž v roli pomocníka, kterého viní ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu. Podle Švába uváděli nepravdivé údaje při sjednávání úvěrů a rovněž lhali v prohlášení, že mají dost peněz na spolufinancování projektu. „Škoda přesáhla 16 milionů korun,“ vyčíslil policejní mluvčí.

Podle informací MF DNES je obviněným starším mužem bývalý starosta Němčiček a někdejší vlivný člen místní ODS Petr Slezák. Ten však případ nechce komentovat. „Zatím jsem nic od policie oficiálně nedostal. Je to deset let. Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ reagoval stroze Slezák.

Komentářem ale nešetřil Jiří Lhota, jenž dodal technologii bobovky, nedostal zaplaceno a dodnes se s bývalým starostou soudí. „Nejenže mi dluží za technologii, ale navíc jsem mu ručil za úvěr, který také neplatil. A peníze vzali mně. Soudím se s ním o osm milionů korun. Doufám, že mi nový vývoj událostí pomůže,“ podotkl Lhota, který staví dráhy po celé České republice.

Bez stavebního povolení

Ta v Němčičkách vznikla pod gescí Slezáka v roce 2010. Exstarosta na ni jako soukromá osoba dostal evropskou dotaci přes 11 milionů, ale pak se ukázalo, že na projekt nemá stavební povolení.

Dráha tak fungovala jen chvíli a Slezák ji dal v roce 2011 do dražby. V ní „bobovku“ získala firma MH Partners a tím opět porušil dotační podmínky. Majitel se totiž měnit nesměl.

Dnes je dráha rozmontovaná a vidina velké atrakce i zisku se rozplynula. „Myslím, že to tak bylo i vymyšlené, ale nemohl jsem to dokázat. Starosta byl váženou a majetnou osobou. Teď mi to schéma připadá jasné, včetně bílého koně, který kvůli bobovce založil stavební firmu, ale na staveništi jsem ho nikdy neviděl. Vznikla jen naoko, aby přes ni mohly téct peníze,“ tvrdí Lhota. Podle něj je právě druhý obviněný bílým koněm.

Současný starosta Zbyněk Slezák (SNK) by byl rád, kdyby bobovka fungovala a přivedla návštěvníky. „Nemůžeme ale nic udělat. Pozemek ani zařízení nám nepatří. Stojí rozložené ve spodní části obce u rybníka a chátrá. Je to škoda,“ prohlásil.

Jak funguje bobová dráha v Brně