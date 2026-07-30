Žabovřesky mají v parku obří žábu s fontánou, vodu bere z artéského vrtu

„Už delší čas mi v hlavě zrála myšlenka vrátit tomuto místu jeho původní atmosféru. Přece jen artéský vrt nemá jen tak někdo a navíc se k vodě báječně hodí i motiv žáby. Žabí skřeky koneckonců neodmyslitelně k naší městské části patří,“ uvedl starosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).
Autorem nové plastiky je umělecký kovář Robert Vašín. Za kovovou žábu a obnovu fontány radnice zaplatila 170 tisíc korun.
Motiv žáby odkazuje k názvu městské části, ale také k blízkosti Žabovřeských luk, kde byly v minulosti mokřady hojně obydlené právě žábami a dalšími obojživelníky. Nová plastika tak symbolicky připomíná historii lokality.
Park v Bráfově ulici vybudovala městská část v roce 1994, o rok později do něj přibyla autorská instalace výtvarníka Jana Šimka, která využívala vodu z artéského vrtu. Měla podobu kamene, z něhož vyvěrala voda. Postupně ale vlivem času i vandalismu přestala proudit a zůstalo po ní jen vyschlé koryto. Nově na vrcholku kamene přibyla kovová žába.
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Nová žabí fontána slouží výhradně jako dekorativní prvek, voda z vrtu není určena k pití kvůli zvýšenému obsahu železa.