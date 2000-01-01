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Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu odehrál poslední ligový zápas mezi Stavo Artikel Brno a Hradcem Králové. Nyní betonová džungle čeká na vzkříšení.
Autor: MAFRA
Tehdejší přesun na stadion Srbská měl být pouze dočasný. Místo toho fanoušci Zbrojovky volají po návratu na tradiční svatostánek 25 let. Za Lužánkami tento transparent naposledy vyvěsili v roce 2019, kdy se na ikonickém stadionu brněnského klubu hrálo přátelské utkání se Sigmou Olomouc. „My jsme tehdy předpokládali, že se za Lužánky během nějaké doby určitě vrátíme. Nějaká nostalgie při tom odchodu tedy byla, ale ne moc velká. Nikdo nečekal, že dnes budeme hovořit o dvaceti letech, co jsme odešli a nikdy jsme se tam nevrátili zpět,“ bilancoval před pěti lety Karel Kroupa, bývalý brněnský útočník a následně klubový manažer.
Autor: Patrik Uhlíř, MAFRA
Poslední mistrovské utkání za Lužánkami s Hradcem Králové zahájil 30. září 2001 hvizdem do píšťalky sudí Drahoslav Handlíř. Ve 22. minutě rozdováděl úvodním gólem fanoušky Milan Pacanda. Pro tehdy třiadvacetiletého útočníka šlo o dvacátou ligovou trefu v kariéře.
Autor: ČTK
A radost pokračovala. Proti soupeři, se kterým Brněnští před tímto zápasem šest let nevyhráli, se z penalty v druhém poločase prosadil Miroslav Kadlec. Poslední brněnský soutěžní gól za Lužánkami tak symbolicky zapsal domácí kapitán. Ten úplně poslední ale vstřelil dvě minuty před koncem hradecký Dvořák.
Autor: Repo ZBROJOVKA TV
Pro samotného Kadlece byla sezona 2001/2002 labutí písní. Vicemistr Evropy z roku 1996 se do Brna přestěhoval jen pár měsíců před loučením se s Lužánkami. Právě jeho si jako týmového lídra vybral tehdy nový trenér Stavo Artikelu Karel Večeřa.
Autor: MAFRA
Kouč Karel Večeřa se po dvouleté anabázi v Drnovicích vrátil do klubu, ve kterém začal hráčskou i trenérskou kariéru. Ani vedení v zápase ostříleného stratéga nezastavilo v útočném naladění, když v 54. minutě vystřídal současného trenéra Dukly Praha Pavla Šustra za ofenzivnějšího Libora Doška.
Autor: MAFRA
Na druhé straně své svěřence vedl známý bouřlivák Petr „John“ Uličný. Nedávno zesnulý trenérský bard tehdy nezažíval šťastné období. S Hradcem Králové čtyřikrát venku prohrál a ani utkání v Brně tuto šňůru nepřetrhlo.
Autor: Petr Janeček, MAFRA
Kdyby fanoušci tušili, že jde o poslední utkání na více než čtvrtstoletí, jistě by jich dorazilo více než 8 920. Tato návštěva byla ale jen stínem minulé slávy stadionu, vždyť jen pět let předtím padl dosud nepokořený rekord české nejvyšší soutěže, kdy se v ochozech mačkalo 44 120 diváků při utkání se Slavií Praha. „Možná se nám hráčům tehdy dokonce ulevilo. Situace na stadionu nebyla dobrá. Byl v dezolátním stavu, který se horšil měsíc od měsíce. Zavřeli horní tribunu, protože stát na ní už nebylo bezpečné, vevnitř v kabinách to taky nebylo ideální. Těšili jsme se na nové prostředí,“ uvedl v minulosti pro iDNES.cz tehdejší člen základní brněnské sestavy Marek Zúbek.
Autor: Igor Zehl, ČTK
Ani tento rekord nemohl konkurovat návštěvám z padesátých až sedmdesátých let minulého století. Na tehdejší utkání Zbrojovky se fanoušci dívali z tribun čistě na stání. Tento prvek dovolil do ochozů vměstnat až šedesát tisíc diváků.
Autor: ČTK
Vůbec nejslavnějším momentem kultovního fotbalového kolbiště byl historicky jediný triumf brněnských celků v elitní soutěži ze sezony 1977/1978. Tehdejší mistry trénoval samotný držitel Zlatého míče a medailista z MS 1962 Josef Masopust. Mezi šampiony byl i strýc aktéra posledního mače Libora Doška Eduard.
Autor: Repro z knihy Svět devadesáti minut
Málokdo si však vzpomene, že historický milník zapsali Brňané prohrou s pražskou Duklou. Shoda výsledků jim však titul zajistila. Pohled dokumentaristů do mistrovské kabiny tak ukazuje spíše svěšené hlavy nežli bujaré veselí.
Autor: ČTK
Přestože se stadion vydražil pro nového majitele, jeho oprava či demolice nikdy neproběhla. Místo toho už čtvrt století zarůstá a chátrá.
Autor: Petra Mášová, MF DNES
Alespoň na chvíli mu život vdechla v roce 2015 rozlučka bývalého útočníka a současného fotbalového baviče Petra Švancary. Skupina nadšenců mu pomohla částečně vyčistit tribuny i samotné hřiště. Na jeho fotbalovou derniéru dorazilo oficiálně 25 tisíc lidí, návštěva však podle přítomných byla o kus vyšší.
Autor: Magistrát města Brna
Druhý nádech stadion zaznamenal při natáčení filmu Zátopek, kdy si Lužánky zahrály na olympijské arény v Berlíně, Londýně a Helsinkách.
Autor: Lucky Man Films
Posledním vzplanutím Lužánek bylo přípravné utkání TJ Startu Brno s Bzencem a exhibiční duel mezi Zbrojovkou a Sigmou Olomouc v roce 2019. Utkání ale byla spíše světlou výjimkou, stadion je v dezolátním stavu, který se jen zhoršuje. Statici varují před pádem celého stánku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Debatu o budoucnosti stadionu za Lužánkami v poslední době nejvíce rozvířilo nové vedení brněnské Zbrojovky, které se snaží pozemek se stadionem za každou cenu získat a vybudovat na něm nový svatostánek. Lužánky jim navíc posloužily i při představení nové identity klubu v červnu letošního roku.
Autor: Patrik Palacký, Zbrojovka Brno