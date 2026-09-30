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30. září 2026
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30. září 2026
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Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...
Za měsíc je oficiální termín, kdy má Brno přebrat od stavební firmy nově vznikající T Arenu pro 13 tisíc diváků u areálu výstaviště. Jenže vzhledem k množství prací, které ještě zbývá dokončit, je...
Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...
V srdci boskovické židovské čtvrti, jen pár kroků od synogogy a židovského muzea je ulice Plačkova, pojmenovaná po moravském zemském rabínovi Abrahamu Plačkovi. A ve sklepních prostorách domu, kde od...
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
Stejně jako před čtyřmi lety kandidují lidovci a Starostové na brněnský magistrát společně. Místo exnáměstka primátorky a bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka tentokrát sází na...
Prsty čouhající zpod postele vyděsily thajského hosta v pětihvězdičkovém brněnském hotelu. Muž se tak polekal, že si nejprve myslel, že vidí ducha. Pod postelí se však skutečně ukrýval neznámý...
Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...
Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu...
Na první pohled bylo jasné, že dvojice, která v Dubňanech na Hodonínsku vystoupila z auta a ptala se na cestu, není ve stavu, kdy mohla usednout za volant. Když ji na to svědci upozornili, muž se...
Ještě před několika lety by se tady podle starosty Jiřího Horáka (KDU-ČSL) mohl natáčet film o dobývání Stalingradu. Sedmitisícové Bučovice na Vyškovsku teď ale obří plochu šesti hektarů bývalých UP...
Jeden po druhém startují ze země a mizí nad vojenským újezdem. Některé drony jsou sotva několik desítek centimetrů velké, jiné mají rozpětí více než dvou metrů. Jeden míří na obrněné vozidlo, další...
Muže obžalovaného z toho, že popálil na chodidlech pětiměsíční dítě své přítelkyně, dnes Krajský soud v Brně osvobodil. Podle předsedy senátu Dušana Beránka se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti...
Z obecného ohrožení z nedbalosti podezřívají policisté řidiče autobusu, jenž se letos v červenci srazil s dalším regionálním autobusem u Oleksovic na Znojemsku. Ve věci nyní zahájili trestní řízení....
Předsedkyně mládežnické organizace SPD Diana Chodžajanová zastává post placené poradkyně na ministerstvu obrany, řídí institut SPD a vystupuje i jako zastupitelka za Brno-střed. V letošních...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Brněnské Mahenovo divadlo čeká v příštích letech rekonstrukce za asi dvě miliardy korun. Opravy budovy jsou nezbytné vzhledem k jejímu technickému stavu a zastaralému vybavení.
S tvrdým obviněním na adresu hnutí ANO nedávno vyrukoval brněnský šéf Pirátů a lídr uskupení TU! Adam Zemek. Prohlásil, že se vládní uskupení snaží vydírat kandidující strany v Brně tak, že podmiňuje...
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