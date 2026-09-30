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OBRAZEM: 25 let od posledního „mistráku“ za Lužánkami. Pacanda pálil, Uličný běsnil

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Fotočlánek   14:13
Vzpomínka na 30. září 2001. Brněnští fotbalisté tehdy pod názvem FC Stavo... Momentka ze zápasu Brna a Olomouce na stadionu za Lužánkami Milan Pacanda (uprostřed) byl v sezoně 2001/2002 hvězdou brněnského fotbalu. Poslední soutěžní gól Za Lužánkami vstřelil v zápase Brna s Hradcem Králové... Miroslav Kadlec se v dresu Brna loučí s kariérou. Trenér brněnských fotbalistů v sezoně 2001/2002 Karel Večeřa TRENÉRŮV ŘEV. Olomoucký kouč Petr Uličný burcuje svoje svěřence. Zabralo to.... V druhé polovině devadesátých letech bývaly na fotbalovém stadionu v Brně plné... Pohled ze stadionu za Lužánkami na nově vznikající Planýrku v zápase se... Josef Masopust vyhrál s brněnskou Zbrojovkou v roce 1978 titul. - V roce 1978... Pohled do kabiny Zbrojovky po prohraném utkání s Duklou Praha v roce 1978.... Legendární fotbalový stadion za Lužánkami, kde vyhrála Zbrojovka Brno svůj...
Lužánky jsou srdce Zbrojovky, hlásají nápisy i část brněnského fotbalového chorálu příznivců tradiční značky. Jenže legendární stadion zeje prázdnotou už čtvrt století. Právě 25 let nazpět se tu odehrál poslední ligový zápas mezi Stavo Artikel Brno a Hradcem Králové. Nyní betonová džungle čeká na vzkříšení.

30. září 2026

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