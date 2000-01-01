náhledy
Bezmála čtyři tisíce dýní tvoří kulisy osobité atrakce v Drnholci na Břeclavsku. Na prostoru dvou hektarů tam své brány každoročně na podzim otvírá Svět dýní, dokreslující sychravou „halloweenskou“ atmosféru. Letos poprvé prodlužuje ve vybrané dny návštěvní hodiny až do večerního času, kdy jsou všechny atrakce nasvícené. A pozor! U některých z nich i straší.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Dýně, jichž provozovatel do Drnholce navezl 3 800, jsou sesbírané u zelináře z Modřic na Brněnsku. Dřevěné atrakce zhotovil truhlář z nedalekých Pasohlávek. „Chceme tak podporovat místní řemeslníky a prodejce,“ sděluje jeden ze správců parku Tomáš Herout.
Výraznou součástí Světa dýní jsou tzv. fotopointy, tedy kulisy, v nichž se návštěvníci mohou na památku vyfotit. Letošní novinkou je srdce, obložené, jak jinak, dýněmi.
Večerní návštěvní hodiny se u lidí zatím setkávají s příznivým ohlasem. Řada z nich přichází již pozdě odpoledne a čeká na západ slunce, aby celý park viděli v obou jeho podobách - za denního světla i rozsvícený. Návštěvnost se v pátek a v sobotu, kdy je otevřeno do 21 hodin, zároveň mírně zvedla.
Kdo se chce dýněmi nejen kochat, ale také je ochutnat, si může dopřát například dýňové perníčky, zákusky či pumpkin spice latté. Nápoje se prodávají v keramických hrníčcích, které jsou i k zakoupení. V prodeji jsou také tématické lampičky či magnetky.
Domeček s dřevěným srdcem skýtá kromě možnosti fotografování také působivé průhledy na část areálu se západem slunce. Na konci září nastává kolem půl sedmé.
Svět dýní je oblíben jak u dospělých, tak u dětí. Provozovatelé rodičům vzkazují, že bát se u nich jejich ratolesti ani za tmy nemusí.
Navštívit Svět dýní za tmy může být i vítaným dobrodružstvím. Do areálu patří i kukuřičné bludiště, které je nadále otevřeno, i když je kukuřice seschlá.
Inspiraci pro vytvoření Světa dýní čerpali jeho provozovatelé v zahraničí. „Chtěli jsme i u nás rozdýchat toho podzimního ducha,“ sděluje Tomáš Herout.
Dýně se v Drnholci pravidelně doplňují a obměňují. Letos o to víc, že se v deštivém počasí stávají křehčími, takže dlouho nevydrží. Návštěvníci si je mohou také kupovat, využívají toho ale až těsně před dušičkovým termínem.
V příštích týdnech doplní program ve Světě dýní také atrakce s názvem Strašidelné bloudění halloweenské. Při něm návštěvníky přivítají i strašidla v převlecích. V kukuřičném bludišti budou mírnější, v betonovém bludišti už trochu přitvrdí. Pohybovat se v něm budou i klauni s motorovými pilami.
Kdo by se bál takhle přívětivého strašidla, zvlášť když se usmívá? Děti kromě různých vozítek potěší i dýňová houpačka. Areál letos provozovatelé rozšířili, aby se v něm lidé nemačkali, širší jsou také chodníky mezi atrakcemi.
Celé dva měsíce dýně v Drnholci nevydrží. Když přijde čas je nahradit, mohou je odebrat lokální zemědělci. Po skončení provozu v listopadu si pak hromadně přijedou s traktory s vlečkami a dýně si odvezou na skrmení pro zvířata.
Vstup do Světa dýní vyjde dospělého na 170 korun, děti od tří do patnácti let na 150 korun. Rodina složená ze dvou rodičů a dvou ratolestí za návštěvu zaplatí zvýhodněné vstupné 590 korun. Pro nejmenší do tří let je vstup zdarma.
Kromě pátku a soboty má Svět dýní Drnholec otevřeno od 10 do 18 hodin. Ve zmíněné dny je pak návštěvní doba prodloužena až do 21 hodin. V provozu je „dýňové království“ letos až do 17. listopadu.
