OBRAZEM: Tady i straší! Tisíce dýní v halloweenském areálu tvoří fascinující svět
Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna
Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...
Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili
Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...
Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek
V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...
Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví
Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...
Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta
Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...
Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici
Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...
Náskok 21 bodů nestačil. Žabiny jasně padly v Zaragoze a Euroligu si nezahrají
Basketbalistky Žabin nezvládly odvetné utkání kvalifikace Euroligy v Zaragoze. Prohrály 59:82, což i přes úvodní domácí výhru 81:60 na postup mezi 16 nejlepších celků nestačilo. Španělky byly v...
Bezmála čtyři tisíce dýní tvoří kulisy osobité atrakce v Drnholci na Břeclavsku. Na prostoru dvou hektarů tam své brány každoročně na podzim otvírá Svět dýní, dokreslující sychravou „halloweenskou“...
Městysem na Brněnsku otřásá spor o železnici, rozhodne o ní referendum
V Troskotovicích na Brněnsku se společně se sněmovními volbami příští týden uskuteční referendum, v němž mají obyvatelé vyjádřit svůj názor na stavbu nové železniční tratě mezi Brnem a Znojmem....
Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká krajský lídr SPD Ševčík
Řadu let působil Miroslav Ševčík jako děkan na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dlouhá léta se rovněž aktivně vyjadřuje k politice. V minulosti vystupoval na kongresu ODS, později přičichl ke...
V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy
Výstavba projektu Brno Jedna na místě bývalých plynáren firmy innogy je zárodkem přeměny zanedbané čtvrti mezi ulicemi Cejl a Křenová ve východní části širšího centra města. Jeho součástí je dvojice...
Proslul stavbami i podporou umění. Ukradenou sbírku chodil sledovat na výstavy
Ve sbírce brněnského rodáka Václava Dvořáka se nacházely cenné plastiky a obrazy. V roce 1959 si na něj však došlápl komunistický režim a kvůli „zatajování cenných předmětů ve svém vlastnictví“ a...
Nález munice v Brně uzavřel na několik hodin křižovatku, policie evakuovala školu
Při zemních pracích v Brně na křižovatce Jana Babáka, Tábor a Kounicova se v úterý našly části munice a zbraní z druhé světové války, mezi nimi i protitankové granáty. Oblast byla od odpoledních...
Brněnská sázka na jednu kartu: S vyšším rozpočtem buď Europe Cup, nebo nic
Na konci minulé sezony slavili brněnští basketbalisté v nejvyšší soutěži postup do finále po devětadvaceti letech. Čekání na další takovou radost by nyní chtěli zkrátit na minimum, pokud možno jenom...
Na útěku před policisty omylem zamířil přímo do jejich objektu, zamotal se v drátu
Nepříliš šťastnou únikovou cestu zvolil mladík, kterého policisté v Brně honili kvůli pokusu o krádež. Muž se rozhodl přeskočit plot, netušil však, že za ním leží policejní objekt. Navíc se zamotal...